Rét khủng khiếp, miền Bắc vẫn tiếp tục hứng không khí lạnh

(Dân Việt) Một đợt không khí lạnh sắp được tăng cường trở lại khiến miền Bắc chìm trong rét đậm, rét hại.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, nhiệt độ thấp nhất hôm qua (31/1) tại trung tâm Hà Nội ở mức 9,7 độ C, nhiều vùng ngoại thành và khu vực Ba Vì nhiệt độ thấp hơn nhiều.

Trong khi đó, các tỉnh vùng núi giảm sâu, tại Sa Pa chỉ quanh mức 0-1 độ C, Mẫu Sơn -0,4 độ... Tuyết rơi ở nhiều nơi. Vùng có băng tuyết không chỉ dừng ở Fansipan, Mẫu Sơn, Phia Oắc mà mở rộng xuống Ô Quý Hồ, Bát Xát của tỉnh Lào Cai.

Hôm nay (1/2), ở phía Bắc và Hà Nội ban ngày ấm áp hơn hẳn khi mà trời giảm mây, xuất hiện nắng và nhiệt độ cao nhất tiệm cận 17 độ C. Đêm và sáng trời vẫn tiếp tục rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có băng giá, có nơi có khả năng xảy ra mưa tuyết với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 7-10 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Tuy nhiên, nắng ấm vào ban ngày sẽ chỉ duy trì đến ngày mai (2/1) khi một khối không khí lạnh tiếp tục được tăng cường xuống phía bắc. Mây sẽ nhiều trở lại, nền nhiệt tiếp tục giảm sâu hơn, rét đậm rét hại tiếp tục tái diễn.

Thanh Hoá – Hà Tĩnh hôm nay có mưa và nơi, ngày rét đậm 12-15 độ C, đêm rét 8-11 độ, các tỉnh từ Quảng Bình – Thừa Thiên Huế ngày rét 15-17 độ, đêm rét 12-15 độ C.

Ảnh hưởng của không khí lạnh nên các tỉnh từ Đà Nẵng – Phú Yên cũng se lạnh, cao nhất chỉ ở mức 21-24 độ C, đêm lạnh 18-21 độ, các tỉnh Nam Trung Bộ mát mẻ 26-29 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ nắng ráo, trong đó Tây Nguyên mát mẻ 26-29 độ, đêm rét 16-19 độ. Nam Bộ trời đẹp, ngày phổ biến 28-31 độ C, đêm giảm còn 21-24 độ. Tuy nhiên trong 4 ngày tới, triều cường tại khu vực TP.HCM tiếp tục lên trên BĐ2, đặc biệt từ ngày 1-3/2, mực nước có thể vượt BĐ3 từ 10-13cm, nguy cơ ngập nhiều nơi.