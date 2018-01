Tại TPHCM

23h, hàng ngàn cổ động viên vẫn còn cuồng nhiệt hô vang Việt Nam vô địch

Cổ động viện đốt pháo sáng lúc 22h25 tại khu vực sau giao lộ Lê Duẩn - Phạm Ngọc Thạch

U23 Việt Nam đã vào chung kết VCK U23 châu Á.

Những nụ cười vì hạnh phúc. Cổ động viên hô vang "Việt nam vô địch".

Người nước ngoài ăn mừng và chung vui chiến thắng lịch sử của Việt Nam

Người dân đổ xô về trung tâm thành phố

Mọi ngã đường ở trung tâm TP.HCM đều kẹt cứng

Xoong nồi, mâm, dĩa, chày được người dân mang ra đường để ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam

Đường Thánh Thái (Q.10, TP.HCM) kẹt cứng ngay sau khi U23 Việt Nam giành vé vào trận chung kết.

Cờ đỏ sao vàng là hình ảnh quen thuộc khi mỗi fan hâm mộ bóng đá Việt Nam "đi bão".

Trung tá Huỳnh Trung Phong - Trưởng Phòng CSGT đường bộ đường sắt PC67, cho biết Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo lực lượng CSGT lên phương án phối hợp nhiều lực lượng trong và ngoài ngành công an, đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông sau trận U23 VN - U23 Qatar.

Hiện tại tại các giao lộ ở khu vực trung tâm TP có rất đông CSGT làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng.