Phát hiện nam thanh niên treo cổ tại nơi vừa xảy ra trọng án ở Mỹ Đình

(Dân Việt) Người dân quanh khu vực hoảng hốt khi phát hiện một nam thanh niên đã tắt thở trong phòng trọ.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc Chiều 4/10, một lãnh đạo Công an phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội xác nhận, trên địa bàn vừa phát hiện thi thể một nam thanh niên trong phòng trọ tại ngõ 63 đường Lê Đức Thọ nghi do tự tử. Thông tin ban đầu, khoảng 17h chiều ngày 4/10, người dân quanh khu vực ngõ 63, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội tá hỏa phát hiện một nam thanh niên treo cổ trong phòng trọ. Anh N.H.L. (Hà Nội), nhân chứng tại hiện trường cho biết nạn nhân SN 2000, đã thuê trọ được một thời gian. Lúc phát hiện, nạn nhân đang trong tư thế treo cổ, mọi người đã nhanh chóng làm biện pháp sơ cứu nhưng không qua khỏi. Trước đó, tối 25/9, cũng tại ngõ 63 Lê Đức Thọ, anh N.Đ.L. (SN 1995, quê Nghệ An) bị đâm chết trước cửa phòng trọ chỉ vì xích mích khi nói “làm sao” với hung thủ. Hiện vụ việc đang được Công an quận Nam Từ Liêm tiếp tục xác minh, làm rõ.

Tag: phat hien thanh nien treo co, trong an o my dinh