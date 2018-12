Vụ lùi xe trên cao tốc: Cơ quan điều tra nêu lý do tiếp tục tạm giam tài xế container

(Dân Việt) Cơ quan điều tra đã trả lời luật sư Giang Hồng Thanh về kiến nghị cho tài xế lái xe container Lê Ngọc Hoàng được tại ngoại sau khi TAND Cấp cao hủy 2 bản án.

Tài xế Lê Ngọc Hoàng tiếp tục bị tạm giam.

Sáng 25/12, luật sư Giang Hồng Thanh (Văn phòng Luật sư Giang Thanh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) - người bào chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho lái xe container Lê Ngọc Hoàng cho biết, ông đã nhận được văn bản trả lời kiến nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với lái xe Lê Ngọc Hoàng từ cơ quan CSĐT Công an thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên).

Theo văn bản trả lời đề ngày 19/12/2018 của cơ quan CSĐT Công an thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên), ngày 13/12/2018, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên quyết định trả hồ sơ điều tra lại vụ án liên quan tới tài xế Lê Ngọc Hoàng, cùng ngày, CSĐT Công an thị xã Phổ Yên đã ra Lệnh tạm giam 120 ngày (4 tháng) đối với Lê Ngọc Hoàng.

“Việc tạm giam bị can Lê Ngọc Hoàng là có đủ căn cứ theo qui định tại khoản 1 điều 119 Bộ luật tố tụng Hình sự. Do tính chất vụ án phức tạp, việc tạm giam bị can Lê Ngọc Hoàng là cần thiết. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phổ Yên chưa thay đổi biện pháp ngăn chặn với bị can Lê Ngọc Hoàng”, văn bản trả lời luật sư của CSĐT Công an thị xã Phổ Yên nêu rõ.

Trao đổi với PV về kiến nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn với tài xế Hoàng trước đó, luật sư Giang Hồng Thanh cho rằng, việc tạm giam tài xế Lê Ngọc Hoàng là không cần thiết, bởi: tài xế Hoàng có nơi cư trú ổn định, lý lịch rõ ràng, nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; là lao động chính trong gia đình, trước khi bị bắt đang nuôi hai con nhỏ và cha mẹ già; không có dấu hiệu bỏ trốn hoặc dấu hiệu phạm tội; được TAND tỉnh Thái Nguyên đánh giá là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Đặc biệt, Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại Hà Nội đã có quyết định giám đốc thẩm hủy cả hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm để điều tra, xét xử lại đối với vụ án nói trên. Luật sư Thanh đề nghị các cơ quan tố tụng tỉnh Thái Nguyên thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Ngọc Hoàng.