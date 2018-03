Trai tráng dìm nhau xuống bùn, giẫm đạp ngất xỉu chỉ để cướp phết lấy may

(Dân Việt) Dù Ban tổ chức lễ hội giới hạn người nhưng hàng ngàn trai tráng vẫn phá hàng rào an ninh, lao vào cướp phết để lấy may ở hội phết Hiền Quan (Phú Thọ).

Chiều 28/2 (tức 13 tháng Giêng), hội cướp phết Hiền Quan 2018 đã diễn ra tại xã Hiền Quan, Tam Nông, Phú Thọ).

Đây là lễ hội được tổ chức để tôn vinh và tưởng nhớ công lao của nữ tướng Thiều Hoa công chúa - Đức Thánh Mẫu Đại Vương, người giúp Hai Bà Trưng đánh giặc cứu nước. Cướp phết bắt nguồn từ một trò chơi dân gian nhằm rèn luyện sức khỏe cho binh sĩ thuở xưa.

Mỗi hội phết thường ném ra 3 quả phết và 3 quả chúi. Quả phết và quả chúi (nhỏ hơn) được làm từ gốc tre sơn son thếp vàng.

Người dân nơi đây quan niệm, cá nhân hay thôn xóm nào cướp được phết thì cả năm sẽ gặp nhiều may mắn nên ai cũng mong muốn cướp được quả phết.

Theo quy chế của Ban tổ chức năm nay, hội phết Hiền Quan sẽ lựa chọn 200 người từ các khu dân cư, được chia thành 2 đội, mỗi đội 100 người. Cụ thể, đội Giáp thượng thắt đai xanh, đội Giáp hạ thắt đai đỏ để tranh giành.

Tại khu vực bãi đánh phết, được Ban tổ chức căng dây giới hạn, cắm cây nêu làm mốc và bố trí cả lực lượng an ninh hạn chế người. Tuy nhiên, do muốn lấy may, rất đông thanh niên, trai tráng đã phá hàng rào an ninh lao vào cướp phết.

Cuộc tranh giành quả phết không còn là cuộc thi đấu của 200 thanh niên nữa mà là của rất đông người.

Nhiều người bị xô đẩy, dẫm đạp đến ngất xỉu phải nhờ đồng đội kéo ra ngoài.

Ở mọi địa hình, từ ruộng cày hay vũng bùn đen, ao nước sâu… chỉ cần quả phết ở đâu, hàng trăm thanh niên lập tức lao vào.

Dìm nhau dưới vũng bùn đen với mong muốn cướp được hoặc chỉ là sờ tay vào phết.

Sau một hồi quần thảo, nhiều người kiệt sức không thể tiếp tục cướp phết.

Quả phết được coi là kết thúc khi đội (cá nhân) đưa được quả phết ra khỏi dải băng giới hạn xung quanh sân theo quy định.

Sau khi cướp được phết, cá nhân hoặc đội sẽ mang về để ở nhà và những người ở thôn xóm đó có thể đến sờ để lấy may.

Nhiều người tham dự lễ hội lao vào hôn hoặc sờ tay vào quả phết với hy vọng có được may mắn trong cả năm.