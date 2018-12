Nóng trong tuần: Thanh niên “ngáo đá” vác xác chết ra đường, dân tình “đứng tim”

(Dân Việt) Tá hỏa thấy nam thanh niên mang xác người chết ra đường; Bắt phó GĐ ngân hàng cùng cô giáo đang “phê” trong “tiệc ma tuý”… là những tin đáng chú ý nhất trong tuần.

Tá hỏa thấy nam thanh niên mang xác người chết ra đường

Sáng 19/12, lãnh đạo phường Vĩnh Hòa (TP.Nha Trang, Khánh Hòa) xác nhận vụ việc đem xác người ra đường xảy ra vào đêm 18/12. Vụ việc đã được báo cáo lên công an TP Nha Trang.

Xác người đàn ông được thanh niên ngáo đá đưa ra đường

Theo người dân, một thanh niên vào khu nhà bỏ hoang ở khu vực Hòn Xện, phường Vĩnh Hòa để sử dụng ma túy và phát hiện ra xác người đàn ông đã đứng tuổi chết khi nào không rõ. Sau đó thanh niên này đưa xác chết ra đường. Vụ việc gây náo loạn khu vực cho đến khi công an đến hiện đưa thanh niên về trụ sở công an.

Trong khi đó, tổ trưởng dân phố khu vực này cho biết người chết cũng chưa được xác định là ai. "Nhiều khả năng từ nơi khác đến vì người địa phương thì chúng tôi đã biết" - vị tổ trưởng dân phố cho hay.

Công an TP Nha Trang đã tiếp nhận vụ việc và đang điều tra. "Thông tin hiện vẫn chưa rõ ràng. Chúng tôi đang tiếp tục xác minh"- lãnh đạo này cho biết.

Bắt phó GĐ ngân hàng cùng cô giáo đang “phê” trong “tiệc ma tuý”

21h30 ngày 21/12/2018, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Hương Khê bắt quả tang 13 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại quán Karaoke Dubail Club. Kết quả test nhanh cho thấy, cả 13 đối tượng trên đều dương tính với chất ma tuý.

Cơ quan công an bắt giữ các đối tượng sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Qua kiểm tra, trong nhóm có 5 cán bộ công nhân viên chức trên địa bàn huyện Hương Khê.

Gồm ông Tô Hữu Tài - Phó Giám đốc Agribank Hương Khê, Nguyễn Thị H., cán bộ hợp đồng bán bảo hiểm ngân hàng Công thương; T.T.H., giáo viên trường tiểu học Hương Trà; N.T.L.Q., kế toán trường mầm non Phúc Trạch và P.Đ.C., cán bộ kiểm lâm huyện.

Chiều ngày 22/12, ông Trần Đình Hùng, Trưởng phòng giáo dục huyện Hương Khê cho biết Phòng đang chờ kết luận của cơ quan công an để có hình thức xử lý 2 cán bộ ngành giáo dục này.

Cũng trong ngày 22/12, ông Võ Văn Nhất - Giám đốc Agribank chi nhánh Hà Tĩnh II, đã ra Quyết định đình chỉ chức vụ đối với ông Tô Hữu Tài, Phó giám đốc Agribank Hương Khê, Hà Tĩnh II để chờ kết luận của cơ quan điều tra.

Theo ông Nhất, sau khi nhận được tin từ cơ quan công an, đơn vị đã bố trí nhân sự nhằm đảm bảo hoạt động ổn định tại chi nhánh Hương Khê.

Ông Tô Hữu Tài làm việc tại chi nhánh Agribank Hương Khê đã hơn 10 năm, được cấp trên đánh giá chăm chỉ.

2 người chú nhiều lần hiếp dâm cháu gái ruột

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Hồ Tuấn Hùng (38 tuổi) và Hồ Văn Đil (27 tuổi, em ruột Hùng, ngụ xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ) về hành vi hiếp dâm trẻ em và giao cấu với trẻ em.

Quá trình xác minh điều tra ban đầu, Đil và Hùng là chú ruột của bé gái tên Thúy (14 tuổi, tên đã thay đổi).

Từ năm 2016 đến tháng 9/2018, Đil đã nhiều lần thực hiện hành vi thú tính với cháu mình.

Còn Hùng khai nhận, do nhiều lần thấy em ruột là Đil thực hiện hành vi với cháu Thúy nhưng bé không kháng cự, nên từ tháng 6/2018 đến tháng 9/2018 Hùng nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với bé Thúy. Mỗi lần thực hiện hành vi thú tính, Hùng cho bé Thúy 50.000 đồng.

Đến tháng 11/2018, sợ hai chú ruột tiếp tục quan hệ tình dục với mình nên Thúy đã bỏ nhà đi khỏi địa phương.

Ngày 29/11, Thúy trở về nhà kể lại sự việc cho cha mẹ biết. Sau đó cha mẹ của Thúy đến công an trình báo..

Bị bắt khi chưa kịp "phê" sau phút tình tứ trong khách sạn

Phạm Nguyễn Hoàng Linh cùng người tình xinh như "hot girl"

Cơ quan điều tra Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) tạm giữ Đặng Thị Tím (SN 1987, quê Đồng Tháp) và Phạm Nguyễn Hoàng Linh (SN 1979, ngụ Đồng Nai) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Thông tin ban đầu, khoảng 3h30 ngày 17/12, tại một khách sạn trên đường Phó Đức Chính, Công an TP Vũng Tàu bắt quả tang Tím đang tàng trữ 1 gói ma tuý tổng hợp (khoảng 1,2 gam), Linh đang tàng trữ 2 gói ma tuý tổng hợp dạng khay và 8 gói ma tuý dạng đá (tổng cộng khoảng 70 gam), 37 viên thuốc lắc, 1 khẩu súng tự chế và 5 viên đạn thể thao.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã nhiều lần qua lại với nhau tại phòng trọ của Tím

Đêm 16/12, 2 người ngủ tại khách sạn trên đường Phó Đức Chính, TP Vũng Tàu. Sau khi quan hệ tình dục, Linh đưa cho Tím 1 gói ma túy để sử dụng. Tím chưa kịp dùng thì bị công an bắt quả tang. Linh khai nhận tàng trữ ma tuý để bán cho con nghiện.

"Yêu râu xanh" hiếp dâm nữ đồng nghiệp ngay tại nơi làm việc

Nguyễn Trọng Sơn Vũ tại cơ quan công an

Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Trọng Sơn Vũ (22 tuổi, ngụ xã Mỹ An, huyện Tuy An, Phú Yên) để điều tra hành vi hiếp dâm.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 18/12, Vũ đến nơi làm việc của mình tại một cơ sở kinh doanh ở đường Đặng Tất, TP Nha Trang.

Đến nơi, Vũ gọi chị T.Q. (17 tuổi, cũng là nhân viên của cơ sở kinh doanh này) ra mở cửa.

Sau khi mở cửa cho Vũ, chị Q. đi vào phòng ngủ nhân viên thì bị Vũ xông vào khống chế, cưỡng hiếp.

Sau khi thỏa mãn, Vũ bỏ đi. Chị Q. đến công an trình báo.

Tại cơ quan công an, bước đầu Vũ đã khai nhận hành vi của mình.