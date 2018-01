“Thần đồng kinh doanh” 10 tuổi và ước mơ trở thành “nữ Jack Ma”

(Dân Việt) Dù mới 10 tuổi nhưng bé Bống đã có sở thích đam mê kinh doanh, tự nấu chè bưởi bán kiếm tiền triệu mỗi tháng và mơ ước sẽ trở thành một nữ tỷ phú trên thế giới.

Bán chè bưởi, tự lập tài chính từ lớp 2 Mới đây, xuất hiện trong chương trình “Mặt trời bé con” trên sóng truyền hình, cô bé Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc (tên thường gọi Bống, 10 tuổi) ở Tuyên Quang đã khiến khán giả phải thán phục bởi khả năng kinh doanh siêu phàm cùng tư duy chín chắn so với lứa tuổi. Tài năng của cô bé thậm chí còn được MC Lại Văn Sâm đặt cho biệt danh "thần đồng kinh doanh". Với nhiều đứa trẻ ở thành phố, 10 tuổi vẫn là tuổi ăn, tuổi ngủ, được bố mẹ bao bọc, thế nhưng, 10 tuổi, Bảo Ngọc đã có kinh nghiệm 3 năm kinh doanh chè bưởi, kiếm tiền triệu mỗi tháng để có thể tự lo cho cuộc sống của mình. Bé Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc (10 tuổi, sống tại Tuyên Quang) trong chương trình Mặt trời bé con. Ảnh chụp màn hình. Chúng tôi tìm gặp "thần đồng kinh doanh" tại nhà riêng thuộc phường Phan Thiết (TP Tuyên Quang). Bé Bống dáng người cao, gày, khuôn mặt ưa nhìn và nụ cười luôn nở trên môi. Bé Bống cho biết, sau khi lên truyền hình, mọi người gửi lời chúc mừng và tìm đến ủng hộ món chè bưởi của con nhiều hơn. Nói về cái duyên với việc kinh doanh chè bưởi của bé Bống, mẹ bé - chị Dương Thanh Thúy chia sẻ, ngày trước, 2 mẹ con hay đi ăn chè bưởi tại một quán gần nhà. Một lần đi ăn nhưng quán hết chè, 2 mẹ con thèm quá nên mua đồ về nhà, tự tìm tòi nấu thử. Dù mới 10 tuổi nhưng Bống đã kinh doanh chè bưởi từ 3 năm nay. “Ban đầu, 2 mẹ con chỉ định nấu ăn thử nhưng sau đó, con đề xuất ý tưởng kinh doanh. Tôi khá bất ngờ vì lúc đó con còn nhỏ, mới học lớp 2 nhưng tôi thấy con có đam mê nên ủng hộ. Khi mới bắt đầu, tôi hỗ trợ con trong việc nấu nướng nhưng giờ con hoàn toàn có thể tự làm được mọi việc”, chị Thúy nói. Khách hàng ban đầu của bé Bảo Ngọc là chính người thân trong gia đình, hàng xóm và những người bạn của bố mẹ… Sau đó, Bảo Ngọc nhờ chị gái đăng bán trên facebook cá nhân rồi dần dần, món chè bưởi Bống nấu dần chiếm được cảm tình của thực khách. Món chè bưởi do Bống tự nấu có hương vị thơm ngon và được nhiều người yêu thích. “Lúc đầu, mỗi ngày con bán được khoảng 20 cốc, sau lên dần 50 cốc, 100 cốc. Có ngày cao điểm trong đợt nghỉ lễ, con bán được gần 400 cốc/ngày”, bé Bống chia sẻ. Hiện khách hàng không còn chỉ là những người thân thiết, Bống còn tự lập cho mình một fanpage trên facebook tên “Chè bưởi Bống nấu” với hơn 1.000 bạn bè và Instagram có hơn 500 người theo dõi. Thu nhập từ vài chục nghìn, rồi lên đến vài triệu đồng mỗi ngày. Cứ thế, bé Bống tự lập tài chính từ sớm. Trong ví của Bống lúc nào cũng có hơn 1 triệu đồng để mua sắm và chi tiêu cho những sở thích cá nhân. Mê hàng hiệu và ước muốn trở thành tỷ phú thế giới Nhiều người sẽ nghĩ rằng, với 10 tuổi, bé Bống không nên ham mê kiếm tiền quá sớm mà nên chú tâm vào học hành. Tuy nhiên, một tuần, Bống chỉ nấu chè vào một buổi sáng Chủ nhật. Mẻ chè này là để trả cho khách hàng đã đặt trong tuần. Bống vẫn tham gia học chính khóa ở trường từ thứ 2 đến thứ 6, đi học thêm tiếng Anh và tham gia câu lạc bộ võ thuật tại nhà văn hóa TP Tuyên Quang. Hằng ngày, sau khi hoàn thiện bài tập và chuẩn bị kỹ cho buổi học ngày hôm sau, Bống tranh thủ chụp ảnh các mặt hàng đang bán, đăng ảnh lên trang facebook, tìm nguồn hàng, viết quảng cáo… Những lúc rảnh rỗi, Bống tự ngồi mày mò và hoạch định cho mình những chiến lược kinh doanh. Mới đây, Bống còn kết hợp với mẹ mở bán thêm một số sản phẩm như măng khô, tam thất, các chai hương liệu khử mùi để trong ô tô… Công việc đã mang lại thu nhập khá tốt cho Bống để có thể tự lập cho cuộc sống của mình từ nhỏ. Số tiền kiếm ra từ kinh doanh online, Bống cũng lên kế hoạch chi tiêu rất bài bản. “50% tiền kiếm được, con dành cho nhu cầu thiết yếu như ăn uống, sinh hoạt… Số còn lại dành cho giáo dục, tự do tài chính, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn và tiết kiệm dài hạn”, Bống chia sẻ. Dù mới 10 tuổi nhưng Bống đã tự mua cho mình những đôi giày, balo hàng hiệu tiền triệu. Hay sắm một chiếc iphone và tự mua laptop để phục vụ việc học tập và kinh doanh online. Không chỉ đam mê kinh doanh, Bống còn rất thích đọc sách, đặc biệt là những cuốn sách về triết lý kinh doanh của những tỷ phú trên thế giới như Jack Ma, Bill Gates, Ortegar… Trong đó, người mà bé Bống hâm mộ nhất đó là ông chủ tập đoàn Alibaba – Jack Ma. “Jack Ma khi khởi nghiệp rất khó khăn và trải qua rất nhiều thất bại nhưng cuối cùng ông ấy vẫn vượt qua để có được như ngày hôm nay. Vì thế, con hâm mộ ông ấy và con mong muốn rằng, một ngày con sẽ trở thành một “nữ Jack Ma”. Để làm được điều này, con nghĩ mình sẽ phải cố gắng rất nhiều”, bé Bống nói. Câu nói nổi tiếng của Jack Ma mà bé Bống nhớ nhất, đó là: “Hôm nay sẽ khó khăn, ngày mai còn khó khăn hơn nhưng ngày kia sẽ là ngày tuyệt vời”.

