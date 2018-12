Nóng trong tuần: Câu hỏi bất ngờ của Thủ tướng tại cuộc gặp mặt nhà vô địch AFF Cup 2018

(Dân Việt) Thủ tướng gặp mặt ĐT Việt Nam sau chức vô địch AFF Cup 2018; Xác minh vật thể lạ trôi dạt trên biển ở Phú Yên… là những tin đáng chú ý nhất trong tuần.

Câu hỏi bất ngờ của Thủ tướng tại cuộc gặp mặt ĐT Việt Nam sau chức vô địch AFF Cup 2018

Theo thông tin lãnh đạo Tổng Cục thể dục thể thao (Bộ Văn hóa thể thao và du lịch) nắm được, sau khi giành chức vô địch AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam đã được thưởng khoảng 30 tỷ đồng từ phía Ban tổ chức, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Tổng cục TDTT, VFF không can thiệp vào việc sử dụng, phân chia số tiền thưởng này của đội tuyển mà hoàn toàn do Ban lãnh đạo đội tuyển Việt Nam quyết định.

Đội tuyển Việt Nam nhận được phần thưởng hàng chục tỷ đồng sau khi vô địch AFF Cup 2018

Cũng trong tuần qua, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp mặt, biểu dương, khen thưởng Đội tuyển Bóng đá nam Quốc gia Việt Nam với thành tích vô địch giải bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup) năm 2018.

Thủ tướng chúc mừng HLV Park Hang-seo

Ngay khi bước vào khán phòng, Thủ tướng đã đi một vòng bắt tay các lãnh đạo, ban huấn luyện và các cầu thủ đội tuyển. Tuy nhiên khi Thủ tướng bắt tay gần hết vòng thì bất ngờ hỏi tên "bầu" Đức (ông Đoàn Nguyên Đức) sao không có mặt.

“Hôm nay có đông đủ mọi người, có cả “bầu” Hiển (ông Đỗ Quang Hiển) mà sao lại không có “bầu” Đức?”, Thủ tướng hỏi.

Sau khi biểu dương đội tuyển Việt Nam, Thủ tướng nói về vai trò của những người như “bầu” Hiển, “bầu” Đức. Thủ tướng khẳng định các ông “bầu” này đều là những người tâm huyết và có nhiều đóng góp cho bóng đá Việt Nam.

Lửa đỏ rực trong nhà hàng ở Đồng Nai, 7 người tử vong

Hiện trường xảy ra vụ cháy

Chiều 21/12, ông Phạm Nguyễn Khánh Duy thuê nhóm thợ hàn về sửa chữa, nâng cấp nhà hàng Ruby của mình trên đường Nguyễn Trãi (thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai).

Khi công nhân đang lắp phần mút trần nhà, lửa bắn từ mũi hàn ra, bắt vào vật dụng xung quanh rồi bùng lên dữ dội khiến mọi người bên trong mắc kẹt.

Người dân sau khi phát hiện cháy đã tổ chức cứu chữa nhưng khói lửa đã nhanh chóng bao trùm. Lực lượng chức năng sau đó điều gần chục xe chữa cháy và gần 100 lính cứu hỏa đến hiện trường, đục tường để cứu các nạn nhân nhưng hậu quả đã rất nặng nề.

Tất cả 7 người có mặt trong căn nhà, trong đó 3 người sửa chữa nhà, còn lại là những người phụ việc tại đây và chủ nhà hàng, đã tử vong. Các nạn nhân đều còn rất trẻ, trong đó có anh Duy (chủ nhà hàng, 35 tuổi) và nạn nhân nhỏ tuổi nhất là em Trần Trọng Thái (15 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên Huế).

Được biết, địa điểm trên đang sửa chữa, chờ hoàn thành để xin giấy phép kinh doanh karaoke. Hiện công an đã tạm giữ nhà thầu là Cao Văn Toàn (SN 1989, quê Bình Thuận), người được xác định là người đứng ra nhận thầu công trình sửa chữa nhà hàng. Trong lúc xảy ra cháy, nhà thầu Cao Văn Toàn không có mặt vì đang đi mua đồ bên ngoài.

