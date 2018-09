Tin mới nhất vụ thảm án 7 người thương vong ở Thái Nguyên

(Dân Việt) Cơ quan điều tra vừa có thông tin mới nhất liên quan đến vụ thảm án 3 người chết, 4 người bị thương ở Thái Nguyên.

Tiến tại cơ quan điều tra. Ngày 28/9, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Tiến (56 tuổi, trú xóm Phú Mỹ, xã Lương Phú, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) về tội “Giết người”. Tiến là nghi phạm gây ra vụ tham sát 3 người chết, 4 người bị thương ở xã Lương Phú (Phú Bình, Thái Nguyên) hôm 25/9. Theo lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên, Tiến không có tiền sử điều trị tâm thần, không có bệnh án hay sổ theo dõi điều trị tâm thần. Việc Tiến khai mất ngủ một thời gian dài là lời khai của đối tượng, cơ quan điều tra chưa có căn cứ để trưng cầu giám định tâm thần đối với đối tượng. Quá trình điều tra, nếu có căn cứ Tiến có dấu hiệu tâm thần thì cơ quan điều tra mới ra quyết định trưng cầu giám định. Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 25/9, Tiến tỉnh dậy cầm dao sang nhà hàng xóm tên Nguyễn Văn Bích (hàng xóm) gõ cửa. Anh Bích ra mở cửa thì hốt hoảng khi thấy Tiến cầm dao tấn công nhưng may mắn né được nhát dao. Lúc này, chị Hằng (vợ anh Bích) chạy ra thì Tiến dùng dao đâm tử vong. Nghe tiếng ồn ào bên nhà anh trai sát bên cạnh, anh Nguyễn Văn Hoạt (em trai anh Bích) chạy sang thì bị Tiến dùng dao đâm tử vong ngay tại cửa ra vào. Lúc này, cháu Nguyễn Văn Hinh (13 tuổi, con trai anh Hoạt) nghe tiếng bố la lên liền vùng dậy chạy sang nhà bác. Thấy cháu Hinh, Tiến cầm dao đuổi theo truy sát. Cháu Hinh bỏ chạy vào nhà trốn thì bị Tiến chém tử vong. Chưa dừng tay, Tiến tiếp tục cầm dao tới nhà anh Nguyên (hàng xóm bên cạnh) gọi cửa. Thấy không ai mở công, Tiến trèo qua cổng vào trong nhà dùng dao chém trọng thương hai vợ chồng anh Nguyên và con trai anh Nguyên. Phát hiện sự việc, nhiều hàng xóm xung quanh đã tới căn ngăn, tước dao và khống chế Tiến bàn giao cho cơ quan công an. Tại cơ quan công an, Tiến khai nhận hành vi phạm tội và cho rằng mình đã mất ngủ từ khoảng 1 tháng nay cộng với một số mâu thuẫn nhỏ với anh Bích và chị Ngọt nên đối tượng cay cú muốn trả thù. Theo Tiến, đối tượng truy sát vợ chồng anh Nguyên là do chị Ngọt (vợ anh Nguyên) xúc phạm mình. Về hành vi giết chị Hằng (vợ anh Bích), Tiến cho biết, trước đó đối tượng nghe có người nói về việc anh Bích nói xấu gia đình mình “bị vỡ nợ”. Ôm mối hận trong lòng nên Tiến quyết định vác dao đi sát hại anh Bích. Còn với hành vi sát hại anh Hoạt và cháu Hinh nghi phạm này có mâu thuẫn gì. Tuy nhiên, Tiến khai bị lộ rồi nên ra tay.

