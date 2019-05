Thời tiết mát mẻ đang diễn ra ở miền Bắc kéo dài đến khi nào?

(Dân Việt) Sau những ngày nắng nóng cháy da, người dân miền Bắc đang được tận hưởng không khí mát mẻ.

Suốt từ ngày 16-19/5, miền Bắc và miền Trung đã trải qua đợt nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với mức nhiệt trên 40 độ C. Trời oi nóng cộng với độ ẩm tăng cao khiến không khí ngột ngạt bao trùm. Ngay cả về đêm, nhiệt độ vẫn ở ngưỡng trên 30 độ C.

Bắt đầu từ chiều 20/5, một đợt gió mùa tràn về đã khiến thời tiết miền Bắc dịu dần. Đêm 20 rạng sáng 21/5, nhiều nơi đã có mưa vừa, mưa to. “Mưa vàng” trút xuống đã làm nhiệt độ giảm xuống khoảng 10 độ C so với 2 ngày nắng nóng đỉnh điểm 18-19/5.

Người dân miền Bắc đốn “mưa vàng” sau những ngày nắng nóng trên 40 độ C. Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (21/5), các tỉnh Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/24 giờ, có nơi trên 80mm/24 giờ).

Người dân các khu vực trên vẫn sẽ được tận hưởng thời tiết mát mẻ, dễ chịu sang đến hết ngày mai (22/5). Tuy nhiên cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội từ nay đến sáng sớm mai (22/5) có lúc có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày chỉ khoảng 29 độ C.

Bắt đầu từ ngày 23-24/5, trời sẽ hửng nắng trở lại và nhiệt độ bắt đầu tăng dần lên. Chiều tối đến đêm vẫn có mưa rào và dông rải rác.

Hai ngày cuối tuần 25-26/5, nắng nóng sẽ quay trở lại khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ với mức nhiệt cao nhất phổ biến 35-37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ hôm nay (21/5) đến cuối tuần, thời tiết phổ biến ban ngày có nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.