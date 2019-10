Tài xế GrabBike bị sát hại và những "cuốc xe tử thần" từng gây chấn động

(Dân Việt) Dù biết trước có thể xảy ra nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tài xế xe ôm công nghệ vẫn nhận những "cuốc xe tử thần". Đau lòng hơn có nhiều vụ, hung thủ còn rất nhỏ tuổi và ra tay rất tàn bạo.

Gần đây, dư luận rúng động vì cái chết của cậu sinh viên tên Sang (sinh viên một trường cao đẳng ở Hà Nội) - tài xế GrabBike. Anh Sang là một trong số nhiều lái xe ôm bị khách sát hại thương tâm trên hành trình mưu sinh của mình. Giống như anh Sang nhiều tài xế nhận thấy chuyến xe ẩn chứa nguy hiểm bởi tuyến đường đi lắt léo, vắng người hay vị khách có biểu hiện lạ nhưng vì muốn có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống, nhiều lái xe ôm đã chấp nhận nguy hiểm, không tài xế sau đó đã bị chính vị khách sát hại dã man.

Bị sát hại dã man sau tin nhắn "có gì báo công an"

Cơ quan công an ra thông báo truy tìm hai đối tượng có liên quan đến vụ việc.

Khoảng 18h ngày 28/9, tại khu đất trống giáp ranh giữa phường Thụy Phương và phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, người dân phát hiện một thi thể nam giới đang trong quá trình phân hủy.

Qua điều tra, ban đầu xác định nạn nhân tử vong do bị sát hại vào khoảng 2 ngày trước đó. Danh tính nạn nhân là Sang (SN 2001, quê Thanh Hoá), hiện đang là sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn TP.Hà Nội và hành nghề tài xế xe ôm công nghệ GrabBike.

Đáng chú ý, trước đó, trên mạng xã hội Facebook, người thân Sang đã đăng tin tìm kiếm em trai mất tích sau khi nhận chở khách vào tối muộn 26/9, gia đình không liên lạc được.

Trước thời điểm mất tích, nạn nhân đã chụp ảnh 2 người khách đi xe và nhắn tin gửi đến bạn cùng phòng và 1 người chị gái mới quen với thông điệp "có gì báo công an nhé".

Hiện tại, cơ quan công an đã phát thông báo truy tìm 2 đối tượng trong tin nhắn cuối cùng nam tài xế gửi cho người thân.

Vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến nhiều người, đặc biệt là các tài xế công nghệ sợ hãi trước sự manh động của đối tượng. Cộng đồng mạng sau đó chia sẻ hình ảnh ghi lại 2 nghi phạm sát hại anh Sang với mong muốn những kẻ gây án sớm bị trừng trị.

Bị cướp đâm, tài xế Grab cầu cứu "hiệp sĩ" rồi gục chết trong hẻm

Công an khám nghiệm hiện trường

21 giờ ngày 30/7/2018, một số người dân ở phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương thấy một tài xế chạy xe ôm hiệu Exciter mặc đồng phục Grab chở 2 thanh niên đi từ đường lớn vào một con hẻm nhỏ, vắng người gần trạm thu phí Tân Ba.

Khoảng 15 phút sau, 2 thanh niên này chạy xe của nạn nhân vọt ra khỏi hẻm. Riêng nạn nhân được phát hiện trong tình trạng thoi thóp. Nạn nhân bị đâm 2-3 nhát vùng hông, bị mất máu rất nhanh.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Đức Sơn (SN 1984, quê Thanh Hóa; tạm trú ở phường Bình Chuẩn thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Trước khi trút hơi thở cuối cùng anh Sơn đã bấm máy gọi cho "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải, thuộc Đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cung cấp thông tin nghi phạm. "Hiệp sĩ " Hải cho biết: "Anh Sơn nói mình vừa bị cướp chiếc xe Exciter 150 phân khối. Kẻ cướp chạy về hướng Miếu Ông Cù. Tôi tức tốc đi đón lõng nhưng không phát hiện nghi phạm. Liên lạc lại với nạn nhân thì không thành".

Cơ quan điều tra ra thông báo truy tìm 2 đối tượng nghi vấn và vật chứng vụ án, có đặc điểm nhân dạng như sau: 2 đối tượng là nam khoảng 30 tuổi, nói gọng miền Bắc hoặc miền Trung, cao khoảng 1,6m, thể trạng trung bình ốm, tóc hớt cao.

Thanh niên giết tài xế xe ôm chỉ vì đi nhầm đường

Nguyễn Hoàng Minh được đưa đi chữa bệnh tâm thần

Vụ án, người đàn ông lái xe ôm bị siết cổ cho đến chết ở con hẻm nhỏ tại chung cư Cửu Long (phường 22, quận Bình Thạnh, TP HCM) vào rạng sáng 23/2/2016 vẫn ám ảnh người dân nơi đây.

Nạn nhân là ông Lưu Thanh Sơn (SN 1955, ngụ quận 2, TP HCM). Ông Sơn chỉ sống đơn độc 1 mình, toàn bộ giấy tờ tùy thân đều đã bị lấy mất nên công an mất nhiều thời gian để xác định danh tính.

