Nóng 24h qua: Mazda 3 vừa bốc biển “ngũ quý” 666.66 đã được bán với giá “sốc”?

(Dân Việt) Đề xuất giữ lại một phần công trình Panorama trên đèo Mã Pí Lèng; Mazda 3 biển “ngũ quý” 666.66 được bán với giá “sốc”?... là những tin đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Mazda 3 biển “ngũ quý” 666.66 được bán với giá “sốc”?

Ngày 9/10, trao đổi với phóng viên, anh Trương Hoài Ân (SN 1994, trú tại Tân Uyên, Bình Dương) xác nhận anh đã bán chiếc Mazda 3 BKS 61A-666.66 mà mình vừa mua.

Trong khi đó, trên trang Facebook của mình, anh Võ Thanh Tâm (SN 1992, sống tại Đồng Nai) đã đưa lên những hình ảnh cho thấy anh là người mua chiếc xe này. Một nguồn tin dẫn lời anh Tâm cho biết giá sang nhượng xe là gần 2 tỉ đồng.

Anh Ân (bìa trái) và anh Tâm

Khi được hỏi về thông tin này, một cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương cho hay Phòng chưa biết thông tin về việc mua bán này. Vị này cũng cho rằng giá 2 tỉ đồng là quá cao.

Trước đó, anh Trương Hoài Ân mua chiếc Mazda 3 (giá khoảng 700 triệu đồng) và bốc được biển số 61A-666.66. Cả anh Ân và đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương đều xác nhận việc bốc được số này là hoàn toàn ngẫu nhiên.

Đề xuất giữ lại một phần công trình Panorama trên đèo Mã Pí Lèng

Sau cuộc họp ngày 8/10, Sở Xây dựng Hà Giang đã có báo cáo gửi tỉnh về kết quả cuộc họp liên ngành (gồm Sở Xây dựng, Sở VH-TT-DL; Sở Giao thông Vận tải; Sở Kế hoạch Đầu tư; Sở Tài nguyên Môi trường và huyện Mèo Vạc) về công trình nhà hàng, nhà nghỉ Panorama trên đèo Mã Pí Lèng.

Công trình nhà hàng, nhà nghỉ Panorama trên đèo Mã Pí Lèng có nhiều sai phạm

Sở Xây dựng Hà Giang kiến nghị UBND tỉnh Hà Giang yêu cầu huyện Mèo Vạc cải tạo, chỉnh trang một phần công trình (gồm tầng âm và một tầng nổi sát mặt đất) để phục vụ việc dừng chân, ngắm cảnh của khách du lịch. Toàn bộ 7 tầng giật cấp phía trên của nhà hàng, nhà nghỉ Panorama xây nhô ra phía sông Nho Quế sẽ bị phá dỡ để cải tạo thành đất trồng cây xanh; thời hạn phá dỡ hoàn thành trước 15/11.

Bà Vũ Thị Ánh – chủ đầu tư cần hoàn thiện các thủ tục pháp lý phần công trình còn lại trong thời hạn 60 ngày. Về xử lý vi phạm với chủ đầu tư là Vũ Thị Ánh, tỉnh cần tham khảo ý kiến Bộ VH-TT-DL trước khi ra quyết định.

“Chúng tôi đã đề xuất UBND tỉnh giữ lại phần nhà nằm sát đường, cải tạo để đảm bảo thân thiện với môi trường, còn toàn bộ phần công trình phía sau sẽ bỏ hết. Phần giữ lại sẽ đúng tính chất là điểm dừng chân như khuyến nghị của chuyên gia UNESCO, sẽ không có nơi ngủ nghỉ” - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Giang nói và cho biết đây mới là bước đề xuất của các sở ngành, còn tỉnh sẽ phải tham khảo ý kiến của Bộ VH-TT-DL trước khi đưa ra quyết định.

Cục trưởng CSGT nói gì về dự thảo cho phép người dân giám sát CSGT

Dự thảo Thông tư mới nhất của Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đang được lấy ý kiến rộng rãi.

Dự thảo mới đã bổ sung một số hình thức giám sát của người dân đối với hoạt động của công an nhân dân. Cụ thể, người dân được thực hiện quyền giám sát của mình đối với hoạt động của Công an nhân dân, trong đó có lực lượng CSGT, trong đó gồm: Việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; và giám sát việc chấp hành điều lệnh, thái độ, tác phong của cán bộ, chiến sĩ công an khi làm nhiệm vụ.

CSGT ghi hình người vi phạm

Việc giám sát có thể được áp dụng theo hình thức thông qua các thông tin công khai của công an và phản hồi qua các phương tiện thông tin đại chúng; thông qua các chủ thể giám sát theo quy định của pháp luật; thông qua tiếp xúc, giải quyết trực tiếp công việc với công an nhân dân; thông qua kết quả giải quyết các vụ việc, đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết hiện trong văn bản dưới luật có hình thức giám sát trực tiếp là quan sát nhưng hình thức này rất trừu tượng. Do vậy, việc bổ sung ghi âm, ghi hình là nhằm cụ thể hóa hơn quyền giám sát của người dân.

Tuy nhiên, theo Tướng Dũng, người dân muốn giám sát CSGT bằng cách ghi âm, ghi hình sẽ phải giữ những khoảng cách nhất định, để đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của lực lượng.

Băng qua đường cao tốc, nhóm công nhân bị xe tông, nhiều người thương vong

19h tối 8/10, nhóm công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Vân Trung (Tăng Tiến, Việt Yên, Bắc Giang) kết thúc giờ làm. Trong lúc nhóm công nhân băng qua đường trở về nhà trọ tại xã Tăng Tiến bất ngờ bị một xe ô tô lưu thông trên cao tốc với tốc độ cao (chưa rõ BKS và tài xế điều khiển) tông phải.

Cú đâm mạnh khiến nhóm công nhân văng ra ven đường, 1 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện, 1 người khác bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn

Sau khi sự việc xảy ra, tài xế đã điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường.

Ông Thân Văn Quyền, Chủ tịch UBND xã Tăng Tiến cho biết, tại gần khu công nghiệp Vân Trung có hầm chui dân sinh bên dưới đường cao tốc. Tuy nhiên để tiết kiệm thời gian, không phải đi bộ xa, vẫn có một số công nhân không chọn đi qua hầm chui mà lại đi lên trên mặt đường cao tốc. Hiện tại, cơ quan chức năng đang xây dựng một cây cầu vượt bắc ngang qua tuyến cao tốc để công nhân, người dân có thể lưu thông qua an toàn.