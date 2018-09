Thanh niên dùng liềm kề vào cổ, khống chế con tin giữa cánh đồng

(Dân Việt) Sau khi dùng liềm cắt cỏ đe dọa, khống chế con tin, Nghiêm đưa ra yêu sách với lực lượng chức năng, đòi phải điều ô tô và mang tiền đến để đối tượng bỏ trốn.

Đối tượng Hoàng Văn Nghiêm tại trụ sở CSĐT

Sáng 27/9, trao đổi với PV, Đại tá Trần Văn Hải, Trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa mới giải cứu thành công một vụ khống chế, bắt cóc con tin tại cánh đồng ở thôn Chiền, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Đối tượng Hoàng Văn Nghiêm (SN 1986) ở thôn Nam Lân 1, xã Y Tịch, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, thủ phạm gây ra vụ bắt cóc bị bắt giữ ngay tại hiện trường.

Trước đó, Khoảng 17h chiều 26/9, tại cánh đồng thôn Chiền, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang xảy ra vụ khống chế, bắt cóc con tin. Nạn nhân của vụ bắt cóc là bà N.T.T. (SN 1956, trú tại thôn Chiền). Khi bà T. đang đi làm đồng thì bất ngờ bị Nghiêm dùng liềm cắt cỏ kề vào cổ, ép buộc bà T. đưa mình đến nơi “an toàn”.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, lực lượng Công an huyện Yên Dũng phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang đã có mặt tại hiện trường vận động, thuyết phục Nghiêm nhằm giải cứu bà T. Lúc này, khi thấy lực lượng Công an xuất hiện, Nghiêm đã ép bà T. vào nhà ông N.H.H. (SN 1952) trú tại xóm Trung, xã Nội Hoàng. Tại đây, Nghiêm cố thủ trong nhà, một mặt khống chế con tin, một mặt đưa ra yêu sách với lực lượng chức năng, đòi phải điều ô tô và mang tiền đến để đối tượng bỏ trốn.

Đến khoảng 19h40 cùng ngày, dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Tô Ân Xô, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang tại hiện trường, lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang đã giải cứu bà T. an toàn sau hơn 2 giờ vận động, thuyết phục đối tượng. Nghiêm cũng bị bắt giữ và đưa về trụ sở Công an huyện Yên Dũng ngay sau đó.

Tại trụ sở Cảnh sát điều tra, bước đầu Nghiêm khai nhận, sau khi uống rượu và sử dụng ma túy cùng bạn bè, đối tượng bị ảo giác có người đang theo dõi mình và liên tục đòi đánh. Khi gặp bà T. tại cánh đồng thôn Chiền, Nghiêm đã dùng liềm cắt cỏ khống chế, ép bà T. đưa Nghiêm đến nơi an toàn.

“Sau khi bị bắt giữ, đối tượng có biểu hiện “ngáo” do sử dụng ma túy. Đến thời điểm hiện tại, đối tượng vẫn còn chưa tỉnh táo. Chúng tôi đang xác minh, làm rõ loại ma túy mà đối tượng sử dụng, đồng thời xử lý sự việc theo quy định của pháp luật”, Đại tá Hải cho biết.