Nữ sinh lớp 9 khốn khổ vì bị nhầm là nạn nhân vụ xâm hại tập thể ở Thái Bình

(Dân Việt) Từ bức ảnh chụp chung với Phạm Như Hiển (bị can trong vụ xâm hại nữ sinh T.M ở Thái Bình), một nữ sinh bị cư dân mạng hiểu nhầm là bị hại trong vụ án.

Nữ sinh T.B bị hiểu nhầm là nạn nhân vụ nữ sinh bị xâm hại tập thể vì bức ảnh chụp chung với bị can Phạm Như Hiển đăng trên Facebook.

Liên quan tới vụ nữ sinh T.M (học lớp 9 ở Thái Bình) bị xâm hại tập thể, những ngày gần đây, cư dân mạng đồn thổi một nữ sinh tên T.B. (học lớp 9, ở Thái Bình) chính là nữ sinh bị xâm hại. Sự việc khiến gia đình nữ sinh T.B. bất bình vì con gái họ không phải bị hại như đồn thổi trên mạng.

“Con gái tôi là T.B., không phải nữ sinh T.M”, bà Diễm Thúy, mẹ nữ sinh B. khẳng định.

Bà Diễm Thúy cho biết, việc con gái bị đồn thổi là nạn nhân bị xâm hại tập thể xuất phát từ tấm hình con gái bà chụp ảnh chung với Phạm Như Hiển (tên gọi khác Kiểm – người bị khởi tố trong vụ án nữ sinh T.M bị xâm hại) trên chiếc xe mô tô phân khối lớn.

Chia sẻ về mối quan hệ với bị can Phạm Như Hiển, bà Thúy kể, vợ chồng bà có chơi cùng gia đình Hiển và 2 gia đình ở huyện Đông Hưng, Thái Bình. Nhóm gia đình chơi với nhau thân thiết nên con gái bà Thúy gọi Hiển là chú và xưng cháu. Bức ảnh nữ sinh T.B. chụp chung với bị can Hiển do chính tay bà Thúy chụp hồi tháng 5/2018.

“Về bức ảnh con gái tôi chụp chung với anh Kiểm (tức Hiển), hôm đó, tôi và con gái có đi bộ ở công viên Kỳ Bá (TP.Thái Bình) thì tình cờ gặp anh Kiểm đi xe mô tô phân khối lớn qua. Tôi mới hỏi, “xe anh mới mua à?” anh Kiểm bảo “ừ”. Tôi bảo vậy anh khao cả nhóm nha, anh Kiểm đồng ý.

Sau đó, tôi bảo T.B. nhảy lên xe chú Kiểm mẹ chụp tấm hình về đăng lên Facebook khoe xe mới cho chú.

Lúc hai gia đình chơi thân, mình cũng vô tư chụp hình hai chú cháu. Sau về anh Kiểm anh đăng Facebook. Bây giờ anh “nổi” quá, người ta vào xem Facebook của anh ấy thấy bức ảnh lại nghĩ con gái tôi là cháu T.M”, bà Thúy kể.

Theo bà Thúy, việc nhiều người sử dụng mạng xã hội Facebook hiểu nhầm T.B. là nữ sinh T.M - nạn nhân bị xâm hại và có những lời lẽ khiếm nhã khiến việc học hành và cuộc sống của con gái bà bị ảnh hưởng rất lớn.

“Có hôm thấy con thức khuya, tôi hỏi sao con không ngủ đi thì cháu khóc bảo con đọc Facebook thấy người ta bình luận nói xấu. Tôi bảo con tạm thời khóa Facebook đi, ngồi xóa từng bình luận được sao được”, bà Thúy khóc nấc.

Bà Thúy kể, T.B. là con duy nhất nên hai vợ chồng dành hết tình yêu thương và điều kiện tốt nhất cho con gái. Sau khi con gái bị gán ghép vào vụ việc nữ sinh bị xâm hại vợ chồng bà Thúy phải thường xuyên quan tâm, động viên con gái giữ vững tinh thần, tập trung học tập vì cháu đang học năm cuối cấp THCS.

“Vợ chồng tôi cưới nhau 8 những không có con. Tới khi chuyển ra Thái Bình sinh sống mới có bầu và sinh cháu”, bà Thúy chia sẻ.

Trước đó, Công an TP.Thái Bình nhận được thông tin tố giác tội phạm về việc nữ sinh T.M bị xâm hại. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập, ngày 11/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” và tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” theo Bộ Luật Hình sự.

Cùng với quyết định khởi tố, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình đã khởi tố 4 bị can có liên quan gồm: Phạm Như Hiển (tên gọi khác là Phạm Như Kiểm, SN 1974, ở khu đô thị Kỳ Bá, TP.Thái Bình); Phạm Đức Việt (SN 1974, ở khu đô thị Petro Thăng Long, phường Quang Trung, TP.Thái Bình); Phạm Văn Lam (SN 1972, ở TP.Thái Bình) và Từ Minh Tuyên (SN 1971, ở Thái Bình).

Theo Công an tỉnh Thái Bình, Hiển bị khởi tố về tội “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” và tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Còn Việt bị khởi tố về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”. Lam và Tuyên bị khởi tố về tội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" quy định tại Khoản 1, điều 145 Bộ luật Hình sự.