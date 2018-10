Nóng 24h qua: Hai nghi phạm tống tiền đã lấy số điện thoại đoàn ĐBQH từ đâu?

(Dân Việt) Lộ diện 2 đối tượng đe dọa lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH; Nữ sinh viên ném con mới sinh từ tầng 31 chung cư Linh Đàm xuống đất… là những tin đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Lộ diện 2 đối tượng đe dọa lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH

Tang vật thu giữ

Sáng 19/10, Bộ Công an thông tin, đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp 2 đối tượng Ngô Xuân Tùng (SN 1988, hộ khẩu Thái Nguyên, hiện trú tại TP.HCM) và Lê Văn Thành (SN 1988, hộ khẩu Quảng Ngãi, hiện trú tại TP.HCM).

Theo đó, những ngày vừa qua, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH của một số địa phương (Hà Nội, Quảng Trị, Bắc Ninh, Sóc Trăng, Hà Tĩnh,…) nhận được tin nhắn với mục đích khủng bố, đe dọa nhằm chiếm đoạt tiền.

Ngay sau khi phát hiện thông tin trên, lãnh đạo Bộ Công an đã giao Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tổ chức điều tra truy xét.

Tới nay, cơ quan điều tra đã làm rõ các đối tượng có liên quan do có hành vi nhắn tin đe dọa nhằm chiếm đoạt tiền lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội nhằm chiếm đoạt tiền là Tùng và Thành.

Theo đó, Tùng mua 1 quyển "Niên giám Quốc hội - Chính phủ khóa XIV, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2020". Sau đó, Tùng thuê Thành mở tài khoản tại ngân hàng nhằm sử dụng tài khoản này để người bị hại chuyển tiền vào.

Liên tiếp trong các ngày 15 và 16/10 vừa qua, Tùng đã sử dụng nhiều sim nhắn tin đến 100 người có tên trong quyển niên giám trên để đe dọa nhằm chiếm đoạt tiền.

Nữ sinh viên ném con mới sinh từ tầng 31 chung cư Linh Đàm xuống đất

Hiện trường nơi xảy ra sự việc thương tâm

20h30 tối 18/10, tại sân chơi giữa 2 tòa HH1 và HH2 thuộc khu chung cư HH Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội), nhiều người dân bất ngờ nghe tiếng động lớn. Khi chạy ra xem, họ bàng hoàng phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn dưới sân chung cư.

Đến 22h cùng ngày, thi thể cháu bé được đưa khỏi hiện trường, phục vụ công tác điều tra.

Sáng 19/10, Công an quận Hoàng Mai đã mời 3 người có liên quan đến làm việc.

Theo đó, người mẹ trẻ được xác định là Đ.T.V.A. (SN 1997, quê tại xã Yên Hòa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) hiện đang là sinh viên năm thứ 4 một trường đại học tại Hà Nội.

“Cô gái này thừa nhận vừa mới sinh con tuy nhiên cháu bé tử vong nên đã ném con qua cửa sổ nhà vệ sinh”, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai thông tin.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trong căn hộ có 3 người nhưng ngoài V.A, hai người còn lại không ai biết việc V.A ném con mới sinh xuống đất. Bạn trai mới của V.A cũng không biết việc cô gái này mang thai.

Con phó bí thư huyện ủy được vào công chức không qua thi tuyển

UBND huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) - nơi con trai phó bí thư được tuyển dụng công chức trái quy định

Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa cho biết đã nhận được báo cáo kết quả rà soát việc tuyển dụng công chức không qua thi tuyển và xét chuyển công chức từ cấp xã thành công chức cấp huyện của UBND huyện Hậu Lộc và đang tổng hợp để báo cáo chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Theo báo cáo của UBND huyện Hậu Lộc, địa phương này đã phát hiện 3 trường hợp xét tuyển công chức trái quy định không báo cáo chủ tịch UBND tỉnh (người quản lý công chức theo Nghị định 24/2010 của Thủ tướng Chính phủ).

Trao đổi với báo chí, ông Bùi Ngọc Tú, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Hậu Lộc, xác nhận, cả 3 trường hợp trên đều được tuyển dụng công chức khi chưa báo cáo chủ tịch UBND tỉnh.

"Hiện chúng tôi đã báo cáo Sở Nội vụ và đang chờ ý kiến chỉ đạo, xử lý khắc phục để tiến hành các bước tiếp theo"- ông Tú thông tin.

Cũng theo ông Tú, trong 3 trường hợp trên có ông Đoàn Thành Độ là con trai phó bí thư Thường trực Huyện ủy Hậu Lộc.

Đợt mưa lạnh đang diễn ra ở Bắc Bộ khi nào kết thúc?

Mưa lạnh vẫn tiếp diễn ở miền Bắc trong 1-2 ngày tới

Hôm nay, các tỉnh miền Bắc trời vẫn có mưa nhỏ xuất hiện vào buổi sáng, trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ C, vùng núi cao 17 độ C; nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 26-28 độ C, riêng khu Tây Bắc là 28 - 31 độ C.

Hà Nội hôm nay có mưa nhỏ vào buổi sáng, sau giảm mưa, nhiệt độ thấp nhất là 19 độ C, cao nhất không vượt quá 26 độ C. Người dân ra đường vẫn cần mặc áo ấm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, tình thế thời tiết trên vẫn tiếp tục duy trì trong khoảng 2 ngày tới ở khu vực Bắc Bộ. Đến khoảng ngày 21-22/10, trời mới bắt đầu hửng nắng nhẹ. Tuy nhiên, đến khoảng ngày 23/10, một đợt không khí lạnh khác lại tràn xuống và gây mưa cho khu vực này.