Nữ công an quận 3 lần ra tung tích nghi can vụ đâm chết “hiệp sĩ” như thế nào?

(Dân Việt) Dù con bé nhưng nửa tháng nay, khi xảy ra hỗn chiến ở đường Hoàng Sa, đến vụ “hiệp sĩ” bị đâm gần như chị không gặp con.

Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM thông tin về vụ án Sáng 15.5, Công an TP.HCM đã tổ chức họp báo thông tin liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra ở đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3) khiến 2 “hiệp sĩ” truy bắt trộm bị đâm tử vong, 3 “hiệp sĩ” khác bị thương. Tại buổi họp báo, thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết, trích xuất camera an ninh hiện trường cho thấy đối tượng dùng dao tấn công 5 “hiệp sĩ” diễn ra chỉ trong vòng 13 giây. Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, gần cả trăm trinh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận 3 trích xuất toàn bộ camera các tuyến đường xung quanh khu vực. Lực lượng chức năng cũng làm việc với hàng loạt người tình nghi liên quan, truy lùng hung thủ. Hiện trường nơi xảy ra vụ án khiến 2 “hiệp sĩ” bị đâm tử vong, 3 “hiệp sĩ” bị thương Thiếu tướng Minh cho biết, tiếp nhận và điều tra ban đầu vụ án là đồng chí Kim Lý, Phó Công an quận 3. “Đồng chí Kim Lý có con nhỏ nhưng nửa tháng nay sau khi xảy ra vụ đánh nhau ở đường Hoàng Sa, đến khi xảy ra vụ án mạng trộm đâm “hiệp sĩ” lần này thì gần như đồng chí không gặp mặt con mình, rất ít về nhà”, ông Minh nói. “Khi xảy ra sự việc đồng chí Kim Lý liên tục tham gia truy xét. Chính đồng chí là người phát hiện băng nhóm này có một số đối tượng đã bị bắt ở quận Tân Bình, quận 12, huyện Hóc Môn trước đây và trích xuất các bị can để xét hỏi. Từ đó, thu thập được thông tin quý giá để xác định rằng các đồng bọn cướp bên ngoài của nhóm này có khả năng gây án trong vụ đâm chết 2 “hiệp sĩ”, Phó giám đốc Công an TP.HCM thông tin. Qua sàng lọc và bằng biện pháp nghiệp vụ, sáng 14.5, cơ quan điều tra đã triệu tập và bắt giữ Nguyễn Châu Hoài Phú (24 tuổi, ngụ Hóc Môn). Đến khuya 14.5, trinh sát phát hiện nghi can Nguyễn Tấn Tài (24 tuổi, ngụ quận 12) đang lẩn trốn trong một căn nhà ở quận Gò Vấp nên tổ chức bắt giữ. Đối tượng Nguyễn Tấn Tài Tài khai, tối 13.5, đối tượng cùng Phú trộm xe máy SH trên đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 3) và bị nhóm “hiệp sĩ” phát hiện nên Tài rút dao chống trả khiến 2 “hiệp sĩ” tử vong, 3 “hiệp sĩ” khác bị thương. Sau khi gây án, bộ đôi này chở nhau trốn thoát cho đến khi bị bắt giữ.

