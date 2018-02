Ngàn người hành hương về Yên Tử trong đêm sương mù, giá rét

Ông Lê Tiến Dũng – Trưởng Ban quản lý di tích Yên Tử cho biết, để đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân thập phương tới du xuân, trẩy hội đầu năm được an toàn, UBND tỉnh đã huy động hơn 100 cán bộ công an, CSGT, CSTT chốt trực từ đường quốc lộ vào khu di tích Yên Tử phân luồng phương tiện, chống trộm cắp, cướp giật. Theo ông Dũng, riêng ban quản lý di tích và đơn vị vận hành cáp treo huy động thường trực khoảng 200 cán bộ, nhân viên điều hành, hướng dẫn du khách hành hương, phối hợp với các đơn vị công an nghiệp vụ đảm bảo an ninh trật tự toàn bộ khu vực núi Yên Tử. Năm 2017, quần thể di tích Yên Tử tiếp đón khoảng 1,5 triệu lượt du khách tới tham quan. 9 ngày đầu tháng giêng, khu quần thể di tích Yên Tử tiếp đón khoảng 200.000 lượt du khách tới du xuân, hành lễ.