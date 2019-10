Nóng 24h qua: Xác minh lai lịch "anh Chí" bảo kê đe dọa người đăng video tố CSGT Vĩnh Phúc

(Dân Việt) Xác minh lai lịch "anh Chí" bảo kê đe dọa người đăng video tố CSGT Vĩnh Phúc; Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm 5 tướng lĩnh quân đội;…là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.

Xác minh lai lịch "anh Chí" bảo kê đe dọa người đăng video tố CSGT Vĩnh Phúc

Sáng 7/10, anh V.V.Q (SN 1989, trú tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, anh đang bị một đối tượng tên Chí (người cùng địa phương) tự xưng là "người bảo kê tuyến đường" gọi điện đe dọa, gây áp lực để xóa đoạn clip đã được anh đăng lên trang facebook cá nhân khi bị CSGT Vĩnh Phúc dừng xe máy kiểm tra giấy tờ ở khu vực cầu Liễn Sơn dù khẳng định không vi phạm luật.

Hình ảnh CSGT Vĩnh Phúc được anh Q quay chụp khi đang làm việc với mình

"Tôi đã gửi đơn đến Thanh tra Bộ Công an, Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Công an huyện Lập Thạch để phản ánh vụ việc", anh Q nói.

Lúc 14h14 chiều 2/10, anh Q. đăng status trên facebook tố cáo CSGT Vĩnh Phúc lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây cản trở người tham gia giao thông...Đoạn video được đăng tải lên được vài tiếng đồng hồ thì anh Q nhận được cuộc gọi từ người lạ, tự xưng “anh Chí”, quản lý một chuỗi cửa hàng cầm đồ và là bảo kê tuyến quốc lộ và nhờ anh Q. gỡ bài đăng.

“Anh Chí đòi gặp tôi, nhờ tôi xóa video. Khi tôi nói đang ở xa, không gặp thì người này nói ý đe dọa “gặp em thì dễ thôi, sớm hay muộn,...”, anh Q. cho biết.

Liên quan đến vụ việc này, Đại tá Trương Bá Khánh, Trưởng phòng CSGT Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin vụ việc và đã yêu cầu tổ công tác kể trên làm giải trình. Về câu hỏi "anh Chí" - "người bảo kê" là ai, vị Trưởng phòng cho biết đang xác minh.

Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm 5 tướng lĩnh quân đội

Ngày 6/10, dưới sự đồng chủ trì của Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hà Nội Hoàng Trung Hải, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Thượng tướng Phan Văn Giang chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái và Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt.

Theo đó, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Phó Tư lệnh Bộ tư lệnh Quân khu 3 tiếp nhận nhiệm vụ Tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội thay Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái tiếp nhận nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu 1.

Chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái được bổ nhiệm chức vụ Tư lệnh Quân khu 1 và Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt được bổ nhiệm chức vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Thượng tướng Phan Văn Giang mong muốn trên cương vị công tác mới, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái và Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Liên quan đến công tác nhân sự cấp cao của quân đội, ngày 3/10, tại Quân khu 1, dưới sự chủ trì của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Trần Hồng Minh và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái đã ký biên bản bàn giao chức vụ Tư lệnh Quân khu 1.

Theo đó, Trung tướng Trần Hồng Minh đảm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ đảm nhiệm chức vụ Tư lệnh Quân Khu 1.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất tăng thêm 3 ngày nghỉ dịp Quốc khánh 2/9

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa tiếp tục có những góp ý về một số nội dung lớn trong Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi. Theo đó, cơ quan này kiến nghị giảm thời giờ làm việc bình thường của người lao động từ “48 giờ trong một tuần” xuống “44 giờ trong một tuần”.

Đề xuất người lao động được nghỉ 3 ngày trong dịp Quốc khánh (ảnh minh họa)

Về số lượng ngày nghỉ, cơ quan này đề xuất tăng thêm 3 ngày nghỉ trong năm. Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, với số ngày nghỉ lễ, tết trong năm rất thấp, lao động trong nhiều ngành kinh tế chủ yếu là lao động di cư, địa hình đất nước lại trải dài theo hình chữ S, nên việc tăng thêm mỗi năm ít nhất 3 ngày nghỉ là cần thiết.

Tổng Liên đoàn đề xuất 2 phương án nghỉ thứ nhất là nghỉ Quốc khánh 4 ngày từ 2- 5/9 hàng năm (tăng thêm 3 ngày so với quy định hiện hành). Phương án này ngoài mang lại lợi ích chung cho tất cả mọi người, còn giúp các gia đình trẻ có thời gian, điều kiện chuẩn bị cho con bước vào năm học mới, bố mẹ đưa con đến trường trong ngày khai giảng năm học.

Phương án 2: Nghỉ 1 ngày vào Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và 2 ngày thêm vào ngày nghỉ Tết dương lịch.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, việc tăng thêm 3 ngày nghỉ lễ giúp cho người lao động có thêm một số ngày nghỉ trong năm để người lao động được nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động, vừa có thêm thời gian chăm lo gia đình và góp phần kích thích các ngành dịch vụ phát triển.

GĐ Sở Công Thương Hà Nội lên tiếng về tin xe công đưa đi chơi golf

Sáng 7/10, trên cổng thông tin điện tử của Sở Công Thương TP Hà Nội (địa chỉ: www.congthuong.hanoi.gov) đã đăng tải lịch công tác tuần của lãnh đạo sở này.

Theo đó, lịch này ghi rõ ngày 12/10 (thứ Bảy) tới đây, ông Lê Hồng Thăng, Giám đốc Sở Công Thương TP Hà Nội, sẽ tham dự thi đấu môn golf tại sân Lake - sân golf Kings Island Đồng Mô (Hà Nội). Còn ông Đàm Tiến Thắng, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Hà Nội, sẽ tham dự giải golf Đồng Mô. Bảng lịch cũng ghi chú ký hiệu điều xe công vụ của Sở để đưa đón ông Thăng.

Sáng 7/10, ông Lê Hồng Thăng khẳng định không có chuyện Sở Công Thương điều xe công để đưa ông đi tham dự giải thi đấu golf và ông cũng không tham dự giải golf nào cả.

“Chắc có sự nhầm lẫn, văn phòng Sở đăng tải lịch nhầm thôi. Đó là cái giải thể thao của khối thi đua các sở với nhau. Họ nhầm đấy. Làm gì có chuyện đi chơi golf bằng xe công” - ông Thăng nói.

Ông Thăng cho hay hôm đó ông chỉ đi tham dự giải thi đấu thể thao của khối thi đua các sở, ngành của Hà Nội, nội dung thi đấu là kéo co, bóng bàn, bóng đá.

Đại diện phía sân golf Đồng Mô cho hay vào ngày 12/10 sân golf này sẽ đóng cửa sân golf Kings Island để tổ chức giải golf mang tên BRG Golf Hà Nội Festival 2019. Giải golf này sẽ diễn ra trong hai ngày 12 và 13/10.