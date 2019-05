Mẹ thuê giang hồ "dằn mặt" khiến người yêu của con gái tử vong

(Dân Việt) Do không đồng ý để con gái sống chung với người yêu, người mẹ thuê giang hồ đánh dằn mặt.

Ngày 11/5/2019, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết đã điều tra làm rõ và bắt giữ các đối tượng là nghi can trong vụ án chết người xảy ra ngày 5/5/2019 tại cơ sở trọ tại khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, TX.Thuận An.

Khu nhà trọ nơi xảy ra vụ án

Theo điều tra, do không đồng ý con gái mình sống chung như vợ chồng với anh Trần Trương Hiếu Lĩnh tạm trú tại cơ sở trọ trên nên Trịnh Thị Huy (39 tuổi) đã nhờ Lữ Thanh Phong (40 tuổi) và Đặng Văn Nhanh (31 tuổi) liên hệ với nhóm đối tượng gồm: Thạch Hoàng Việt (24 tuổi); Huỳnh Ngọc Nhân (34 tuổi); Phạm Cường (29 tuổi) và Huỳnh Quốc Việt (30 tuổi) để thuê đánh dằn mặt anh Lĩnh với giá là 5 triệu đồng. Nhóm của Việt ứng trước nửa số tiền, số tiền còn lại sau khi xong việc đến ngày 10/5 Huy sẽ trả hết.

Sau khi thỏa thuận, Huy dẫn nhóm của Việt đến nơi anh Lĩnh thuê trọ rồi ra về. Lúc này anh Lĩnh đang cùng một người bạn nghỉ ngơi trong phòng trọ. Theo phân công, Nhận, Cường và Huỳnh Quốc Việt đứng ngoài ngăn cản không cho mọi người can ngăn còn Thạch Hoàng Việt xông vào phòng trọ dùng tay, chân đánh anh Lĩnh gây thương tích rồi cả nhóm bỏ ra về, đồng thời chia nhau số tiền ứng trước để tiêu xài.

Anh Lĩnh được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Hiện cơ quan điều tra Công an thị xã Thuận An đã ra quyết định tạm giữ Trịnh Thị Huy, Lữ Thanh Phong, Thạch Hoàng Việt, Huỳnh Ngọc Nhân, Phạm Cường để tiếp tục điều tra làm rõ, còn Huỳnh Quốc Việt và Đặng Văn Nhanh được tại ngoại để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.