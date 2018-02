Sự thật về “cá thần” xuất hiện ngày mùng 1 Tết ở Nghệ An

(Dân Việt) Một người dân ở địa phương đã quyết định dùng lưới vây bắt con cá được cho là cá thần suốt những ngày qua tại một kênh nước ở Nghệ An.

Con cá được đồn thổi là cá thần, thực chất chỉ là con cá chép bình thường (Ảnh: NH) Ngày 21/2, thông tin từ chính quyền địa phương xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An cho biết, người dân đã dùng lưới vây bắt con cá được đồn thổi là cá thần tại một kênh nước. Theo đó, vào sáng 21/2, ông Nguyễn Bá Dược (50 tuổi, ngụ xóm Hòa Thiện, xã Hiến Sơn) đã dùng lưới vây bắt con cá này. Khi bắt lên bờ đây chỉ là một con cá chép bình thường, nặng 3,2kg. Con cá này đã được đưa về gia đình ông Dược để nuôi trong một bể nước có máy tạo oxy. Sau đưa con cá lên bờ, có người trả hơn 3 triệu đồng để mua cá nhưng ông Dược không đồng ý bán. Mặc dù chỉ là con cá chép, tuy nhiên hàng trăm người vẫn kéo nhau đến nhà ông Dược để xem vì cho đây là cá thần. Trước đó, vào ngày mùng 1 Tết, một người dân địa phương phát hiện con cá trên nổi trên mặt nước của một kênh nước, sau khi dùng kích điện để bắt cá, người dân vẫn không thể bắt được cá lên bờ. Sau đó nhiều ngày, người dân vẫn thấy cá nổi lên tại vị trí ban đầu nên nhiều người dân cho đó là cá thần nên không ai dám bắt. Một số người còn tổ chức thắp hương, cúng bái khiến tình hình địa phương phức tạp hơn. Được biết, sau đó chính quyền UBND xã Hiến Sơn cũng tuyên truyền cho bà con không tụ tập đông người để tránh tình trạng mê tín dị đoan. Con cá hiện tại đã kiệt sức, ông Dược vẫn chưa có phương án cuối cùng để xử lý con cá trên.

Tag: ca than, ca than o nghe an