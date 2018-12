Chiều 2/7/2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã báo cáo về kỳ thi THPT quốc gia. Theo đó, Bộ trưởng đánh giá đề thi THPT quốc gia 2018 có độ phân hóa tốt hơn năm 2017. Kỳ thi đạt được mục tiêu an toàn, nghiêm túc, khách quan và đặc biệt nhẹ nhàng. Thế nhưng, chính tính chất “phân hóa” đó đã vạch mặt hàng loạt sai phạm tày trời tại một số tỉnh khi kết quả thi THPT Quốc gia 2018 được công bố rộng rãi trên cả nước vào ngày 11/7/2018. Theo đó, kết quả thi của các thí sinh tại một số tỉnh chưa từng là điểm sáng giáo dục như Hà Giang, Sơn La… lại khiến các tỉnh khác ngưỡng mộ và dư luận nghi ngờ. Tình thế đó đã buộc Bộ GD&ĐT cùng Bộ Công an và công an các địa phương vào cuộc làm rõ. Kết quả: Phát hiện hàng trăm bài thi tự luận và trắc nghiệm đã bị sửa chữa, nâng điểm. Cá biệt, tại Hà Giang có 330 bài thi của 114 thí sinh bị chỉnh sửa; Tổng điểm chênh lệch cao nhất sau sửa lên đến 29,95 điểm.