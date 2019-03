Ớn lạnh cảnh nổ như bom, lửa bịt bùng tại kho chứa hóa chất giáp Sài Gòn

(Dân Việt) Cả trăm người dân tháo chạy thục mạng khi kho chứa hóa chất phát nổ, tạo ra “quả cầu lửa” bốc lên cuồn cuộn.

Sau tiếng nổ, lửa từ nhà kho chứa hóa chất bốc lên cuồn cuộn

Vụ cháy, nổ kinh hoàng xảy ra vào chiều 8/3 tại kho chứa hóa chất nằm trên đường An Bình, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương (đoạn giáp với phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP.HCM).

Gần 13h, người dân phát hiện nhà kho chứa hóa chất phát ra nhiều tiếng nổ chát chúa. Mọi người tháo chạy ra đường thì thấy nhà kho đã bùng cháy lớn kèm theo cột khói đen, bốc cao cả trăm mét. Nhiều thùng phuy chứa hóa chất bị nổ tạo ra những âm thanh rung chuyển cả khu vực khiến cả trăm người dân có nhà gần đó tháo chạy.

Nhân chứng cho biết, nhiều thùng phuy bên trong nhà kho phát nổ như bom

“Nhà kho bốc cháy, nhiều thùng phuy phát nổ như bom. Mỗi khi nổ thì tạo “quả cầu lửa” cuồn cuộn nên tôi và nhiều người ở đây ai cũng tháo chạy trong hoảng loạn. Từ nhỏ đến giờ mới thấy cháy, nổ khủng khiếp như vậy”, chị Nguyễn Thị Tứ (35 tuổi) nói.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC huy động nhiều phương tiện đến dập lửa.

Đến 14h40 cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt nhưng khói vẫn còn bốc âm ỉ. Thông tin tại hiện trường, thời điểm xảy ra cháy nổ, bên trong nhà kho không có người.

Vụ cháy may mắn không có thương vong về người nhưng nhiều tài sản trong nhà kho bị cháy rụi, một xe tải bị cháy đen.

Cả trăm người dân có nhà gần vụ cháy hoảng loạn tháo chạy ra đường

May mắn vụ cháy không có thiệt hại về người nhưng vụ cháy làm nhiều tài sản bị thiêu rụi