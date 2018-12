Nóng 24h qua: Xác minh vụ 2 thanh niên đi xe máy nghi rải đinh trước đầu ô tô đang chạy

(Dân Việt) Bốt điện bẩn ở Hà Nội bất ngờ đẹp như tranh vẽ; Xác minh vụ 2 thanh niên đi xe máy nghi rải đinh trước đầu ô tô đang chạy... là tin nóng 24h qua.

Bốt điện bẩn ở Hà Nội bất ngờ đẹp như tranh vẽ

Những ngày này, người dân Thủ đô Hà Nội bất ngờ khi thấy những bốt điện ở quận Hoàn Kiếm trước kia thường bị vẽ bậy, dán chằng chịt các tờ quảng cáo nay đồng loạt "khoác" lên mình những sắc màu sặc sỡ bắt mắt với nhiều hình vẽ các loài hoa khác nhau.

Những bốt điện bẩn ở phố Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi… (Hoàn Kiếm, Hà Nội) được các họa sĩ khoác lên lớp “áo” mới nhằm nâng cao ý thức của người dân.

Người biến bốt ở Hà Nội từ hành hài lem nhem trở nên đẹp như một bức tranh là các họa sĩ tài hoa. Anh Nguyễn Văn Thực (trưởng nhóm họa sĩ thực hiện) cho biết, thấy những bốt điện lem nhem, bẩn quá nên mới nảy sinh ý tưởng trang trí các bốt điện giúp người dân nâng cao ý thức.

“Từ ngày các họa sĩ vẽ hoa lên bốt điện, không còn cảnh những bốt điện bẩn làm xấu hình ảnh Thủ đô nữa, tôi rất thích”, bà Nguyễn Thị Lan (70 tuổi, phố Hàng Khay) chia sẻ.

Không chỉ người dân Thủ đô thích thú, du khách nước ngoài cũng dừng chân ngắm, chụp ảnh những bức tranh thiên nhiên đầy cảm hứng với những loài hoa thân thuộc của Hà Nội.

Xác minh vụ 2 thanh niên đi xe máy nghi rải đinh trước đầu ô tô đang chạy

Tối 27/12, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh 2 nam thanh niên đi xe máy BKS 29Y5-513xx, được cho là đang rải đinh tại khu vực đường tỉnh lộ 427, huyện Thường Tín, TP.Hà Nội.

Quan sát từ clip thấy, một nam thanh niên điều khiển xe máy, còn nam thanh niên ngồi sau tay cầm nắm đinh ném xuống đường ngay trước đầu xe ôtô.

Hình ảnh hai nam thanh niên đi xe máy nghi rải đinh trước đầu lái xe tải. Ảnh H.Đ

Sau đó, hai người này phóng xe đi thẳng về hướng cầu vượt Thường Tín. Thậm chí, hai nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm còn đi xe máy nghênh ngang, thách thức lái xe khi lưu thông trên đường. Sau khi xem xong clip, nhiều lái xe bức xúc và lên án hành động của hai nam thanh niên.

Theo lái xe, vụ việc xảy ra trên đường tỉnh lộ 427, đoạn qua xã Vân Tảo, huyện Thường Tín hướng cầu vượt Thường Tín.

Trưa 28/12, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Phiên, Phó trưởng Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết, ngày 27/12, một lái xe đã đến đơn vị trình báo về vụ việc nêu trên và làm việc với cơ quan công an. Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào ngày 26/12, trên tỉnh lộ 427.

“Hiện tại cơ quan chức năng đang tiếp tục vào cuộc xác minh, truy tìm hai nam thanh niên trong clip nêu trên và mời lên làm việc. Khi nào có kết quả chúng tôi sẽ thông tin tới người dân”, ông Phiên nói.

Miền Bắc mưa rét “cắt da”, có nơi dưới 3 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (28/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ.

Ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ; gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi và trung du Bắc Bộ rét đậm.

Miền Bắc rét đậm, rét hại, khả năng xuất hiện mưa tuyết và băng giá. Ảnh Nguyễn Anh Đức.

Từ ngày 29/12, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xảy ra rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C; vùng núi 4-7 độ C; vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chuyên gia khí tượng đánh giá, đây là đợt rét đậm, rét hại mạnh nhất từ đầu mùa đông 2018 và cũng là đợt rét đậm, rét hại nằm trong top những đợt rét mạnh nhất trong 10 năm gần đây.

Từ đêm nay (28/12) đến ngày 31/12 ở vùng núi cao Bắc Bộ đề phòng khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Yêu cầu Đài Loan bảo đảm an toàn, danh dự cho những người bị tạm giữ

Liên quan đến đoàn khách du lịch Việt Nam được cho là bỏ trốn ở Đài Loan, theo thông tin cập nhật từ Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, phía Đài Loan cho biết tính đến chiều ngày 28-12, cơ quan chức năng Đài Loan đang tạm giữ 17 người để phục vụ công tác điều tra theo quy định của pháp luật sở tại.

Bốn phụ nữ Việt Nam tới đầu thú lực lượng chức năng tại Đài Loan - Ảnh: Taiwan News

Ngày 28/12, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đã trao đổi với các cơ quan chức năng Đài Loan, yêu cầu phía Đài Loan trong quá trình điều tra, xử lý vụ việc cần bảo đảm an toàn, danh dự cá nhân của những người bị tạm giữ trên tinh thần nhân đạo, xử lý thỏa đáng theo quy định của pháp luật; thông báo kịp thời cho Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc tình hình về những người bị bắt giữ và diễn biến liên quan đến vụ việc để cùng phối hợp xử lý; tạo điều kiện để Văn phòng tiến hành thăm lãnh sự những trường hợp bị tạm giữ.

Phía Đài Loan cho biết sẽ tạm dừng cấp thị thực trực tuyến cho các nhóm khách du lịch theo chính sách ưu đãi Quan Hồng; các đối tượng khác vẫn được tiến hành cấp thị thực bình thường; sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với đoàn đông người nhập cảnh tại các sân bay của Đài Loan nếu thấy có dấu hiệu bất thường.

Các đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước và phía Đài Loan để giải quyết vụ việc.