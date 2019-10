Hi hữu: Người phụ nữ bị mắc kẹt, treo lủng lẳng ở tầng cao của chung cư

(Dân Việt) Ngày 1/10, UBND phường Hưng Bình (TP. Vinh, Nghệ An) cho biết, lực lượng công an phường này vừa giải cứu thành công một phụ nữ có ý định tự tử nhưng bị mắc kẹt tại lan can.

Người phụ nữ mặc kẹt, treo lủng lẳng ở lan can. Theo đó, vào khoảng 12h ngày 1/10, chị, Bùi Thị H. (SN 1982, trú tại 1 căn hộ ở tầng 10 của Chung cư Trung Đức Tower) bất ngờ leo ra lan can hành lang của căn hộ để nhảy xuống đất nhằm tự tử. Tuy nhiên trong quá trình leo ở lan can chuẩn bị nhảy thì chị H. bị mắc kẹt và treo lủng lẳng ở phía ngoài. Lúc này người dân phát hiện nên trình báo lên chính quyền địa phương cùng bảo vệ toà nhà để giải cứu. Nhận được tin báo, Công an phường Hưng Bình lập tức đến cùng với bảo vệ tòa nhà lên để giải cứu người phụ nữ này. Sự việc xảy ra vào giờ nghỉ trưa khiến rất đông người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi. Theo một lãnh đạo phường Hưng Bình cho hay, do người phụ nữ này có nợ nần nên nghĩ quẩn, tuy nhiên sau khi giải cứu thành công, người này không còn muốn tự tử nữa. "Ai cũng sợ hãi khi nhìn cảnh một người phụ nữ treo lủng lẳng ở tầng cao của chung cư. Công an và bảo vệ tòa nhà lên phòng rồi lấy dây buộc vào người phụ nữ này sau đó kéo lên đưa vào. Qua nắm bắt thì người này nói vì nợ nần nhiều nên nghĩ quẩn", lãnh đạo phường Hưng Bình thông tin.