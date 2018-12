Miền Bắc trở rét, miền Nam lo ngập lụt đêm Noel

(Dân Việt) Không khí lạnh khiến miền Bắc trở rét vào đêm Noel; trong khi triều cường ở Nam Bộ có khả năng lên cao gây ngập lụt cho các vùng trũng thấp.

Người dân miền Bắc đi chơi Noel trong tiết trời tạnh ráo, lạnh. Ảnh minh họa: Hồng Phú.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (24/12) không khí lạnh đã ảnh hưởng hết phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6.

Ngày và đêm nay (24/12), không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ; gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng và đêm trời rét; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, ở vùng núi Bắc Bộ có nơi 10-12 độ C. Nhiệt độ cao nhất ngày 20-23 độ C. Thời tiết se lạnh rất thích hợp cho người dân đi chơi vào đêm Noel.

Khu vực Hà Nội không mưa. Sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ C.

Từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ở phía bắc có mưa, mưa rào, trời rét; phía Nam có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 16-19 độ C, cao nhất mức 24 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ cao nhất ban ngày ở ngưỡng 29 độ C, đêm giảm còn 21 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Tại Tây Nguyên nhiệt độ ban ngày mức 28 độ C, ban đêm giảm còn 18 độ C, trời lạnh. Khu vực Nam Bộ nhiệt độ cao nhất ở mức 32 độ C, đêm giảm xuống thấp nhất 23 độ C.

Mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn tiếp tục lên và có khả năng đạt mức cao nhất trong hôm nay và ngày mai. Các vùng trũng thấp của TP.HCM được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt.

Phía Tây Bắc Bộ: Từ đêm 24-27/12, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; đêm và sáng trời lạnh, riêng ngày 24, phần Đông Nam khu vực trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ: Từ 24-27/12, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng đêm 27 có mưa rào và dông rải rác. Đêm và sáng trời lạnh.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ 24-26/12, có mưa, riêng phía Nam ngày 24 có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 27-30/12, có mưa; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông trong ngày 27 đến ngày 29. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh, từ ngày 29, trời chuyển rét.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ 24-25/12, phía bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng đêm 23 đến ngày 24 có mưa vừa, có nơi mưa to và dông; Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 26-30/12, có mưa, mưa vừa; riêng phía Bắc từ ngày 27-30/12, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông cáo khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 29, phía Bắc trời lạnh.

Tây Nguyên: Từ đêm 24-25/12, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ ngày 26-29/12, có mưa, riêng ngày 27, ngày 28, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Nam Bộ: Từ đêm 24-25/12, có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 26 đến ngày 28/12 có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Từ đêm 24-27/12, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng ngày 27 có mưa rải rác. Đêm và sáng sớm trời lạnh.