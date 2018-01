Nóng trong tuần: Chủ tịch UBND Quốc Oai tử vong vì lý do gì?

(Dân Việt) Tìm thấy thi thể Chủ tịch UBND Quốc Oai sau nhiều ngày “mất tích”; Vũ “nhôm” bị bắt ngay tại sân bay; “Mưa” đạn sau vụ nổ Bắc Ninh… là những tin đáng chú ý nhất tuần qua.

Cả nước chào năm mới 2018!

Clip: Người dân xem pháo hoa tầm cao tại nóc hầm Thủ Thiêm chào đón năm mới 2018 Đồng hồ điểm 0h ngày 1/1/2018, màn pháo hoa bừng sáng trên bầu trời TP.HCM đánh dấu thời khắc chuyển sang năm mới 2018. Cùng với bắn pháo hoa, TP.HCM còn tổ chức màn trình diễn ánh sáng 3D trên nền tòa nhà UBND thành phố để phục vụ người dân và du khách.

Biển người đổ về trung tâm Thủ đô để đón chào thời khắc chuyển giao 2017-2018

Tại Hà Nội, dù không có màn bắn pháo hoa mừng năm mới 2018 nhưng tại khu vực phố đi bộ bên Hồ Gươm, có tới hàng vạn người đổ về vui chơi. Giữa "biển người” chen lấn, xô đây ở phố đi bộ Hồ Gươm, nhiều trẻ nhỏ, người già khóc thét phải leo lên cả xe cứu hoả để thoát thân.

Trong khi đó, giữa thời tiết mưa và lạnh, hàng ngàn người dân Đà Nẵng vẫn đổ ra đường xem màn trình diễn pháo hoa trên sông Hàn chào đón năm mới 2018. Tại các tỉnh thành khác, nhiều chương trình cũng được tổ chức để người dân và du khách có giây phút chia tay năm cũ 2017, đón chào năm mới 2018 đầy ý nghĩa.

Nổ rung chuyển Bắc Ninh, đầu đạn bay khắp nơi

Clip khoảnh khắc nổ vang trời, đạn rơi như vãi thóc ở Bắc Ninh (Nguồn: Nguyễn Minh Ánh)

Rạng sáng 3/1, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên từ một cơ sở thu mua phế liệu tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh khiến nhiều người bàng hoàng.

Vụ nổ khiến 2 cháu nhỏ tử vong, 7 người khác bị thương. Tại hiện trường, vụ nổ để lại một hố sâu 3m, rộng 50m. Nhiều ngôi nhà cách xa hiện trường đến 500m cũng bị vỡ cửa kính, mảnh đạn găm đầy tường, vương vãi đầy trên đường làng.

Sau khi xảy ra vụ nổ, trong lúc dọn dẹp vỏ đạn tại hiện trường, một đầu đạn bất ngờ phát nổ khiến một người bị thương phải đi cấp cứu.

Tính đến ngày 4/1, lực lượng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh, Lữ đoàn 229 - Bộ Tư lệnh Công binh và các đơn vị chức năng đã thu lượm được 3.200 kg đầu đạn.

Ông Nguyễn Văn Tiến - chủ cơ sở phế liệu trên khai nhận từ tháng 12/2016 có mua khoảng 7 tấn đầu đạn cũ loại 12 ly 7 và 14 ly 5 để tháo dỡ lấy phế liệu. Số đầu đạn trên được ông Tiến xếp tạo thành khối tại sân vườn nhà và dùng muối rải lên để hủy với mục đích thu kim loại nhằm tái chế.

Phát hiện thi thể Chủ tịch UBND Quốc Oai sau nhiều ngày “mất tích”

Xe cứu thương đưa thi thể ông Lâm rời khỏi hiện trường

Chiều 3/1, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai (Hà Nội) được phát hiện đã tử vong tại một căn nhà ở ngõ 279 đường Hoàng Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) sau nhiều ngày mất liên lạc. Ông Lâm tử vong trong tư thế treo cổ. Thời điểm được phát hiện, thi thể đã bắt đầu phân hủy.

