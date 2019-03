Thông tin một phụ nữ ngáo đá chém người đàn ông nghiện ma túy và sự thật không ngờ

(Dân Việt) Clip dài gần 3 phút ghi lại cảnh người phụ nữ cầm dao tự chế tấn công người đàn ông và người đi đường xuất hiện trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Clip người phụ nữ cầm dao chém loạn xạ trên phố Sài Gòn

Ngày 4/3, trên mạng xã hội xuất hiện đoàn clip dài gần 3 phút ghi lại cảnh người phụ nữ cầm hung khí (dao tự chế) tấn công người đàn ông. Trong clip, người phụ nữ còn vung dao chém loạn xạ bất cứ người đi đường nào chạy qua khiến mọi người một phen kinh hoàng.

Sau khi clip được đăng tải, nhiều người bình luận cho rằng người đàn ông nghiện ma túy, còn người phụ nữ bị “ngáo đá” nên mới có hành động như vậy.

Qua xác minh, sự việc xảy ra tại đường số 25 (gần khu vực chợ Tam Hà, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP.HCM).

Đoạn đường nơi xảy ra vụ việc người phụ nữ cầm dao chém loạn xạ

Theo người dân địa phương, vụ việc xảy ra đã khá lâu. Đôi nam nữ trong đoạn clip là vợ chồng, hai người này thuê một cửa hàng gần chợ Tam Hà để bán điện thoại di động.

Lãnh đạo Công an phường Linh Đông cho biết, vụ việc này xảy ra từ hơn 1 năm trước (tháng 2/2018) và đã được công an phường lập hồ sơ xử lý.

“Người phụ nữ này say rượu, có xảy ra mâu thuẫn rồi dùng hung khí chém chồng mình, nhưng gây thương tích không đáng kể. Trong cơn say, người này còn vung dao và dọa chém người đi đường nhưng không gây thương tích cho ai. Qua kiểm tra, không phát hiện cả 2 có sử dụng ma túy nên phường đã lập biên bản xử phạt về hành vi gây rối trật tự công cộng”, Công an phường Linh Đông thông tin.