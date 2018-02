Nổ lớn tại phòng trọ, 4 người trong gia đình nằm bất động

(Dân Việt) Sau tiếng nổ chát chúa phát ra trong nhà trọ, người dân chạy đến kiểm tra thì phát hiện 4 người trong gia đình nằm bất động.

Công an phong tỏa khám nghiệm hiện trường vụ nổ nhà trọ Sự việc xảy ra vào khoảng 5h ngày 27.2 tại một phòng trọ nằm trên đường Lê Hồng Phong (khu phố 3, phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Thông tin ban đầu, thời điểm trên người dân thấy một tiếng nổ rất lớn phát ra từ căn phòng số 8, lại gần kiểm tra thì phát hiện hai vợ chồng cùng hai người con nằm bất động với nhiều vết thương trên người. Hàng chục người trong dãy trọ được huy động đưa 4 nạn nhân đi cấp cứu. Ghi nhận, phòng trọ dãy ra vụ nổ nằm gần cuối dãy nhà trọ. Do sức ép từ vụ nổ, mái tôn của phòng trọ bị hư hỏng, nhiều vật dụng đồ dùng trong nhà bể nát. Nguyên nhân vụ nổ vẫn đang được công an làm rõ.

