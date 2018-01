Nhiều ngôi nhà bị đánh sập sau vụ nổ ở Bắc Ninh

(Dân Việt) Vụ nổ lớn tạo ra một hố sâu hơn 3m, rộng 50m, nhiều ngôi nhà cách xa hiện trường 500m bị vỡ cửa kính, mảnh đạn găm đầy tường nhà.

Rạng sáng ngày 3/1, một vụ nổ lớn sáng nay xảy ra tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn (Yên Phong, Bắc Ninh). Tại hiện trường vụ nổ, xuất hiện một hố sâu chừng 3m, bán kính rộng 50m, nhiều ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn. Theo ghi nhận của PV, ngay từ đầu làng, nơi cách vụ nổ tới 500m nhiều ngôi nhà cũng bị hư hỏng, vỡ cửa kính, nhiều mảnh đạn xuất hiện tại hiện trường găm vào tường nhà, cửa kính, xe ô tô của người dân. Bà Nguyễn Thị Thà (người dân sống gần hiện trường) cho biết: “Khoảng 4 giờ sáng nay tôi thấy một tiếng nổ lớn, cùng chớp sáng sau đó thấy cả ngôi nhà rung chuyển, chạy quanh nhà thì phát hiện thấy nhiều mảnh đạn găm vào các vật dụng.” Tại tâm vụ nổ, một ngôi nhà bị đánh sập hoàn toàn. Một tấm cửa tôn bị sức ép của vụ nổ đánh văng xa hàng chục mét. Cảnh tượng kinh hoàng sau vụ nổ. Người dân hiếu kỳ quan sát vụ nổ từ xa. Nhà của một hộ dân cạnh khu vực vụ nổ bị hư hại. Một ngôi nhà ba tầng bị đánh sập Những mảnh đầu đạn văng xa hàng trăm mét làm hư hỏng mái tôn, nóc nhà của người dân. Thậm chí tạo thành những lỗ thủng lớn Tại hiện trường, người dân phát hiện rất nhiều mảnh đạn, đầu đạn. Người dân thu nhặt vỏ đạn, đầu đạn sau vụ nổ. Ông Hoà (Yên Phong, Bắc Ninh) cho biết, một số đầu đạn người dân thu nhặt được vẫn còn nguyên kíp nổ. Những bao tải chất đầy đầu đạn được cơ quan chức năng thu thập đưa về trụ sở UBND xã Yên Phong. Người dân sơ tán khỏi khu vực hiện trường vụ nổ.

