Nóng 24h qua: Bắt nguyên chủ tịch Tập đoàn Vinashin

(Dân Việt) Cựu chủ tịch Vinashin bị bắt; Thủ tướng trình Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho U23 Việt Nam; Trịnh Xuân Thanh đề nghị được “tuyên dương” vì đã bị trả lại tiền là những tin nóng nhất 24h qua.

Cựu chủ tịch Vinashin bị bắt

Ngày 25-1,Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đang điều tra giai đoạn II vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm.

Bị can Nguyễn Ngọc Sự. Ảnh: BCA

Theo đó, C46 đã ra Quyết định Khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với bị can Nguyễn Ngọc Sự, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam Vinashin (SBIC) về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Quá trình điều tra, tài liệu chứng cứ thu thập được xác định Nguyễn Ngọc Sự đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong việc sử dụng nguồn tiền của Tập đoàn Vinashin gửi vào Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) để một số cá nhân thuộc Vinashin nhận, chiếm đoạt 105,583 tỉ đồng tiền ngoài lãi suất.

Thủ tướng trình Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho U23 Việt Nam

Theo tin từ Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc quyết định tặng Bằng khen cho các cầu thủ U23 Việt Nam và trình Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Đội tuyển, 3 Huân chương Lao động hạng Ba cho Huấn luyện viên Park Hang-seo, thủ môn Bùi Tiến Dũng và tiền vệ Nguyễn Quang Hải.

Đội tuyển U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo tham dự Vòng chung kết Giải bóng đá vô địch U23 châu Á từ ngày 9-1 tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Tại giải đấu tầm châu lục này, các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu hết sức thành công khi lần đầu tiên lần lượt vượt qua vòng bảng, vòng tứ kết, vòng bán kết, thẳng tiến đến trận chung kết. Trong từng trận đấu, các cầu thủ U23 Việt Nam đã thi đấu với tinh thần quật cường và quả cảm, thể hiện ý chí, bản lĩnh Việt Nam để giành chiến thắng trước các đối thủ hàng đầu châu lục. Hành trình thi đấu tại Trung Quốc của Đội tuyển U23 luôn được người hâm mộ trong nước nhiệt tình cổ vũ.

Trịnh Xuân Thanh đề nghị được “tuyên dương” vì đã bị trả lại tiền

Chiều 25-1, sau khi bị Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đề nghị mức án Chung thân về hành vi tham ô tài sản, bị cáo Trịnh Xuân Thanh - nguyên Chủ tịch HĐTV Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) cho rằng mình không tham ô.

Trịnh Xuân Thanh tại tòa

Trả lời HĐXX sau phần luận tội của đại diện Viện Kiểm sát, Trinh Xuân Thanh Trịnh nói rất ngắn gọn: “Bị cáo hoàn toàn không có tội. Bị cáo đã trả lại tiền cách đây 8 năm, nếu đã không tuyên dương bị cáo thì cũng phải khuyến khích, một lãnh đạo doanh nghiệp nhận và trả lại tiền mà không ai biết. Đến bây giờ lại đề nghị xử bị cáo mức án Chung thân thì rất vô lý. Bị cáo chỉ nói như thế thôi”.

Mặc dù bị cáo liên tục phủ nhận cáo buộc trong cáo trạng cũng như lời khai của các bị cáo khác nhưng Viện Kiểm sát cho rằng dựa vào lời khai của các bị cáo và kết quả điều tra, hoàn toàn có đủ căn cứ để xác định Trịnh Xuân Thanh tham ô tài sản 14 tỷ đồng và đóng vai trò quyết định trong việc ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của PVP Land tại Công ty Xuyên Thái Bình Dương. Thực chất của việc chuyển nhượng cổ phần này chính là chuyển nhượng dự án Nam Đàn Plaza với mức giá 34 triệu đồng/m2, thấp hơn giá trị thực 52 triệu đồng/m2. Khoản tiền chênh lệch 87 tỷ đồng được các bị cáo chia nhau chiếm đoạt, trong đó Trịnh Xuân Thanh chiếm đoạt 14 tỷ đồng, Đinh Mạnh Thắng (nguyên Chủ tịch CTCP Thương mại và dịch vụ Dầu khí Sông Đà) chiếm đoạt 5 tỷ đồng.

Bố cầu thủ Quang Hải mời cả làng tới nhà xem bóng đá

Sáng nay 26-1, ông Nguyễn Quang Thuần, bố của cầu thủ Nguyễn Quang Hải của đội tuyển U23 Việt Nam, cho biết sẽ lắp màn hình cỡ lớn 300 inch ngay tại nhà để gia đình và làng xóm láng giềng cùng trận đấu chung kết giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan vào lúc 15 giờ ngày 27-1 tới.

Ông Thuần cũng cho biết màn hình 300 inch được một công ty truyền thông lắp đặt, trong sáng mai (27-1) sẽ được lắp. Chính quyền địa phương cũng đã có kế hoạch về an ninh, trật tự vì dự kiến sẽ có vài ngàn người đến gia đình tuyển thủ U23 Việt Nam Nguyễn Quang Hải để cùng theo dõi trận chung kết lịch sử của bóng đá nước nhà.

Bịt mặt, dọa nổ bom ngân hàng để cướp tiền

Khoảng 15 giờ ngày 26-1, tại Phòng Giao dịch Dĩnh Kế, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh Bắc Giang II (Bắc Giang) xảy ra vụ cướp nghiêm trọng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cướp

Thông tin ban đầu, một đối tượng bịt mặt vào Ngân hàng Agribank chi nhánh tại phường Dĩnh Kế. Sau đó, đối tượng bịt mặt lấy ra một chiếc hộp và dọa nhân viên ngân hàng đây là bom đồng thời đe dọa nếu không đưa tiền, đối tượng sẽ kích nổ.

Quá sợ hãi, nhân viên ngân hàng phải mở két đưa tiền cho đối tượng bịt mặt. Lấy được tiền, tên cướp đã bỏ trốn. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định, vật đối tượng dọa là bom chỉ là một chiếc hộp.

“Ngay sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã cử đồng chí Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự trực tiếp tới hiện trường kiểm tra, bước đầu xác định thông tin như vậy. Đây là vụ cướp manh động, cơ quan điều tra đang khám nghiệm và truy xét đối tượng”, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang thông tin.