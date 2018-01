Vụ nổ ở Bắc Ninh: Ngoài chủ cơ sở phế liệu, còn ai phải bồi thường?

(Dân Việt) Vụ nổ ở Bắc Ninh gây thiệt hại nặng, vậy ngoài chủ cơ sở phế liệu, còn ai phải đối mặt với việc xử lý hình sự và bồi thường thiệt hại?

Vụ nổ ở xã Văn Môn làm 2 người chết, nhiều người bị thương và rất nhiều ngôi nhà bị phá hủy, hư hỏng. Ai sẽ phải bồi thường? Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Tiến (54 tuổi, ở thôn Quan Độ, Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) về tội "Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự" theo điều 304 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi. Ông Tiến được xác định là chủ bãi phế liệu để xảy ra vụ nổ khiến 2 người chết và 7 người khác bị thương ở xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh xác nhận, tại cơ quan công an, ông Tiến khai nhận từ tháng 12.2016 có mua khoảng 7 tấn đầu đạn cũ loại 12 ly 7 và 14 ly 5 để tháo dỡ lấy phế liệu. Số đầu đạn trên được tập kết tại khu vực sân vườn nhà ông Tiến và ngày 3.1 đã xảy ra vụ nổ. Liên quan tới vụ án trên, nhiều bạn đọc đặt câu hỏi, những ai sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho những người chịu thiệt hại trong vụ án? Trao đổi với PV về cầu hỏi trên, luật sư Trần Tuấn Anh (Giám đốc Công ty luật Minh Bạch) và luật sư Hà Huy Phong (Giám đốc Công ty luật inteco) cho biết, ngoài việc phải chịu trách nhiệm hình sự, người phạm tội trong vụ nổ gây hậu quả nghiêm trọng tại xã Văn Môn còn phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại đối với hành vi của mình gây ra. Luật sư Hà Huy Phong và luật sư Trần Tuấn Anh (phải). “Cơ quan điều tra bước đầu xác định được chủ bãi phế liệu gây ra vụ nổ là ông Tiến. Trong trường hợp cơ quan tố tụng kết luận ông Tiến là người mua, tàng trữ số đầu đạn trên dẫn tới vụ nổ thì ngoài việc bị xử lý hình, ông Tiến còn phải chịu trách nhiệm bồi thường cho các nạn nhân thiệt mạng và người bị thương, những gia đình có nhà cửa, vật dụng bị hư hỏng. Ngoài ra, nếu cơ quan tố tụng có căn cứ xác định được việc mua bán đầu đạn của ông Tiến là bất hợp pháp, ông Tiến có đồng phạm (người cùng thực hiện hành vi phạm tội) trong vụ án trên thì tất cả những người thực hiện hành vi phạm tội cùng phải liên đới bồi thường cho những người bị hại. Tuy nhiên, khi đưa vụ án tra xét xử, Tòa sẽ căn cứ vào tính chất, mức độ thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra và vai trò, vị trí của người phạm tội trong việc thực hiện tội phạm từ đó sẽ quyết định mức bồi thường cụ thể đối với từng người phạm tội”, luật sư Tuấn Anh cho biết. Bồi thường những khoản nào? Luật sư Trần Tuấn Anh và luật sư Hà Huy Phong cho biết, việc bồi thường thiệt hại cho đối tượng chịu thiệt hại trong vụ nổ ở xã Văn Môn sẽ áp dụng các quy định về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng quy định trong Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2015. Các cơ quan tố tụng sẽ xác định mức thiệt hại cụ thể của từng cá nhân, đơn vị, tổ chức do vụ nổ gây ra. Trên cơ sở đối chiếu với các quy định về pháp luật, cơ quan tố tụng sẽ quyết định số tiền mà người thực hiện hành vi phạm tội phải bồi thường hoặc liên đới bồi thường cho phía chịu thiệt hại. Các thiệt hại mà người thực hiện hành vi phạm tội phải bồi thường theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam gồm có: Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm (nhà cửa, vật dụng… bị hư hỏng do vụ nổ); Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm (người bị thương) và thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm (người bị tử vong). “Riêng trường hợp tính mạng của người khác bị xâm phạm, người chịu trách nhiệm bồi thường còn phải bồi thường một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại”, luật sư Hà Huy Phong cho biết.

