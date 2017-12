Nóng 24h qua: PGS Bùi Hiền công bố phần 2 cải tiến tiếng Việt sau 40 nghiên cứu

(Dân Việt) Bão Trâu Mộng đuối sức, dân Nam Bộ thở phào trở về nhà; PGS Bùi Hiển công bố phần 2 cải tiến chữ Tiếng Việt; ra cáo trạng truy tố ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh hay phong toả tài sản của Vũ “nhôm” là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.

PGS Bùi Hiền công bố phần 2 cải tiến chữ viết tiếng Việt

PGS Bùi Hiền (nguyên Phó hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội) cho biết ông đã hoàn thiện phần 2 nghiên cứu cải tiến chữ viết tiếng Việt và công bố sớm thay vì vào tháng 3/2018 như dự kiến.

Đề xuất của PGS Bùi Hiền gây nhiều tranh cãi

Theo PGS Hiền, thông tin phần thứ nhất đã công bố mới chỉ đề cập cải tiến hệ thống phụ âm theo nguyên tắc "mỗi chữ cái chỉ biểu đạt một âm vị và mỗi âm vị chỉ có một chữ cái biểu đạt".

Trong phần thứ hai này, PGS Bùi Hiền cho biết hoàn thiện nghiên cứu về nguyên âm của tiếng Việt. Tác giả tìm cách phát hiện chính xác, đầy đủ hệ thống âm vị nguyên âm, từ đó chọn ra những chữ cái tương ứng với từng âm vị trên nguyên tắc "một âm vị - một chữ cái".

Trước đó, đề xuất cải tiến chữ viết tiếng Việt được PGS-TS Bùi Hiền đưa ra tại hội thảo "Ngôn ngữ ở Việt Nam: Hội nhập và phát triển", do Hội Ngôn ngữ học Việt Nam và ĐH Quy Nhơn tổ chức tại Quy Nhơn hồi tháng 9-2017.

Đề xuất này ngay lập tức đã vấp phải những ý kiến phản bác, chỉ trích, "ném đá" rất nặng nề. Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học, chuyên gia giáo dục cho rằng đề xuất của ông đáng được ghi nhận vì đó là nghiên cứu khoa học nghiêm túc.

Người dân hồ hởi trở về nhà sau bão Trâu Mộng

Rạng sáng ngày 16/12, khi cơn bõ số 16 (bão Trâu Mộng) chính thức không đổ bộ vào khu vực miền Tây như dự báo ban đầu mà suy yếu thành áp thấp nhiệt đới thì nhiều người dân ở các tỉnh miền Tây và Nam Bộ đi tránh bão thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu trở về nhà.

Người dân chằng chống nhà cửa, bồn nước trước khi bão Tembin đổ bộ đất liền

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, đêm qua, khi đi vào vùng biển Kiên Giang - Cà Mau, bão số 16 -Tembin (Trâu Mộng) đã suy yêu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 4 giờ sáng nay (26/12), tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển ven bờ Bạc Liêu, Cà Mau. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Ra cáo trạng truy tố ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh

Ngày 26/12, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra cáo trạng truy tố ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), và Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), cùng 20 bị can.

Ông Đinh La Thăng trước khi bị bắt.

Theo cáo trạng, vụ án này là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm. Các bị can trong vụ án hầu hết là những người giữ vị trí chủ chốt trong những đơn vị kinh tế quan trọng được Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao quản lý vốn và thực hiện những dự án, công trình lớn của quốc gia trong đó có Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. Tuy nhiên quá trình thực hiện dự án, vì những động cơ khác nhau mà các bị can đã cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại đặc biệt lớn về kinh tế cho Nhà nước, thậm chí một số bị can còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn để lập chứng từ khống rút tiền của dự án để ăn chia, chiếm đoạt sử dụng cá nhân.

Phong tỏa tài sản của Vũ “nhôm"

Chiều 26-12, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đã ký văn bản yêu cầu tạm dừng giao dịch, chuyển đổi chủ sở hữu tài sản đối với 4 cá nhân, trong đó có Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm).

Tài sản của Vũ "nhôm" tại Đà Nẵng bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra

Văn bản cho hay việc tạm dừng nhằm phục vụ công tác điều tra xử lý vụ án làm lộ bí mật nhà nước theo chỉ đạo của Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an.

UBND TP Đà Nẵng giao Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và các văn phòng công chứng tạm dừng tất cả giao dịch, chuyển đổi chủ sở hữu tài sản trên địa bàn TP của 4 cá nhân trên.

UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp kiểm tra rà soát, xác định các tài sản là bất động sản trên địa bàn TP đăng ký chủ sở hữu, chủ sử dụng là 4 cá nhân nêu trên để báo cáo Chủ tịch UBND TP trước ngày 10-1-2018.

Tàu Cát Linh-Hà Đông bất ngờ “khoác áo mới” sau một đêm

Sáng 26/12, nhiều công nhân đang thi công công trình đường sắt Cát Linh - Hà Đông tại khu vực ga Cát Linh bất ngờ phát hiện đoàn tàu cao tốc nằm trong nhà ga Cát Linh bị vẽ bậy chằng chịt lên phần thân và đầu đoàn tàu.

Đoàn tàu cao tốc đường sắt Cát Linh - Hà Đông bị vẽ bậy vào đêm 25/12.

Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, đoàn tàu cao tốc đường sắt Cát Linh - Hà Đông được đặt tại tầng 3 của nhà ga. Mặt phải của đoàn tàu có nhiều vết vẽ chằng chịt bằng sơn, phía mặt trước của đoàn tàu cũng ghi nhận có dấu hiệu bị vẽ bậy.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ban Quản lý dự án Đường sắt cho biết sau khi tiếp nhận thông tin, Ban quản lý dự án đã cử cán bộ ra kiểm tra thực tế hiện trường, đồng thời chỉ đạo Tổng thầu EPC báo cáo cụ thể sự việc nêu trên tới cơ quan chức năng; tăng cường công tác bảo vệ trên toàn công trường. Hiện cơ quan chức năng đang kiểm tra, rà soát hiện trường, điều tra vụ việc.