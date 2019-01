Nóng 24h qua: Công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đã được Thủ tướng duyệt

(Dân Việt) Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 chính thức; Vụ xe container gây ra tai nạn thảm khốc: Sốc với kết quả xét nghiệm của tài xế và chiếc xe… là những tin đáng chú ý nhất trong ngày.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 chính thức

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 chính thức đã được Thủ tướng phê duyệt.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ 9 ngày liên tục, tính cộng cả ngày nghỉ thứ 7 và Chủ nhật.

Tức là từ thứ Bảy ngày 02/02/2019 đến hết chủ Nhật ngày 10/02/2019 (âm lịch là ngày 28/12 năm Mậu Tuất đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2019 (Tết Âm lịch) chính thức được Thủ tướng phê duyệt là 9 ngày liên tục

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội khi thông báo lịch nghỉ Tết nguyên đán chính thức cũng đã lưu ý, các cơ quan thực hiện lịch nghỉ trên cần bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ nhân dân.

Các cơ quan không thực hiện lịch nghỉ thứ Bảy, chủ Nhật hàng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

Vụ xe container gây ra tai nạn thảm khốc: Sốc với kết quả xét nghiệm của tài xế và chiếc xe

Ngày 3/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thành Hiếu (32 tuổi, quê Long An) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Hiếu là tài xế xe container gây ra vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng trên Quốc lộ 1 (đoạn ngã tư Bình Nhựt, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) vào chiều 2/1 làm 4 người chết, 18 người bị thương vừa qua.

Xe container lao vào dòng người đang dừng chờ đèn đỏ khiến 4 người tử vong, 18 người bị thương.

Sau tai nạn, Hiếu rời khỏi hiện trường. Đến 22h cùng ngày, Hiếu được cha ruột chở đến công an trình diện.

Tại đây, Hiếu khai nguyên nhân là do xe mất thắng. Vụ tai nạn xảy ra sau khi Hiếu dự tiệc ở nhà người quen.

Liên quan đến chiếc xe, cáo của Cục Đăng kiểm gửi Bộ GTVT cho biết, hệ thống phanh của xe container gây tai nạn hoạt động hoàn toàn bình thường, không có tình trạng mất phanh.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, tài xế Hiếu dương tính với heroin trong nước tiểu, nồng độ cồn trong máu cao. Tuy nhiên, cơ quan công an cũng còn làm thêm xét nghiệm ở cơ quan cấp trung ương để đối chiếu kết quả xét nghiệm ban đầu.

Cảnh báo lốc xoáy ở Nam Bộ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hồi 13h hôm nay (3/1), vị trí tâm bão số 1 còn cách mũi Cà Mau 240km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão.

Đường đi của bão số 1

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão nên riêng các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang có nơi mưa rất to. Cảnh báo: Trong ngày hôm nay và ngày mai ở Nam Bộ có khả năng cao xảy ra dông, lốc xoáy, gió giật mạnh.

Ngày 3/1, Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Cà Mau cho biết, 7.799 phương tiện khai thác biển với khoảng 20.423 ngư dân, đã nhận được liên lạc tránh bão trên biển hoặc vào nơi neo đậu an toàn. Trong đó, có 37 tàu với 229 ngư dân tránh bão tại vùng biển Malaysia và Thái Lan.

Công tác phòng chống bão số 1 đã được các đơn vị và chính quyền huy động để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra.

Lời hứa của tân Tổng giám đốc EVN trong ngày nhậm chức

Ngày 3/1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc EVN cho ông Trần Đình Nhân. Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí này, ông Nhân là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Trung.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trao quyết định bổ nhiệm cho ông Trần Đình Nhân

Ông Nhân cho biết đây là nhiệm vụ rất lớn lao với nhiều thách thức đang chờ phía trước khi ông xuất phát từ một đơn vị nhỏ, được giao điều hành một tập đoàn lớn.

Tân Tổng Giám đốc EVN hứa sẽ cùng các cán bộ trong ban tổng giám đốc nỗ lực tối đa để vượt qua các thách thứ và phát triển EVN ngày càng vững mạnh.

Trước những lo ngại về thiếu nguồn điện, tân tổng giám đốc EVN cho biết sẽ làm việc với các tập đoàn, tổng công ty, các chủ đầu tư các dự án nguồn điện ngoài EVN, các nhà tài trợ và tổ chức tín dụng để giải quyết bài toán này.