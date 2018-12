Nhiệt độ miền Bắc giảm kỷ lục, băng giá phủ trắng nhiều nơi

(Dân Việt) Nhiệt độ các tỉnh miền Bắc tiếp tục giảm sâu, có nơi xuống -1,1 độ C, băng giá phủ trắng nhiều nơi.

Đỉnh Mẫu Sơn nhiệt độ giảm xuống còn -1,1 độ C, băng giá phủ trắng. Ảnh Lê Việt Hùng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, đêm qua (30/12), không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc có cường độ ổn định. Nhiệt độ ở hầu khắp các tỉnh, thành tiếp tục giảm thấp.

Khoảng 7h sáng nay (31/12), các trạm khí tượng miền Bắc quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở các nơi như sau: Láng (Hà Nội) giảm đến 8,6 độ C; Sìn Hồ (Lai Châu) 5,3 độ C; đèo Pha Đin (Sơn La) rét hơn 4,4 độ C; Sa Pa (Lào Cai) lên mức 3,5 độ C...

Vùng núi cao như Đồng Văn (Hà Giang) giảm xuống còn 1,4 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống -1,1 độ C. Đây là nhiệt độ ghi nhận thấp kỷ lục từ đầu mùa đông 2018.

Băng giá phủ một lớp băng dày, trắng xoá bao phủ mọi thứ trên đỉnh Mẫu Sơn. Ảnh Lê Việt Hùng.

Tại đỉnh Mẫu Sơn từ ngày 30/12 đã xuất hiện băng giá ở trên đỉnh và sáng nay 31/12, băng giá tiếp tục xuất hiện với mật độ dày hơn. Băng giá phủ trắng xoá khiến nhiều du khách thích thú.

Ngoài ra, tại đỉnh núi Phia Oắc (Cao Bằng) có độ cao gần 2.000m so với mực nước biển cũng xuất hiện băng giá.

Dự báo ngày và đêm 31/12, không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ bắt đầu biến tính chậm. Phía tây Bắc Bộ trưa chiều có nơi giảm mây hửng nắng nhạt, trời rét đậm, rét hại vẫn bao phủ trên diện rộng.

Vùng núi rét hại, các khu vực núi cao vùng biên giới phía bắc tiếp tục đề phòng băng giá, hoặc sương muối xuất hiện gây hại trong những ngày tới.