Nóng 24h qua: Bão số 1 giật cấp 10, đang tiến vào vùng biển Cà Mau

(Dân Việt) 9 nạn nhân người Việt trong vụ đánh bom ở Ai Cập về nước an toàn; Cơn bão đầu tiên năm 2019 đang hướng vào các tỉnh Nam Bộ… là những tin tức nóng nhất 24 giờ qua.

9 nạn nhân người Việt trong vụ đánh bom ở Ai Cập về nước an toàn

9 nạn nhân người Việt trong vụ đánh bom ở Ai Cập đã được đưa về nước. Ảnh NLĐ.

Chiều nay 1/1/2019, 9 khách du lịch Việt Nam trên chuyến xe buýt du lịch bị đánh bom ở Ai Cập đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo bảng thông tin các chuyến bay đến, lúc 16 giờ 50 phút, chuyến bay từ Thổ Nhĩ Kỳ mang số hiệu TK168 đã đáp xuống sân bay.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Lữ hành Saigon Tourist cũng xác nhận máy bay chở 9 nạn nhân vụ đánh bom ở Ai Cập đã đáp xuống sân bay. Đơn vị này đang làm thủ tục nhập cảnh cho các khách du lịch này.

Vụ đánh bom xảy ra lúc 18 giờ 15 phút giờ địa phương (23 giờ 15 phút giờ Việt Nam) ngày 28/12/2018. Xe buýt chở du khách Việt Nam đã trúng bom cài trên đường El-Maryoutiya, quận Haram, Cairo. Trên xe có 18 người, gồm 15 du khách Việt Nam và 3 công dân Ai Cập.

Vụ tấn công khiến 3 người Việt Nam là anh Trần Hóa Khánh (SN 1961, nơi sinh Thanh Hóa), chị Nguyễn Thúy Quỳnh (SN 1962, nơi sinh Hà Nội), anh Nguyễn Trọng Tiến (SN 1989, nơi sinh Bình Thuận, hướng dẫn viên du lịch của đoàn) và 1 hướng dẫn viên du lịch người Ai Cập thiệt mạng. 9 du khách Việt Nam bị thương.

Đoàn khách này đi tour của Công ty Lữ hành Saigontourist sang Ai Cập từ ngày 22 đến 28/12 và gặp nạn vào ngày cuối của hành trình, lúc đang di chuyển đến địa điểm ăn tối trước khi ra sân bay.

Hiện 9 nạn nhân bị thương được đưa về Việt Nam. Số nạn nhân còn lại phải ở lại để phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc. Khi sự việc xử lý xong, sẽ được đưa về nước.

Cơn bão đầu tiên năm 2019 đang hướng vào các tỉnh Nam Bộ

Bão Pabuk là cơn bão đầu tiên xuất hiện trên Biển Đông trong năm 2019. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều nay (1/1/2019), vùng áp thấp nhiệt đới ở phía Tây Nam quần đảo Trường Sa đã mạnh lên thành bão. Đây là cơn bão đầu tiên của năm 2019, có tên quốc tế là Pabuk.

Hồi 16 giờ chiều nay, tâm bão số 1 ở cách đất liền các tỉnh Nam Bộ khoảng 500km về phía Đông Nam, cách Côn Đảo khoảng 430km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km.

Đến 16 giờ ngày 2/1, vị trí tâm bão ở cách mũi Cà Mau khoảng 330km về phía Đông Nam, cách Côn Đảo khoảng 280km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão Pabuk di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm.

Giám đốc trốn thuế tại trạm thu phí cao tốc TP HCM - Trung Lương bị bắt khẩn cấp

Một trạm thu phí trên cao tốc TP Hồ Chí Minh-Trung Lương - Ảnh minh họa NLĐ.

Ngày 1/1/2019, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã ra quyết định bắt khẩn cấp và khám xét đối với Ngô Bá Thắng - Giám đốc chi nhánh Long An thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh, để điều tra về hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh chi nhánh Long An nhằm che giấu doanh số thu phí, trốn thuế xảy ra tại các trạm thu phí trên tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương.

Cùng bị bắt với Thắng và điều tra về vụ việc trên còn có Trần Văn Miền, Phó giiám đốc chi nhánh Long An kiêm Trạm trưởng Trạm thu phí Chợ Đệm, Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh; Tô Phước Hùng, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh; Nguyễn Thị Kim Huệ, Kế toán Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh; Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Xuân Phi.

Quá trình khám xét, đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước.

Nghi ngờ nữ sinh lớp 10 bị hành hung rồi cường hiếp trên đường đi học về

Vết trầy xước trên cổ nạn nhân được cho là đã bị kẻ có hành vi cưỡng hiếp gây ra. Ảnh NLĐ.

Ngày 1/1/2019, ông Nguyễn Công Minh, Chủ tịch UBND xã Bình Thành (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định), cho biết cơ quan công an vẫn đang truy tìm thủ phạm liên quan đến vụ việc một nữ sinh lớp 10 (ngụ địa phương) được gia đình tố giác bị kẻ lạ mặt hành hung và có biểu hiện cưỡng hiếp.

Thông tin ban đầu, chiều tối 28/12/2018, trên đường đi học về nhà, khi đến khu vực vắng người, nữ sinh trên bị một thanh niên chặn đường rồi có biểu hiện cưỡng hiếp. Tuy nhiên, 2 ngày sau khi sự việc xảy ra, gia đình nạn nhân mới trình báo cơ quan chức năng.

Bà T. mẹ nạn nhân khẳng định con gái bà rất ngoan, không bồ bịch với ai cả. Đối tượng nghi ngờ là thanh niên đi xe máy, có mùi bia rượu, nếu cho nhận dạng đối tượng thì con gái bà sẽ nhận ra ngay.

Theo bà T., trước khi thực hiện hành vi đồi bại, gã thanh niên đã hành hung con gái bà, dấu vết để lại là nhiều vết trầy xước, sưng ở cổ, mặt nạn nhân.