Khám xe của nghi phạm vụ 2 “hiệp sĩ” bị đâm chết

(Dân Việt) Công an TP.HCM đang kiểm tra phương tiện gây án là chiếc xe máy mà nghi phạm đã sử dụng.

Clip công an đang khám xe của nghi phạm Sáng 15/5, tại trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) - Công an TP.HCM, thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP.HCM) cùng lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự và các điều tra viên đang kiểm tra chiếc xe máy được cho là của nghi phạm trong vụ án 2 “hiệp sĩ đường phố” bị đâm tử vong. Chiếc xe mà nghi phạm đã sử dụng khi gây án. Thiếu tướng Phan Anh Minh, phó giám đốc công an thành phố tại buổi thông tin Trước đó, PC45 - Công an TP.HCM đã bắt giữ được tổng cộng 2 nghi can, gồm: Nguyễn Tấn Tài (biệt danh Tài “mụn”, 24 tuổi, ngụ Q.12), và một nghi can tên Phú. Bước đầu, cơ quan công an xác định hai nghi can này liên quan đến vụ đâm nhóm “hiệp sĩ” quận Tân Bình.. Như đã đưa tin, vào tối 13/8, nhóm “hiệp sĩ đường phố” quận Tân Bình phát hiện nhóm đối tượng đang bẻ khóa xe SH dựng trên vỉa hè đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3) nên ập đến khống chế. Trong quá trình vây bắt, nhóm trộm đã dùng dao tấn công lại nhóm “hiệp sĩ” khiến anh Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, quê Bình Định) và Trần Hoàng Nam (29 tuổi, quê Đồng Nai) tử vong, 3 “hiệp sĩ” khác trong nhóm cũng bị đâm trọng thương.