Phó chủ tịch tỉnh Bình Thuận bị đột quỵ tại cuộc họp

Ông Nguyễn Đức Hòa (đứng) trong một cuộc họp

Ngày 20/12, nguồn tin báo Pháp luật TP.Hồ Chí Minh cho biết, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận phụ trách mảng văn hóa-xã hội, đã bị đột quỵ, nhồi máu não vào chiều 18/12 trong lúc đang họp. Sau đó, nhờ được cấp cứu kịp thời nên ông Hòa đã qua cơn nguy kịch. Hiện ông Hòa đang được điều trị tích cực, sức khỏe hồi phục rất tốt.

Đến ngày 19/12, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã ký thông báo, phân công Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Hải giải quyết thêm các công việc thuộc các lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo; y tế, lao động và các vấn đề xã hội, giảm nghèo bao gồm hồ sơ một cửa thuộc các lĩnh vực này.

Ông Lê Tuấn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phụ trách giải quyết thêm các lĩnh vực: Khoa học công nghệ; dân số, gia đình và trẻ em; thể dục thể thao, văn hóa thông tin, báo chí, phát thanh truyền hình, dân vận chính quyền, ngoại vụ, các dự án phi chính phủ…

Nữ tài xế say rượu lái xe Lexus tông liên hoàn

Nhiều xe máy nằm la liệt sau khi bị xe Lexus tông bất ngờ

Khoảng 18h tối 18/12, một chiếc xe ô tô hiệu Lexus có BKS: 29A - 742xx lưu thông trên phố Trích Sài (Tây Hồ, TP.Hà Nội) đã bất ngờ tông vào 4 xe máy và 1 ô tô chạy cùng chiều.

Sau đó, trong lúc hoảng loạn, người phụ nữ điều khiển chiếc xe lùi lại và tông tiếp vào 3 xe máy, 1 xe taxi khác khiến 6 nạn nhân bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Chiếc xế hộp hạng sang này chỉ dừng lại khi tiếp tục đâm vào xe ô tô chuyên dụng của CSGT.

Danh tính nữ tài xế này được xác định là Nguyễn Thu Trang (SN 1989, trú tại phố Lò Sũ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội). Khi chiếc xe Lexus gây tai nạn cho phương tiện cuối cùng, hệ thống máy của xe vẫn đang hoạt động. CSGT phải mở cửa xe, tắt máy để phòng nữ tài xế gây thêm hậu quả.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, cảnh sát đã cho kiểm tra nồng độ cồn và xác định nữ tài xế này vi phạm nồng độ cồn trên 0,7 miligam/lít khí thở.

Xác minh vật thể lạ trôi dạt trên biển ở Phú Yên

Hình ảnh của vật thể lạ đang lan truyền trên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)

Ngày 19/12, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một vật thể lạ do ngư dân trục vớt được, mà theo một số dân mạng nó có hình dạng giống ngư lôi.

Theo kết quả xác minh, lúc 7h30 ngày 18/12, ngư dân Trần Minh Thanh (trú tại thôn Phước Đồng, xã An Hải, huyện Tuy An) đang đánh bắt hải sản trên biển cách Cù Lao Mái Nhà về phía Bắc khoảng 1 hải lý thì phát hiện 1 vật thể lạ đang trôi trên biển. Sáng ngày 19/12, ông Thanh đã kéo vật thể lạ vào bờ tại thôn Phước Đồng, xã An Hải, huyện Tuy An.

Ông Phạm Đại Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên xác nhận cơ quan chức năng đã nhận được thông tin về một vật thể lạ được ngư dân trục vớt trên biển. Ngay sau đó, Chủ tịch tỉnh đã giao Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh khẩn trương triển khai các biện pháp bảo vệ; đồng thời, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 để xác minh, triển khai các biện pháp xử lý theo quy định pháp luật.

Ông Bùi Văn Thành - Chủ tịch UBND huyện Tuy An cho biết thêm, vật thể đang được lực lượng chức năng bảo vệ để chờ đơn vị nghiệp khám nghiệm, không có chuyện người dân lấy cưa để phá vật thể như nhiều người lo lắng trên mạng xã hội.