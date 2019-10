Nóng 24h qua: Công an Mèo Vạc chỉ nhắc nhở nhóm đàn ông khỏa thân ở Mã Pí Lèng

(Dân Việt) Công an Mèo Vạc chỉ nhắc nhở nhóm đàn ông khỏa thân ở Mã Pí Lèng; Hàng nghìn CĐV hừng hực khí thế cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam đấu Malaysia;…là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.

Ngày 10/10, liên quan đến vụ 4 người đàn ông khoả thân, "làm lố" trên danh thắng Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, Hà Giang), Thượng tá Cao Văn Toản, Trưởng Công an huyện Mèo Vạc, cho biết ngay khi tiếp nhận thông tin, hình ảnh về vụ việc, đơn vị đã cử cán bộ vào cuộc xác minh, làm rõ.

Hình ảnh nhóm người khoả thân, "làm lố" được lan truyền trên mạng xã hội.

Theo Thượng tá Toản, do không thuộc thẩm quyền để xử phạt nên đơn vị chỉ tiến hành nhắc nhở nhóm người này, yêu cầu gỡ bỏ những hình ảnh, clip đã đăng tải lên mạng xã hội Facebook.

"Thẩm quyền xử hành vi phản cảm nêu trên thuộc về mảng văn hóa, du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang)" - Trưởng Công an huyện Mèo Vạc nói.Được biết, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Giang trong ngày 9/10, đã họp để có phương án xử lý nhóm người khỏa thân này.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một nhóm người di chuyển trên đèo Mã Pí Lèng, trong đó có 4 người đàn ông khoả thân, đi xe máy phân khối lớn, sau đó di chuyển rồi đứng tạo dáng, livestream (phát sóng và tương tác trực tiếp) trước cửa nhà hàng, nhà nghỉ Panorama (công trình có nhiều sai phạm), với lí do "bảo vệ môi trường".

Hàng nghìn CĐV hừng hực khí thế cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam đấu Malaysia

20h tối nay (10/10), trận đấu giữa Đội tuyển Quốc gia Việt Nam và Đội tuyển Malaysia trong khuôn khổ Vòng loại 2 – World Cup 2022 sẽ diễn ra trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Sau trận hòa 0-0 khá đáng tiếc trước ĐT Thái Lan tại trận đấu mở màn bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam đang quyết tâm tìm kiếm thắng lợi đầu tiên khi trở về sân nhà Mỹ Đình đón tiếp một kình địch khu vực khác – ĐT Malaysia.

Các CĐV Việt Nam nhuộm đỏ phố phường Hà Nội.

Từ 15h chiều cùng ngày, hàng nghìn CĐV đã diễu hành cổ vũ Đội tuyển Việt Nam trên nhiều tuyến phố Hà Nội, thu hút sự chú ý của người đi đường.Trước khi trận đấu diễn ra nhiều giờ đồng hồ, hàng nghìn CĐV Việt Nam đã tập trung đến sân vận động Quốc gia Mỹ Đình tiếp sức cho đội tuyển Việt Nam.

Giáng bậc hàm đối với CSGT đứng nhìn thanh niên dùng kéo đâm chết bạn gái

Liên quan đến sự việc, một người mặc sắc phục CSGT trên tay có cầm công cụ hỗ trợ nhưng không tiếp cận để khống chế một thanh niên dùng kéo đâm chết bạn gái mà CSGT này đứng nhìn và gọi điện thoại, ngày 10-10, một lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã có quyết định kỷ luật cảnh cáo, giáng bậc hàm đối với trung tá Nguyễn Chí Kiều, công tác tại Đội tuần tra, kiểm soát giao thông nội tỉnh, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình do thiếu trách nhiệm trong tình thế cấp bách cần bảo vệ tài sản, tính mạng của người khác.

Trung tá CSGT Nguyễn Chí Kiều đứng nhìn nam thanh niên đâm chết bạn gái gây bất bình - Ảnh cắt từ clip.

Theo vị lãnh đạo này, ngay sau khi sự việc xảy ra Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu trung tá Nguyễn Chí Kiều viết báo cáo tường trình sự việc. Căn cứ vào kết quả điều tra, mới đây, Công an tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với trung tá Nguyễn Chí Kiều.

Ông Nguyễn Hữu Linh dâm ô bé gái trong thang máy kháng cáo

Ngày 10-10, tin từ TAND TP HCM cho hay Tòa Gia đình và Người thành niên (thuộc TAND TP) đã tiếp nhận hồ sơ kháng cáo vụ án Dâm ô đối với người 16 tuổi, mà nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh là thủ phạm.

Theo đó, thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chánh tòa, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên, đảm nhận trọng trách giải quyết, xét xử vụ án giai đoạn phúc thẩm.

Trước đó, sau khi lãnh 18 tháng tù giam về tội "Dâm ô đối với người 16 tuổi" ở cấp sơ thẩm, ông Nguyễn Hữu Linh đã kháng cáo kêu oan.

Theo bản án sơ thẩm, tối 1/4/2019, sau khi uống rượu bia cùng bạn bè, ông Nguyễn Hữu Linh, nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng được bạn chở về chung cư Galaxy 9 (đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, TP HCM).

Trong thang máy, ông Linh có hành vi ôm hôn cháu N.K.C. (8 tuổi). Cháu bé đã chạy về kể lại cho cha mẹ nghe. Sau đó, ban quản lý chung cư xem lại camera, rà soát các căn hộ liên quan và kiểm tra thẻ ID vào thang máy. Đến sáng 2/4, ban quản lý mời ông Linh xuống làm việc. Ông Linh thừa nhận có hành động ôm hôn bé gái. Lúc này ban quản lý chung cư lập biên bản ghi nhận sự việc và phối hợp với Công an quận 4 làm rõ sự việc.

Tại phiên tòa sơ thẩm, ông Nguyễn Hữu Linh và luật sư bào chữa đều cho rằng hành vi của ông Linh không cấu thành tội danh như VKSND quận 4 cáo buộc. Tuy nhiên, HĐXX sơ thẩm đồng ý với cáo buộc VKS đưa ra. Cấp sơ thẩm khẳng định tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ đủ căn cứ xác định ông Linh phạm tội "Dâm ô đối với người 16 tuổi" và tuyên án 18 tháng tù giam.

Nam thanh niên tử vong thương tâm trong lúc tập lái máy cày ruộng

Sáng 10/10, Công an xã Hưng Yên (huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động, khiến một nam thanh niên tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h40 ngày 9/10, Bùi Nhật Duy (SN 2002, ngụ ấp Xẻo Rô, xã Hưng Yên, huyện An Biên) đi cày ruộng thuê cùng người thân.

Trong lúc thử tập lái máy cày để xử lý mặt ruộng, chẳng may chiếc máy cày bị mắc vào vũng sình lầy, do thiếu kinh nghiệm nên khi loay hoay điều khiển thì chiếc máy cày bị lật ngửa. Duy bị chiếc máy cày đè dưới mặt ruộng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Hưng Yên nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp cùng với hàng chục người dân giải cứu cho nạn nhân.

Do chiếc máy cày quá nặng nên sau khoảng 10 phút, mọi người mới có thể đưa được nạn nhân ra, trong tình trạng đã tử vong.

Thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình an táng.