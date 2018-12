Những vụ sống ảo trên mạng xã hội và cái kết đắng “hot” nhất 2018

(Dân Việt) Năm 2018 ghi nhận hàng loạt sự vụ gây xôn xao dư luận khơi nguồn từ việc sống ảo trên mạng xã hội.

Bắt thầy đền quần cho con, phụ huynh bị “ném đá” dữ dội

Vụ việc này xảy ra từ chiều 3/12, khi bà Dương Ngọc Ánh (chủ nhân tài khoản Facebook Anhngoc Duong) đăng tải lên trang cá nhân clip quay cảnh truy hỏi thầy K. (thầy giáo dạy môn Địa Lí tại Trường THCS Trần Huỳnh, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) về chiếc quần của con gái, kèm dòng mô tả: “Một người thầy biến chất ở Trường Trần Huỳnh (Bạc Liêu)”.

Clip phụ huynh chất vấn thầy giáo về chiếc quần của con.

Qua những lời giải thích của người thầy trong clip, có thể nghe rõ đó là một chiếc quần màu đen không rõ của ai nằm trên bàn giáo viên. Sự việc xảy ra do một em học sinh thấy chiếc quần trong ngăn bàn nên mang lên để trên bàn giáo viên. Tới buổi học, nhìn thấy chiếc quần trên bàn, thầy giáo đã yêu cầu học sinh trong lớp mang đi bỏ vì không rõ quần của ai, dơ hay sạch cũng như lý do nó nằm trên bàn giáo viên.

Ngược lại, phụ huynh này có nói những lời rất nặng nề như: “Chưa chắc gì bộ đồ thầy mặc trên người giá trị hơn chiếc quần của con tôi đâu nha!”, “Phải chi đó là cái băng vệ sinh thì thầy còn bỏ được”,… Chốt lại, nữ phụ huynh yêu cầu: “Từ đây cho tới ngày mai, thầy phải đi kiếm chiếc quần đó lại cho con tôi; còn không thì thầy phải đền lại tiền cho con tôi”.

Liên quan vụ việc này, bà Lê Hồng Thu - Phó Chủ tịch UBND TP.Bạc Liêu cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh về sự việc, lãnh đạo UBND TP.Bạc Liêu đã chủ trì cuộc họp với các bên liên quan để tìm hiểu vụ việc. “Kết quả buổi làm việc xác định thầy Khánh không có lỗi gì trong vụ việc này. Trong khi đó, bà Ánh đã có có hành vi bôi nhọ uy tín, thanh danh thầy giáo”, Phó Chủ tịch UBND TP.Bạc Liêu thông tin.

Tại buổi làm việc, thầy Khánh không có yêu cầu gì khác. Người thầy này chỉ mong phụ huynh hiểu được vấn đề, không làm ảnh hưởng tới môi trường giáo dục. Trong khi đó, chồng bà Ánh đã đại diện vợ khẩn thiết xin lỗi và nhận khuyết điểm; đồng thời bà Ánh đã đăng tải bài viết công khai xin lỗi trên trang cá nhân.

Dù vụ việc đã trôi qua gần 1 tháng nhưng tới nay cộng đồng mạng vẫn liên tục tìm vào trang Facebook của bà Dương Ngọc Ánh để “ném đá”, đỉnh điểm hình ảnh do bà Ánh đăng tải nhận phải tới hơn 10.000 lượt bình luận tiêu cực.

Bị dân mạng truy lùng vì cầm trên tay chim quý đã bị vặt lông

Sự việc xảy ra vào sáng 25/11/2018, khi ông Bạch Ngọc Tuấn (SN 1981, ngụ ở thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP.HCM) cùng một người bạn có tên là Kiệt (ngụ ở xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi), đi đám giỗ nhà bà con của ông Kiệt tại ấp Trảng Trai, xã Tân Hòa huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Ảnh đôi chim đã bị vặt lông gây xôn xao mạng xã hội.

Ông Tuấn và ông Kiệt đến đám cỗ khoảng 10h30 ngày 25/11 và thấy có 2 con chim đã bị vặt lông, chỉ còn lông đuôi. Do hiếu kỳ, ông Tuấn đã cầm 2 con chim lên chụp hình (ông Kiệt là người chụp cho ông Tuấn), rồi đưa lên Facebook mà không hay biết đó là chim gì. Ông Tuấn cũng không mua, bán hay giết thịt 2 con chim nói trên.

