Nóng 24h qua: Quang Hải chia sẻ lý do bắt taxi về nhà trong lặng lẽ

(Dân Việt) Người hùng Quang Hải lặng lẽ bắt taxi về nhà; bộ tranh vẽ đội tuyển U23 bằng bút chì gây sốt; bữa cơm quê đầm ấm trên nhà sàn của “người nhện” Tiến Dũng; cặp cá sủ vàng được bán với giá 1,5 tỷ đồng... là những tin tức nóng nhất trong 24h qua.

Người hùng Quang Hải lặng lẽ bắt taxi về nhà

Khoảng gần 12 giờ trưa 31/1, cầu thủ Nguyễn Quang Hải bất ngờ trở về nhà bằng xe taxi, do không thông báo trước nên rất ít người hâm mộ biết thông tin này.

Quang Hải lặng lẽ bắt taxi về nhà khiến nhiều người bất ngờ

Chia sẻ về cảm xúc khi về nhà, Quang Hải cho hay: "Lúc gặp bố mẹ ở sân bay khi vừa từ Trung Quốc trở về là cảm xúc của em vỡ oà nhất. Còn hôm nay, trên xe taxi về nhà em chỉ thấy vui và háo hức được gặp bố mẹ và người thân".

Về lý do vì sao lại tự đi taxi về, Quang Hải chia sẻ: "Mỗi người, mỗi gia đình có một cách đón tiếp khác nhau. Em chỉ muốn bình yên về với gia đình nên chọn cách đi taxi là an toàn nhất”.

Bộ tranh vẽ đội tuyển U23 Việt Nam bằng bút chì gây sốt

Một bộ tranh mang tên “Cảm xúc U23 Việt Nam” được hoạ sĩ trẻ Phạm Bảo Hoà (quê ở Quảng Bình, hiện làm thiết kế cho một công ty tại Đà Nẵng) vẽ đã gây sốt trên mạng xã hội vài ngày qua.

Một số chân dung thành viên đội tuyển U23 Việt Nam vẽ bằng bút chì của anh Phạm Bảo Hòa

Chia sẻ về cuốn album này, Bảo Hòa cho biết anh là người đam mê thể thao, đặc biệt là bóng đá nên luôn cổ vũ hết mình cho đội tuyển Việt Nam. Những nét vẽ đầu tiên mà Bảo Hoà thực hiện là vẽ chân dung của HLV Park Hang-seo ngay sau vòng bảng.

“Càng vào trong thấy cả đội đá càng hay, quá cảm xúc nên tôi quyết định vẽ nguyên cả đội. Xưa tới giờ tôi chưa xem trận banh nào kịch tính và cảm xúc thế, trận đá với Iraq đó” - anh Hòa chia sẻ.

Bữa cơm quê đầm ấm trên nhà sàn của “người nhện” Tiến Dũng

20 giờ tối ngày 30/1, tại nhà riêng của hai anh em tuyển thủ U23 Việt Nam Bùi Tiến Dũng và Bùi Tiến Dụng (làng Bào, xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) vẫn đông như hội, dù nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 7 độ C thế nhưng vẫn có cả trăm người kéo tới nhà để ược chụp ảnh, xin chữ ký của hai anh em Tiến Dũng và Tiến Dụng.

Bữa cơm tối trong nhà sàn của hai anh em Tiến Dũng và Tiến Dụng

Dù đã thấm mệt sau nhiều ngày thi đấu vất vả và chung vui cùng người hâm mộ cả nước, nhưng ngay từ khi đặt chân về tới nhà (khoảng 15 giờ 15 phút ngày 30/1), anh em Tiến Dũng không có lúc nào được nghỉ ngơi, hai tuyển thủ U23 này cũng ăn bữa cơm tối vội vàng rồi sau đó trở ra trò chuyện, chụp ảnh cùng bà con dân bản.

Xuất hiện thêm clip “sốc” vụ công an bêu danh người mua dâm

Trưa 31/1, trên mạng xã hội tiếp tục xuất hiện thêm một đoạn clip dài khoảng 2 phút về vụ việc công an thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) công khai danh tính 4 người có liên quan đến hành vi mua bán dâm.

Cán bộ Công an thị trấn Dương Đông "miêu tả" từng động tác quan hệ tình dục của người mua bán dâm trước mặt nhiều người, trong đó có trẻ em (Ảnh cắt từ clip).

Xem qua nội dung clip, nhiều người cảm thấy vô cùng bức xúc trước việc cán bộ Công an thị trấn Dương Đông đã "miêu tả" từng động tác quan hệ tình dục của 2 người nữ và một người nam trong clip, như: "Chị X dùng miệng, tay…để… với anh T….”.

Clip sau khi xuất hiện tiếp tục gây “bão” trên mạng xã hội. Cùng ngày Ban Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đã có chỉ đạo Công an huyện Phú Quốc thành lập Tổ công tác để xuống kiểm tra lại qui trình Công an thị trấn Dương Đông làm việc thế nào để có kết luận chính thức, từ đó sẽ có hướng xử lý phù hợp.

Hai ngư dân quyết định bán cặp cá sủ vàng với giá 1,5 tỷ đồng

Một cặp cá sủ vàng được ông Lê Văn Hằng (TP Nha Trang, Khánh Hòa) cùng đồng nghiệp bán cho một người khách Trung Quốc với giá 1,5 tỷ đồng.

Cặp cá sủ vàng được ông Hằng bán cho khách Trung Quốc với giá 1,5 tỷ đồng.

Ông Hằng tiết lộ, cuộc giao dịch diễn ra vào lúc 13h cùng ngay (30/1). “Lộc trời nên tôi rất mừng! Tôi bán 1,5 tỷ đồng nhưng tôi cho một người dẫn mối 50 triệu đồng”, ông Hằng mừng rỡ nói.

Trước đó, ngày 26/1 nhóm ông Hằng gồm 5-6 người thuê ghe nhỏ ra vùng biển Hòn Khói (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) để câu cá thì bất ngờ câu được cặp cá “lạ” màu hồng nhạt, vây to dài rất đẹp với trọng lượng lần lượt là 7kg, dài hơn 60cm và 2kg, dài khoảng 40cm.