Sau 24h điều tra, công an đã xác định nghi can gây ra vụ án là Nguyễn Hoàng Minh (SN 1996, ngụ Quận Bình Thạnh). Lai lịch của Minh đã làm rõ khiến nhiều người cảm thấy sốc. Minh có cha là người Singapore, mẹ người Việt. Từ nhỏ, Minh định cư ở Úc nhưng bố mẹ ly thân nên Minh theo mẹ về Việt Nam sinh sống được 7 tháng nhưng chưa tìm được việc làm. Ngoài ra, Minh còn là võ sinh kì cựu của môn vật Jiu-jitsu, đã từng đạt Huy chương bạc trong 1 kỳ thi võ thuật quốc tế ở Singapore.

Ngày gây án, Minh có chuyện buồn nên thuê xe ôm chở ra đường Bùi Viện uống bia 1 mình. Đến khoảng 2 giờ sáng 23/2, Minh tiếp tục đón xe ôm về nhà ở chung cư The Manor sau khi đã say bí tỉ. Thời điểm trên, tài xế xe ôm là ông Sơn ra giá 30 ngàn đồng nhưng đi nhầm đường. Đến con hẻm cụt 212 đường Ngô Tất Tố, cả hai dừng lại và cự cãi vì ông Sơn luôn miệng đòi 100 ngàn đồng. Sau đó, Minh đã 3 lần siết cổ nạn nhân Sơn đến chết bằng thế võ Jiu-jitsu.

Nguyễn Hoàng Minh bị khởi tố hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản" và được đưa đi chữa bệnh tâm thần theo diện bắt buộc.

Thích dòng xe côn để đi chơi với bạn, sát thủ 15 tuổi sát hại sinh viên chạy GrabBike

Nghi phạm Lê Minh Thuận

Khoảng 10 giờ ngày 19/10/2018, người dân phát hiện một thanh niên mặc áo trắng trên người có nhiều vết máu đi ra từ bụi rậm tại bãi đất trống trên đường Song Hành (ấp 2, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, tPHCM). Đối tượng sau đó mặc áo mưa Grab rồi leo lên chiếc xe máy (mang biển số thuộc tỉnh Bình Thuận) chạy đi.

Qua kiểm tra thì phát hiện nam thanh niên mặc áo Grabbike đã tử vong, trên người có nhiều vết đâm.

Nạn nhân sau đó được xác định là anh Lê Nhật H. (SN 1988, quê Bình Thuận). Anh H. bị đâm nhiều nhát khắp cơ thể và bị cướp mất chiếc xe máy.

Một tuần sau, công an đã bắt được Lê Minh Thuận (15 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh), kẻ đã ra tay thủ ác với anh H. Tại cơ quan công an, Thuận khai do thích dòng xe tay côn để đi chơi cùng bạn bè nhưng không đủ tiền để mua nên Thuận nảy sinh ý định cướp. Thấy anh H đậu xe tay côn Winner đón khách gần bến xe miền Tây nên đã yêu cầu anh H chở về đường số 16 (xã Phong Phú, huyện Bình Chánh), khi đến khu vực vắng người Thuận dùng hung khí tấn công khiến anh H tử vong.

Tài xế xe ôm tử vong thương tâm vì nhận chở khách ngáo đá

Tuấn tại cơ quan điều tra

Ngày 2/11/ 2018, sau khi đã sử dụng ma tuý đá Hoàng Anh Tuấn (SN 1987, trú tại phường Chi Lăng, Lạng Sơn) thuê ông Đặng Văn Trưa (SN 1958, quê Hưng Yên) chở xe ôm từ khu vực Bưu điện TP. Lạng Sơn về nhà. Thấy có khách, ông Trưa đã điều khiển chiếc xe máy hiệu Honda Dream mang BKS: 89F1 – 9813 chở Tuấn về nhà.

Khi đến nhà, Tuấn kiếm cớ gây sự với người lái xe ôm già. Tuấn cho rằng trên quãng đường về nhà, ông Trưa có hành động đe doạ mình. Sau đó, giữa 2 bên xảy ra cãi vã. Tuấn đã dùng dao chém nhiều nhát vào ông Trưa khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong sau đó không lâu. Gây án xong, Tuấn rời khỏi hiện trường.

Khi bị bắt và di lý về trụ sở cơ quan điều tra, Hoàng Anh Tuấn vẫn còn trong trạng thái ngáo đá. Đối tượng có những cử chỉ và lời nói bất thường. Kiểm tra nhanh, cơ quan chức năng phát hiện Tuấn dương tích với ma tuý tổng hợp Methamphetamine.

Theo tìm hiểu của PV, nạn nhân Đặng Văn Trưa lên thành phố Lạng Sơn hành nghề chạy xe ôm đã nhiều năm. Ông Trưa được tiếng là hiền lành, tốt tính, không bao giờ làm mất lòng khách.