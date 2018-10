Nóng trong tuần: Nữ sinh thoát khỏi “yêu râu xanh” nhờ có người gọi tên

(Dân Việt) Vụ 4 người trong cùng gia đình treo cổ tự tử; Nữ sinh thoát thân khỏi “yêu râu xanh” khi bị ép vào rẫy, “Tú ông" điều hành đường dây phụ nữ nước ngoài mại dâm ở Nha Trang;... là những thông tin “nóng” nhất tuần qua.

Vụ 4 người treo cổ tự tử ở Hà Tĩnh: Dòng tâm sự đầy đau xót trong thư tuyệt mệnh

Do hoàn cảnh gia đình nạn nhân khó khăn, nên hàng xóm đứng ra kêu gọi giúp đỡ.

Sáng 20/10, thông tin từ Công an xã Kỳ Hợp, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc trong một gia đình có 4 người chết vào lúc rạng sáng. Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 3 - 4h sáng 20/10 tại xóm Minh Châu, xã Kỳ Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Bốn người trong một gia đình được xác định là vợ chồng anh Nguyễn Tiến Thành (SN 1989) và chị Nguyễn Thị Hà Anh (SN 1994) cùng hai người con là Nguyễn Đăng Khoa (SN 2012), Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 2014).

Sau khi khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 bức thư tuyệt mệnh của 2 vợ chồng trong vụ. “Khi mọi người đọc được bức thư này thì gia đình chúng tôi đã đi xa rồi. Trong vài năm trở lại đây cuộc sống đối với gia đình tôi đã thực sự vô nghĩa. Cảm thấy buồn chán và mọi thứ như đã không còn quan trọng với vợ chồng tôi nữa”, đó là những dòng tâm sự trước khi quyết định tìm đến cái chết của đôi vợ chồng trẻ.

Lôi nữ sinh vào rẫy, chưa kịp hành sự "yêu râu xanh" đã cuống cuồng bỏ chạy

Một nữ sinh đã may mắn thoát nạn khỏi “yêu râu xanh” nhờ có người gọi tên. (Ảnh minh họa)

Ngày 18/10, Công an huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Y Đoan Mlô (SN 1991, trú tại buôn Dhia 2, xã Cư Né, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h ngày 9/10, thấy một nữ sinh đang đứng bên đường liên thôn đối diện trường THCS Phan Chu Trinh (thuộc thôn Ea Kung, xã Cư Né, huyện Krông Búk), Đoan giả vờ lại hỏi đường.

Nữ sinh sợ hãi bỏ chạy thì Y Đoan lập tức đuổi theo khống chế và dùng dao Thái Lan dí vào cổ đe dọa, rồi kéo nữ sinh này vào rẫy cà phê bên đường để hiếp dâm. Nhưng do nữ sinh chống cự quyêt liệt và nghe thấy có người ở ngoài đường gọi tên nạn nhân nên Y Đoan cuống cuồng bỏ chạy.

“Tú ông” điều hành đường dây phụ nữ nước ngoài bán dâm tại Nha Trang

Một “tú ông” điều hành đường dây phụ nữ nước ngoài bán dâm tại Nha Trang đã bị bắt. (Ảnh minh họa)

Chiều 17/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đã tạm giữ Nguyễn Mạnh Thuyết (35 tuổi, ngụ TP Nha Trang, Khánh Hòa) để điều tra mở rộng về hành vi môi giới mại dâm.

Theo cơ quan công an, lúc 22h ngày 15/10, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh kiểm tra nhà nghỉ Mùa Hè (tọa lạc phường Lộc Thọ, TP.Nha Trang) do Nguyễn Đại V. (40 tuổi, quê Hà Nội) làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện, bắt quả tang hai cô gái người nước ngoài đang bán dâm tại phòng 401 và 501.

Tại cơ quan công an, Thuyết thừa nhận đã điều hành việc bán dâm cho các cô gái người Nga. Đối tượng trực tiếp liên lạc và đưa tiền cho gái bán dâm.

Thấy tài xế GrabBike nằm trên vỉa hè, lại gần phát hiện điều kinh hoàng

Công an phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Chiều 19/10, Công an huyện Bình Chánh vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến thanh niên tử vong trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, vào gần trưa cùng ngày, người dân gần khu dân cư Phong Phú (xã Phong Phú, huyện Bình Chánh) thấy thanh niên mặc áo đồng phục GrabBike nằm bất động trên vỉa hè nên đến kiểm tra thì tá hỏa phát hiện nạn nhân đã tử vong, trên người có nhiều vết đâm.

Nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Tại hiện trường, nạn nhân khoảng 25 tuổi, không có giấy tờ tuỳ thân, xung quanh khu vực nạn nhân cũng không có xe máy.

Thông tin "sốc" trong đơn ông Cao Toàn Mỹ gửi Giám đốc Công an TP HCM

Ông Cao Toàn Mỹ tham gia phiên tòa với tư cách là bị hại.

Một nguồn tin xác nhận ông Cao Toàn Mỹ (SN 1977; ngụ quận 7, TP HCM) đã có đơn gửi Giám đốc Công an TP.HCM yêu cầu thẩm tra chi tiết vụ án Trương Hồ Phương Nga (SN 1987, tức hoa hậu Phương Nga) mà ông là bị hại.

Ông Mỹ viết trong đơn rằng ông nhiều lần làm việc với điều tra viên giải quyết vụ án và cảm thấy lo ngại về tính khách quan của vụ án. Ông Mỹ nhận xét: Điều tra viên không khách quan trong việc điều tra, suy đoán bất lợi cho ông.

Theo ông Mỹ, trong nhiều lần làm việc, điều tra viên đã bỏ qua các chi tiết trong các lời khai quan trọng của ông, suy nghĩ có dấu hiệu quy chụp. Đồng thời, ông Mỹ còn viết trong đơn gửi Giám đốc Công an TP.HCM rằng có lần điều tra viên nói ông có thể bị khởi tố vì những lời khai không đúng.

Cho rằng những sai sót trong quá trình ghi lời khai sẽ dẫn đến hệ lụy nguy hiểm cho ông và gia đình, ông Mỹ đề nghị phải có người thực sự độc lập thẩm tra báo cáo, đề xuất của điều tra viên cũng như so sánh đầy đủ các tài liệu gốc của vụ án.