Nóng trong tuần: Dòng tin nhắn cuối cùng của tài xế GrabBike trước khi bị sát hại

(Dân Việt) Tài xế GrabBike bị sát hại dã man sau tin nhắn "có gì báo công an"; Bác sĩ Bệnh viện T.Ư Huế hiếp dâm, đánh dã man nữ đồng nghiệp;... là những tin nóng nhất tuần qua.

Tài xế GrabBike bị sát hại dã man sau tin nhắn "có gì báo công an"

Cơ quan công an ra thông báo truy tìm hai đối tượng có liên quan đên vụ việc.

Khoảng 18h ngày 28/9, tại khu đất trống giáp ranh giữa phường Thụy Phương và phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, người dân phát hiện một thi thể nam giới đang trong quá trình phân hủy.

Qua điều tra, ban đầu xác định nạn nhân tử vong do bị sát hại vào khoảng 2 ngày trước đó. Danh tính nạn nhân là N.C.S (SN 2001, quê Thanh Hoá), hiện đang là sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn TP.Hà Nội và hành nghề tài xế xe ôm công nghệ GrabBike.

Đáng chú ý, trước đó, trên mạng xã hội Facebook, người thân S. đã đăng tin tìm kiếm em trai mất tích sau khi nhận chở khách vào tối muộn 26/9, gia đình không liên lạc được.

Trước thời điểm mất tích, nạn nhân đã chụp ảnh hai người khách đi xe và nhắn nhủ chị gái nếu không liên lạc được, "có gì báo công an". Cơ quan công an đã phát thông báo truy tìm 2 đối tượng trong tin nhắn cuối cùng nam tài xế gửi cho người thân.

Chứng kiến vợ ôm ấp hàng xóm, chồng phá cửa xông vào đâm chết tình địch

Hiện trường vụ án mang.

Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang điều tra vụ giết người xảy ra trên địa bàn huyện Chư Pưh. Theo thông tin ban đầu, Phạm Xuân Nam (SN 1991, trú tại thôn Tai Pêr, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh) nghi ngờ vợ mình là chị P.T.M (SN 1993) có quan hệ tình cảm với anh N.H.T (SN 1975) là người ở cùng thôn.

Tối 22/9, Nam nhìn qua khe cửa thấy vợ mình và anh T ôm ấp nhau, bực tức Nam đập cửa xông vào và đuối chém nhiều nhát vào người anh T. Hàng xóm nghe thấy ồn ào đã chạy sang ôm Nam để can ngăn thì anh T. bỏ chạy ra sau vườn rồi gục xuống. Dù được đi cấp cứu nhưng anh T. đã tử vong vì vết thương quá nặng.

Tại cơ quan công an, chị M. cho biết, mình không hề có mối quan hệ ngoại tình với anh T.. Tối xảy ra vụ việc, chị mở cửa sau ra để lấy quần áo đi tắm nhưng quên không đóng cửa lại, thì anh T. xông tới ôm mình. Cùng lúc này, Nam đập cửa đi vào và cầm theo 1 con dao rựa nên đã can ngăn nhưng không được.

Nữ 16 tuổi chết lõa thể trong rừng sau 4 ngày mất tích

Chân dung nghi phạm Lê Bảo Chiêu

Sáng 24/9, công nhân cạo mủ cao su đã phát hiện V.T.N.Y (16 tuổi, ngụ huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), chết trong tình trạng lõa thể tại một khu rừng cao su thuộc xã Phước Tân.

Theo người thân của nạn nhân, Y. rời nhà vào trưa 21/9, nhưng sau đó không trở về. Đến sáng 24/9 thì gia đình nhận được hung tin Y. đã tử vong.

Ngày 24/9, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt khẩn cấp Lê Bảo Chiêu (17 tuổi, ngụ thị trấn Kim Long, huyện Châu Đức) nghi phạm sát hại thiếu nữ này.

Bước đầu, Chiêu khai nhận có quan hệ tình cảm với Y. Trưa 21/9, sau khi quan hệ với Y. trong rừng cao su, Chiêu đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến Y. tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Chiêu đã lấy nữ trang, điện thoại và chiếc xe máy của nạn nhân để mang đi bán, tiêu xài.

Bác sĩ Bệnh viện T.Ư Huế hiếp dâm, đánh dã man nữ đồng nghiệp

Bác sĩ Lê Quang Huy Phương đã bị công an bắt tạm giam

Những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin bác sĩ Lê Quang Huy Phương (công tác tại khoa Da liễu, Bệnh viện T.Ư Huế; trú đường Phạm Văn Đồng, thành phố Huế) có hành vi đồi bại với một phụ nữ trẻ có tên D.H.T.T (SN 1996, trú thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế).

Vụ hành hung xảy ra tại Chung cư Đống Đa, phường Phú Nhuận, thành phố Huế (bên ngoài Bệnh viện T.Ư Huế). Sau đó, Bệnh viện T.Ư Huế đã quyết định định đình chỉ công tác đối với bác sĩ Phương.

Ngoài công tác tại bệnh viện, bác sĩ P còn là chủ một phòng khám nổi tiếng ở Huế. Vào năm 2011, bác sĩ này từng bị công an lập biên bản vì cầm dao đuổi chém bệnh nhân tại phòng khám sau khi bệnh nhân đòi bồi thường.

Chiều tối 25/9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Huế đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Quang Huy Phương để điều tra về hành vi Hiếp dâm và Cố ý gây thương tích.

Bà trùm xinh đẹp cầm đầu đường dây trộm chó hơn 100 tấn

Những kẻ cầm đầu đường dây trộm chó

Chiều 24/9, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam 3 tháng đối với Lê Thị Phượng (SN 1985, ngụ xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân), Trần Văn Thắng (SN 1986, ngụ xã Thọ Hải, huyện Thọ xuân, tỉnh Thanh Hóa), cùng 14 đối tượng khác về tội "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, rạng sáng 15-9, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bất ngờ ập tới 3 địa điểm trộm chó, bắt giữ hơn 10 người và hàng chục con chó do các ổ nhóm này trộm tại các huyện Quảng Xương, Thọ Xuân, TP Sầm Sơn...

Trong lúc ập vào tụ điểm tập kết, tiêu thụ chó nhà bà trùm Lê Thị Phượng lực lượng công an phát hiện tại đây có một chiếc hầm "bí mật" nhốt chó được xây dựng rất kiên cố. Tại Cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp chó hơn 1 năm nay và tổng số lượng trộm cắp hơn 100 tấn chó. Đây là ổ nhóm "cẩu tặc" lớn nhất từ trước tới nay được Công an tỉnh Thanh Hoá điều tra, triệt xóa thành công.