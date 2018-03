NÓNG: Ca sĩ Châu Việt Cường bị nghi liên quan đến cái chết của cô gái ở chung cư

(Dân Việt) Nam ca sĩ Châu Việt Cường đã bị cảnh sát đưa về trụ sở làm rõ vụ việc cô gái chết bất thường bên trong căn hộ ở quận Ba Đình, Hà Nội.

Căn hộ nơi xảy ra sự việc đã bị cảnh sát phong tỏa. Ngày 5.3, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) xác nhận, đã đưa ca sĩ Châu Việt Cường (tên thật là Nguyễn Việt Cường, sinh năm 1984, quê ở Hà Trung, Thanh Hóa) về trụ sở công an quận để điều tra, làm rõ nguyên nhân một cô gái tử vong trong căn hộ trên phố Nguyễn Văn Ngọc (phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội) vào sáng cùng ngày. Thông tin ban đầu, sáng 5.3, người dân trong khu vực phát hiện ồn ào ở khu vực cầu thang bộ dẫn lên khu chung cư ở phố Nguyễn Văn Ngọc. Sau đó, họ thấy ca sĩ Châu Việt Cường chạy ra đường có biểu hiện bất thường như bị ngáo đá. Sau đó, một cô gái chạy ra bảo người dân gọi xe cấp cứu tới. Khi lực lượng chức năng tới thì phát hiện một cô gái tử vong. Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an quận Ba Đình xác nhận thông tin, nam ca sĩ Châu Việt Cường có biểu hiện ngáo đá và bị tình nghi liên quan tới cái chết của cô gái. Ca sĩ Châu Việt Cường đang bị giữ tại Công an phường Cống Vị để làm rõ. Ghi nhận của PV, nam ca sĩ 33 tuổi hiện đã được đưa về trụ sở Công an phường Cống Vị để lấy lời khai. Lực lượng công an cũng đã phong tỏa ngôi nhà xảy ra vụ việc để điều tra.