Tuy nhiên, từ những bức ảnh do ông Tuấn đăng tải lên Facebook, cộng đồng mạng đã nhanh chóng nhận ra đó là chim quý thuộc họ hồng hoàng. Ngay lập tức, những thông tin và hình ảnh của ông Tuấn đã lan truyền trên mạng xã hội kèm những lời chỉ trích nặng nề, khiến ông có những ngày tháng bất an.

Theo xác minh của Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh, chị Trần Thị Tuyết Thu (SN 1988, ngụ ấp Trảng Trai, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) mới là người mua 2 con chim này. Cụ thể, sáng 25/11, trên đường đi chợ, chị Thu có gặp một người đàn ông người đồng bào dân tộc bán 2 con chim đã chết, đã vặt hết lông, chỉ còn lông đuôi. Tiện dịp nhà có đám giỗ, chị Thu mua về để đãi khách. Lúc đó chị Thu đã mua 2 con với giá 300.000 đồng mà không biết là chim gì.

Qua điều tra, Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh nhận định: “Căn cứ hình ảnh chụp của ông Tuấn, tang vật thu được tại hiện trường (2 cái mỏ chim), tài liệu và hồ sơ hình ảnh lưu trữ tại Chi Cục Kiểm lâm, xác định 2 con chim trên là chim cao cát thuộc họ hồng hoàng”.

Theo Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh, Cao cát cũng là loài chiếm quý nhưng cấp độ bảo vệ không như với loài chim hồng hoàng (thuộc họ hồng hoàng). Do đó, bà Thu chỉ bị xử phạt hành chính vì đã mua 2 con chim không có nguồn gốc hợp pháp quy định tại Khoản 01, Điều 23, Nghị định 157/2013/NĐ-CP.

Đăng ảnh cổng chào Xuân kèm hình “nhạy cảm”, Facebooker bị “sờ gáy”

Những ngày đầu năm 2018, cộng đồng mạng đã có thời gian xôn xao về bài đăng của ông Chung Hoàng Chương (40 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, chủ nhân của tài khoản Facebook Chương May Mắn).

Bài đăng đã được thay đổi nội dung bằng một bức ảnh mới có thông điệp “Tôi đã xóa ảnh...”. (Ảnh chụp màn hình vào sáng 3/1/2018)

Theo đó, ông Chung Hoàng Chương đã đăng tải lên trang cá nhân ảnh cổng chào Xuân Mậu Tuất 2018 của TP.Cần Thơ kèm theo bức hình quần lót phụ nữ, và thông tin quảng cáo một điểm bán SIM. Bên dưới bài đăng, nhiều Facebooker khác cũng đã để lại những bình luận trái chiều nhau về bức ảnh.

Khi nhận được phản ánh về vụ việc, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã vào cuộc, mời người này đến cơ quan làm việc; tuy nhiên ông Chung đã không đến làm việc theo giấy mời. Lúc đó, thông tin vụ việc cũng được báo cáo với Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP.Cần Thơ và Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA83) - Công an TP.Cần Thơ.

Sau nhiều ngày giữ nguyên bài đăng gây tranh cãi trên Facebook, tới ngày 3/1/2018, chủ tài khoản Facebook nói trên đã thay đổi những bức ảnh nhạy cảm bằng ảnh khác. Nội dung mới được ông Chương thay đổi là một bức ảnh có dòng chữ tiếng Việt lẫn tiếng Anh, trong đó ghi: “Tôi đã xóa ảnh vì đề cập đến vấn đề nhạy cảm, hoặc tự ái của ai đó. Thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này! (I erased it due to treading on delicate ground, or someone’s corns. Deeply sorry because of this inconveniences)”.

Khi đó, ông Chương chia sẻ rằng: “Tôi không bị áp lực gì trong việc này nhưng mấy ngày qua có nhận được điện thoại của một số người khuyên xóa đi, với lại tôi thấy việc này cũng không đáng để mình phải đối đầu với một ai đó. Tôi quyết định thay ảnh khác vì vẫn muốn giữ lại các bình luận của bạn bè”.

Đăng tin câu like, quản trị fanpage bị phạt 10 triệu đồng

Trong hai ngày 14 và 15/3/2018, trên fanpage “Tin tức Bến Tre” có đăng tin “Em bé 4 tuổi bị sát hại ở Giồng Trôm, gần trường THPT…”. Quản trị fanpage này còn khẳng định đó là “nguồn tin cậy từ BV Nguyễn Đình Chiều”.

Sau khi thông tin xuất hiện trên Facebook, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre đã phối hợp với các cơ quan nghiệp vụ Công an tỉnh để xác minh vụ việc. Kết quả, cơ quan chức năng xác định đây là thông tin thất thiệt.

Đăng tin thất thiệt trên fanpage, người quản trị bị phạt 10 triệu đồng.

