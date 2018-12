Miền Bắc rét khốc liệt, những nơi nào có khả năng có tuyết rơi?

(Dân Việt) Miền Bắc đang đương đầu với một trong những đợt rét đậm, rét hại nhất trong 10 năm trở lại đây và dự báo, khả năng xảy ra mưa tuyết.

Miền Bắc khả năng có mưa tuyết do ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại. Ảnh minh họa: Nguyễn Anh Đức.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều nay (28/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Đêm nay và ngày mai (29/12), không khí lạnh tiếp tục tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ; gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5.

Trong đêm nay và ngày mai ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C; vùng núi 4-7 độ C; vùng núi cao dưới 3 độ C.

Ông Trần Quang Năng – Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia) cho hay, với mức nhiệt trên, từ đêm nay (28/12) đến ngày 31/12 ở vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

“Đặc biệt, đêm 29 và 30/12, tuyết có khả năng rơi, nhất là những vùng núi cao như Đồng Văn (Hà Giang), Phia Oắc (Cao Bằng), Pha Đin (Điện Biên), Ô Quý Hồ và có thể cả Sa Pa (Lào Cai)… Những khu vực cao trên 2.000m so với mực nước biển, xác suất có tuyết là trên 80%”, ông Năng nhận định.

Ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia).

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió Tây trên cao nên từ đêm nay (28/12) đến ngày 30/12, các tỉnh Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào. Từ đêm nay (28/12) đến khoảng ngày 4/1/2019 trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 9-11 độ C.

Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh.

Từ ngày 29/12, ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động; riêng khu vực giữa Biển Đông từ khoảng đêm 29/12 do ảnh hưởng kết hợp với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão nên gió mạnh dần lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10. Biển động rất mạnh.

Ở các tỉnh từ Nghệ An đến Hà Tĩnh từ nay đến ngày 30/12 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to (lượng mưa 40-70mm/24h).

Các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi từ nay đến ngày 30/12 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 50-120mm/24giờ). Sau đó mưa vừa, mưa to còn có khả năng kéo dài đến ngày 3-4/01/2019.

Do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông ở rìa phía Bắc rãnh áp thấp có trục ở khoảng 8-11 độ Vĩ Bắc, nên từ nay đến khoảng ngày 30/12, ở các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận có mưa vừa đến mưa to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/24giờ).

Từ nay đến 4/1, trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Bắc Bình Thuận khả năng xuất hiện một đợt lũ. Mực nước trên các sông nhỏ ở Thừa Thiên Huế, từ Quảng Ngãi đến bắc Bình Thuận lên mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên mức BĐ2. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp, đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Thuận.