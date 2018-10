Nóng 24h qua: Xem xét kỷ luật cán bộ dọa tung ảnh “nóng” của người tình

(Dân Việt) UBND tỉnh An Giang đang xem xét hình thức kỷ luật một cán bộ nội chính, thông tin cập nhật về công tác chuyển đổi thuê bao 11 số, “siêu máy bơm” chống ngập cho TP.HCM sắp hoạt động trở lại,… “nóng” nhất ngày 5/10.

Bị chia tay, cán bộ nội chính dọa tung ảnh “nóng” của người tình lên mạng

Nội dung tin nhắn này được cho là của ông B.với chị P. gần đây.

Ngày 5/10, ông Nguyễn Bảo Trung - Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang cho biết, tỉnh này đang xem xét hình thức kỷ luật đối với ông H.T.B (cán bộ Phòng Nội chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh An Giang). Lý do là ông B. bị tố cáo có hành vi quan hệ bất chính và có lời lẽ xúc phạm với một phụ nữ đơn thân có con nhỏ ở phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Trước đó, vào ngày 24/9, chị M.K.P (SN: 1994) gửi đơn đến các cơ quan chức năng và Văn phòng UBND tỉnh An Giang để cầu cứu về việc chị này thường xuyên bị ông B. quấy rối và đe dọa sẽ tung ảnh “nóng” lên mạng xã hội (như Facebook và Zalo). Lý do mà ông B. đưa ra là vì muốn tiếp tục quan hệ bất chính với chị P. cho dù bản thân ông này đang có vợ con ở quê nhà thuộc huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang).

“Tôi bắt đầu quen biết và có quan hệ tình cảm với anh B. từ tháng 9/2017 vì nghĩ rằng anh ấy chưa có vợ con. Thế nhưng, khi biết được sự thật này thì tôi quyết định chia tay với anh ấy. Kể từ khi nói lời chia tay thì cứ cách vài ngày là anh ấy lại quấy rối tôi bằng cách nhắn tin qua điện thoại thường dùng hoặc bằng số SIM khác với những lời nói dâm tục rất khó nghe. Tôi rất khẩn thiết xin cấp lãnh đạo xử lý dứt điểm chuyện này và có biện pháp kỷ luật đối với anh B. để cho mẹ con tôi được sống yên thân”, chị P. đề nghị.

Chuyển đổi thuê bao 11 số sang 10 số: Chỉ còn cách đích… “một bước chân”

Các đầu số 11 số cũ và đầu số 10 số mới tương ứng sau khi chuyển đổi.

Ngày 5/10, nhà mạng Viettel đã tiếp tục đợt chuyển đổi mã mạng thứ 8 với gần 6,8 triệu thuê bao đầu số 0163 sang 033. Mã 033 còn được giới chuyên “săn” SIM số gọi là đầu số “song tài”.

Như vậy, tính tới ngày 5/10, Viettel đã chuyển đổi gần 90% lượng thuê bao 11 số trong kế hoạch chuyển đổi đầu số di động, bao gồm các đầu số từ 0163 tới 0169 sang đầu số mới tương ứng từ 033 tới 039. Chỉ còn một đợt chuyển đổi đầu số 0162 sang 032 vào ngày 7/10 nữa là Viettel chính thức hoàn thành công tác nói trên.

Trước Viettel, các nhà mạng có lượng thuê bao 11 số ít hơn như VinaPhone (hơn 15 triệu thuê bao), MobiFone (hơn 14 triệu thuê bao) và Vietnamobile, Gmobile đã hoàn thành công tác chuyển đổi thuê bao 11 số sang 10 số.

Sắp được ứng tiền, “siêu máy bơm” chống ngập vận hành trở lại

“Siêu máy bơm” sẽ vận hành trở lại để chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh

Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP.HCM vừa có văn bản gửi Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung, thông báo đồng ý cho doanh nghiệp này vận hành “siêu máy bơm” chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh trở lại từ ngày 5/10.

Động thái này được đưa ra sau thông báo kết luận cuộc họp của Thường trực Thành ủy TP.HCM về việc thí điểm thuê máy bơm chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh hôm 17/9. Theo đó, Thường trực Thành ủy TP.HCM giao Ban cán sự Đảng UBND TP.HCM chỉ đạo UBND TP.HCM tiếp tục chỉ đạo giải quyết một số nội dung liên quan tới công tác chống ngập.

Tất cả các nội dung trên phải hoàn thành trước ngày 2/10. Nếu đến thời điểm đó mà các nội dung trên chưa hoàn thành thì trước mắt tạm ứng thanh toán cho nhà đầu tư chi phí vận hành năm 2017 theo giá UBND TP.HCM đề nghị là 9,874 tỉ đồng/năm, đồng thời thống nhất chính thức giá thuê dịch vụ trước ngày 30/10.

Hai cán bộ bị kỷ luật vì đánh bi-da trong giờ hành chính

Hai cán bộ ở thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh bị kỷ luật vì đánh bi-da trong giờ hành chính. (Ảnh minh họa)

Ông Phan Duy Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Địa phương vừa kỷ luật khiển trách đối với ông Lê Văn Giang (Đội trưởng Quản lý trật tự đô thị) và ông Vũ Hoàng Long (chuyên viên Phòng Tài chính), vì vi phạm cải cách hành chính, nề nếp kỷ cương.

Trước đó, tổ công tác kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các phòng ban, cơ quan, đơn vị do huyện quản lý thì phát hiện ông Long và ông Giang đánh bi-da tại một quán trên địa bàn. “Trước đó, 2 cán bộ này cũng đã bị nhắc nhở về việc vi phạm giờ giấc hành chính”, ông Vĩnh cho biết thêm.

Được biết, sau khi thi hành quyết định kỷ luật, ông Long bị chuyển công tác từ phòng Tài chính về phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Ông Giang trước đây là chuyên viên phòng Quản lý đô thị và Kinh tế, được biệt phái sang làm Đội trưởng Quản lý trật tự đô thị; nhưng sắp tới ông này sẽ được rút về phòng, sắp xếp công tác khác.