Quá trình điều tra, xác minh, xác định: Khoảng 21 giờ ngày 25/12, ông Lâm tự điều khiển ô tô đi khỏi Trụ sở UBND huyện Quốc Oai. Sau khi gửi xe tại Trần Duy Hưng, ông Lâm đi bộ ra một con ngõ trên đường Trần Duy Hưng. Sau đó, ông Lâm di chuyển về khu vực hồ Đền Lừ thuộc phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai.

Lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai cho biết, sau khi nắm được thông tin ông Lâm mất tích, Công an quận đã rà soát và phát hiện ông Lâm mua một ngôi nhà ở ngõ 279 nhưng khi giao dịch lại lấy tên con trai. Sau đó, khi công an tới kiểm tra thì phát hiện căn nhà khóa cửa nhưng gọi không ai trả lời.

Kết quả xác định sơ bộ cho thấy ông Nguyễn Hồng Lâm, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai treo cổ tự tử.

VŨ “nhôm” bị bắt sau 14 ngày bị truy nã

Thông tin về Vũ "nhôm" bị chặn lại tại cửa khẩu Tuas của Singapore được đăng tải trên tờ Straits Times của Singapore

15h45 chiều 4/1, chuyến bay chở Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) từ Singapore đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài.

6 cán bộ thuộc Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Singapore trực tiếp áp giải Vũ “nhôm” về tới Hà Nội để hoàn tất thủ tục bàn giao cho phía Việt Nam. Tại Nội Bài, cũng có gần 10 người đại diện cho phía Việt Nam tiếp nhận, áp giải Vũ “nhôm”.

Khi máy bay vừa hạ cánh, bị can bị truy nã lập tức được áp giải vào một chiếc xe đã chờ sẵn dưới chân cầu thang máy bay và rời Nội Bài ngay sau đó.

Thông báo của Bộ Công an nêu rõ: Phan Văn Anh Vũ, sinh năm 1975; trú tại: Số 82, Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng đã vi phạm pháp luật Việt Nam và bỏ trốn tại nơi cư trú. Ngày 21/12/2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định truy nã đối với Phan Văn Anh Vũ; khi bỏ trốn Phan Văn Anh Vũ đã vi phạm Luật di trú của Singapore và bị trục xuất. Ngày 4/1/2018, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ và điều tra theo quy định của pháp luật.

Ô tô lao vào nhóm công nhân làm việc trên đường, 5 người tử vong

Hiện trường vụ xe ô tô lao vào nhóm công nhân đang làm việc

Chiều 2/1, chiếc ô tô 4 chỗ lưu thông trên tuyến đường đôi Cầu Mè – công viên nước Hà Phương, khi tới địa phận giáp ranh giữa xã Phương Thiện và xã Phương Độ (TP. Hà Giang) đã đâm thẳng vào nhóm công nhân đang kéo cáp điện đường.

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương được đưa tới bệnh viện cấp cứu những tử vong sau đó.

Tại hiện trường, từ vị trí hướng xe ô tô đi đến vị trí các công nhân làm việc không có dấu phanh xe.

Đến sáng 3/1, tài xế gây ra vụ tai nạn trên đã ra trình diện cơ quan chức năng.

Ông Lê Phước Hoài Bảo đi làm trở lại sau 2 tuần vắng mặt

Ông Lê Phước Hoài Bảo. (ảnh: Người lao động)

Ngày 2/1, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) tỉnh Quảng Nam cho biết ông Lê Phước Hoài Bảo đã đi làm trở lại từ tuần trước, sau một thời gian nghỉ phép.

Trước đó, ngày 16/12/2017, thông cáo báo chí của Ủy ban Kiểm tra Trung ương có nêu: Ông Lê Phước Hoài Bảo, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Nam đã không trung thực trong việc kê khai quá trình công tác của bản thân trong hồ sơ, lý lịch và hồ sơ nhân sự ứng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; Ý thức tổ chức kỷ luật kém; vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của Đảng, bỏ sinh hoạt Đảng nhiều tháng, không chuyển sinh hoạt Đảng theo quy định trong thời gian đi học thạc sĩ tại nước ngoài.

Sau khi UBKTTƯ phát thông cáo báo chí, đến ngày 18/12/2017, ông Bảo xin nghỉ phép.