Nguyễn Minh Chánh (SN 1989, ngụ TP.Bến Tre, Bến Tre), quản trị fanapge “Tin tức Bến Tre” được cơ quan chức năng mời lên làm việc. Tại cơ quan công an, Chánh khai nhận lúc 22h ngày 14/3, nhận được thông tin từ tài khoản Zalo của người bạn báo: “Chiều nghe bên pháp y nói có vụ em bé 4 tuổi bị sát hại ở Giồng Trôm…” nên đã đăng tin nhằm câu like. Đến sáng 15/3, Chánh tiếp tục cập nhật thông tin này và khẳng định “nguồn tin cậy từ BV Nguyễn Đình Chiểu”.

Vì trò câu like với tin thất thiệt gây hoang mang dư luận, Nguyễn Minh Chánh đã bị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 10 triệu đồng.

Nhóm 5 thanh niên livestream cảnh giết khỉ

Vào tháng 11/2018, một đoạn video dài 6 phút được chủ tài khoản Facebook Phan Hợi phát trực tiếp lên Facebook, quay lại cảnh nhóm 5 người đàn ông cùng giết 1 con khỉ (hoặc voọc), nhậu tại chỗ.

Video được quay tại địa bàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), đã nhanh chóng lan truyền lên mạng xã hội gây phẫn nộ. Mặc dù chủ tài khoản đã hạ video xuống sau ít giờ đăng tải, nhưng nhiều cư dân mạng đã lưu lại và chia sẻ để kêu gọi truy tìm những người trong clip.

Đoạn clip được facebook Phan Hợi đăng tải. (Ảnh chụp từ clip)

Rất nhanh sau đó, Công an xã Hòa Hải (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đã triệu tập 2 trong số 5 người đàn ông trong vụ việc, là ông Phan Hợi (35 tuổi, người phát video trực tiếp lên trang Facebook cá nhân) và ông Thái Văn Sáng (41 tuổi, chủ ngôi nhà xảy ra việc giết hại khỉ nêu trên); 3 người còn lại trong nhóm là ông Thái Đình Quy (61 tuổi), ông Thái Quang (58 tuổi) và ông Đặng Văn Biên (35 tuổi).

Làm việc với cơ quan công an, ông Hợi cho biết, vào tối 16/11, khi đi trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua địa bàn xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê) thì phát hiện một bao tải để bên đường. Mở ra xem, ông thấy bên trong có một con vật nghi là khỉ nhưng giống con voọc chà vá chân nâu nên đưa về nhà.

Còn anh Thái Văn Sáng cho biết, chiều 17/11, anh Hợi đưa con khỉ sang nhà anh này làm thịt và kêu 3 người trong xóm tham gia ăn nhậu. Với hành vi man rợ như vậy, các thanh niên đã bị cơ quan chức năng xử lý.

Đăng ảnh giết khỉ, “cậu ba may mắn” nhận cái kết đắng lòng

Cũng liên quan tới các hình ảnh về khỉ, vào ngày 1/12, tài khoản Facebook có tên “Cậu Ba Nguyễn Đức” đã đăng tải 3 hình ảnh rất phản cảm một cá thể động vật hoang dã khỉ (hoặc voọc) đã bị giết thịt kèm theo nội dung “Hà Tĩnh đón chào cậu ba cũng là đầu tháng làm tí cho may mắn”. Ngay sau khi đăng tải những hình ảnh này lên mạng xã hội, nhiều người đã tỏ thái độ phẫn nộ và bức xúc. Bị dân mạng lên án, chủ Facebook đã gỡ bỏ toàn bộ hình ảnh và dòng trạng thái.

Hình ảnh cá thể khỉ bị giết được Chinh đăng lên mạng xã hội.

Công an xã Thạch Thanh (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã triệu tập Nguyễn Đức Chinh (trú tại xóm Chương Bình, xã Thạch Thanh) tới trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, Chinh khai nhận, trước đó do thấy hình ảnh cá thể khỉ bị giết hại đăng trên mạng nên đã tải về rồi đăng tải lên tài khoản Facebook của mình chứ không tham gia giết hại khỉ.

Do sự việc chưa đủ căn cứ để xác định có hay không hành vi giết cá thể khỉ nói trên nên công an đã lập hồ sơ xử lý Chinh bằng hình thức cảnh cáo. Ngoài ra, công an còn yêu cầu Chinh viết bản kiểm điểm lại toàn bộ sự việc, đồng thời tiếp tục theo dõi quá trình biến động của Chinh, nếu có vấn đề gì sẽ xử lý ngay.