Nghi phạm phóng hỏa giết 2 bố con vì mối thù bóng đá là người thế nào?

(Dân Việt) Khi anh Kiên gặp nạn, bố mẹ anh Kiên gào khóc thảm thiết nên người dân đã đưa sang nhà nghi phạm, nhưng Tám vẫn bình như không biết gì.

Tám tại cơ quan điều tra. (Ảnh M.Hiền) Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tám (43 tuổi, trú thôn Lẻ, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) về tội “Giết người”. Tám là nghi phạm phóng hỏa đốt nhà của gia đình anh Nguyễn Ngọc Kiên (SN 1978, ở xã Đạo Tú) rạng sáng 30.1 làm anh Kiên và con gái nhỏ 9 tuổi tử vong, chị Nguyễn Thị Anh (vợ anh Kiên) bị bỏng nặng. Trao đổi với PV về đối tượng Nguyễn Văn Tám, ông Nguyễn Văn Điền (Chủ tịch UBND xã Đạo Tú) cho biết, nam nghi phạm sinh ra trong gia đình có đông anh chị em. Tám từng đi làm thuê ở Sơn La nhưng một thời gian sau trở về quê sống và có biểu hiện mắc bệnh trầm cảm. “Tám chưa có vợ con nên vẫn sống với mẹ đẻ. Trước khi xảy ra vụ án, do mắc bệnh trầm cảm nên Tám sống khép kín, chủ yếu quanh quẩn trong nhà, ít giao tiếp với bên ngoài. Tuy nhiên, quá trình sinh sống ở địa phương, Tám chưa có tiền án, tiền sự và cũng không gây gổ đánh nhau với ai. Vì vậy khi cơ quan điều tra xác định Tám là hung thủ chúng tôi rất bất ngờ”, ông Điền cho hay. Theo ông Điền, sau khi xảy ra vụ án, Tám vẫn ở nhà sinh hoạt bình thường như không biết chuyện gì. “Gia đình nạn nhân và gia đình Tám có quan hệ họ hàng, hai nhà có cổng đối diện nhau. Khi xảy ra sự việc, bố mẹ anh Kiên khóc thương thảm thiết nên mọi người đưa sang nhà Tám cho họ đỡ gào thét, lúc đó Tám vẫn ở nhà nhưng không có biểu hiện gì bất thường. Chính người nhà cũng không tưởng được hung thu lại chính là Tám”, ông Điền thông tin. Về phía gia đình nạn nhân, ông Điền cho biết, vợ chồng anh Kiên cùng công tác tại Công ty liên doanh vận tải hành khách Vĩnh Phúc. Riêng anh Kiên đang là Phó Tổng Giám đốc. Vợ chồng anh Kiên có 2 người người con, trong đó bé trai đang học lớp 6 may mắn thoát chết trong cơn hỏa hoạn. Ở địa phương vợ chồng anh Kiên được đánh giá là hiền lành, sống hòa đồng với mọi người nhưng không ngờ lại bị người hàng xóm cạnh nhà mưu sát. Trước đó, khoảng 0h30 ngày 30.1, nhà anh Nguyễn Ngọc Kiên bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Vụ cháy khiến anh Kiên tử vong trên đường đi cấp cứu, con gái anh Kiên là cháu Nguyễn Phương Linh cấp cứu tại Viện bỏng quốc gia nhưng sau đó tử vong, còn chị Nguyễn Thị Anh (vợ anh Kiên) bị bỏng nặng hiện đang điều trị tại Viện bỏng quốc gia. Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã xác định được đối tượng gây án là Nguyễn Văn Tám. Tại cơ quan điều tra, Tám khai nhận, năm 1998, UBND xã Đạo Tú tổ chức giải bóng đá, thôn Lẻ cũng thành lập đội bóng đá để tham gia trong đó có anh Kiên và Tám. Quá trình tham gia giải bóng đá, Tám cho rằng chính anh Kiên là người đã tìm cách không cho mình tham gia đá bóng. Đến khoảng năm 2010, trong một lần sang nhà Tám chơi anh Kiên có nhắc lại việc Tám không được tham gia đá bóng. Từ đây, Tám đã nảy sinh ý định trả thù. Tới 0h30 ngày 30.1, Tám đã vác bình gas 13,5kg và xách can xăng 10 lít đã chuẩn bị từ trước đột nhập vào nhà anh Kiên. Lúc này, vợ chồng anh Kiên và con gái đang ngủ trong phòng tầng 1, Tám đã sử dụng dây vải nhúng vào can xăng cho ngấm rồi để một đầu dây trong can xăng, một đầu dây dưới nền nhà rồi dùng bật lửa đốt gây ra án mạng đau lòng.

