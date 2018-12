Miền Bắc sắp hứng chịu đợt rét đậm, rét hại thuộc top những đợt rét khốc liệt nhất 10 năm qua

(Dân Việt) Đợt rét đậm, rét hại sắp diễn ra ở Bắc Bộ được dự báo sẽ nằm trong top những đợt rét đậm, rét hại nhất trong 10 năm gần đây.

Miền Bắc sắp đón đợt rét đậm, rét hại mạnh nhất từ đầu mùa đông 2018. Ảnh minh họa.

Chiều nay (27/12), ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia) cho biết, không khí lạnh đã bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc.

Từ ngày mai (28/12), không khí lạnh sẽ tiếp tục được tăng cường. Toàn bộ các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời sẽ chuyển rét đậm.

Đặc biệt, từ ngày 29 và 30/12, khu vực Bắc Bộ sẽ chuyển sang rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng Bắc Bộ sẽ giảm sâu xuống khoảng 8-11 độ C, vùng núi chỉ từ 4-7 độ C, vùng núi cao có thể xuống dưới 3 độ C.

“Đây sẽ mức nhiệt thấp nhất từ đầu mùa đông và cũng khiến đợt rét đậm, rét hại này nằm trong top những đợt rét đậm, rét hại mạnh nhất trong 10 năm trở lại đây. Không khí lạnh sẽ gây mưa diện rộng ở Bắc Bộ”, ông Năng nhận định.

Ông Năng cũng cho biết do ảnh hưởng từ đợt rét đậm, rét hại mạnh nhất từ đầu mùa, khả năng cao sẽ xảy ra tình trạng băng giá và mưa tuyết ở những vùng núi cao trong các ngày 29 và 30/12.

Tại Hà Nội, ông Năng cho biết, nhiệt độ sẽ giảm sâu nhất trong hai ngày 29 và 30/12 với mức nhiệt dưới 10 độ C, trời rét đậm, rét hại. Ở Đà Nẵng sẽ mưa to đến rất to từ ngày 29 đến 31/12. Còn ở TP.HCM, sẽ có mưa và dông trong khoảng 2-3 ngày tới, sau đó mưa sẽ giảm dần.

Trưởng phòng Dự báo thời tiết khuyến cáo người dân, đặc biệt là người dân ở vùng núi cao ngay từ bây giờ cần phải chuẩn bị có biện pháp bảo vệ cho hoa màu và vật nuôi. Đối với con người, cần phải giữ ấm cho người già và trẻ nhỏ để đảm bảo sức khỏe.

Do ảnh hưởng từ đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa, vịnh Bắc bộ và khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Từ ngày 29/12, ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Riêng khu vực giữa biển Đông, từ khoảng đêm 29/12 do ảnh hưởng kết hợp với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão nên gió mạnh dần lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh.

Ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Đà Nẵng từ đêm nay đến ngày 30/12 có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 40-70mm/24giờ).

Do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông ở rìa phía bắc rãnh áp thấp có trục ở khoảng 8-11 độ Vĩ Bắc, nên từ nay đến khoảng ngày 30/12, ở các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Thuận có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 50-120mm/24giờ).

Từ đêm nay (27/12) đến 31/12, trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa khả năng xuất hiện một đợt lũ. Mực nước trên các sông nhỏ ở Thừa Thiên Huế, từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa lên mức BĐ1-BĐ2. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp, đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa.