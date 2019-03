Vụ tai nạn ô tô kinh hoàng trên cao tốc: Tài xế xe khách khai gì?

(Dân Việt) Tài xế gây ra vụ tai nạn giao thông làm 4 người thương vong trên cao tốc Cầu Giẽ- Ninh Bình đã ra trình diện.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn giao thông trên cao tốc.

Ngày 6/3, lãnh đạo Công an huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cho biết, đang tạm giữ lái xe Nguyễn Hữu Hậu (SN 1989, xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá), người điều khiển xe khách gây ra vụ tai nạn trên cao tốc Cầu Giẽ- Ninh Bình khiến 4 người thương vong. Qua test nhanh, cơ quan chức năng xác định Hậu âm tính với ma tuý, không có nồng độ cồn.

Tại cơ quan công an, lái xe khách Nguyễn Hữu Hậu khai nhận, do thiếu quan sát nên đã gây ra vụ tai nạn trên cao tốc nghiêm trọng nêu trên. Hiện tại, cơ quan công an đang tiếp tục lấy lời khai, xác minh làm rõ thêm nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Phòng quản lý vận tải (Sở GTVT Thanh Hóa), xe khách biển số đăng ký 36B-027.16 nhãn hiệu FORD, sản xuất năm 2017 tại Việt Nam và được phép chở 10 người. Chủ xe theo giấy đăng ký là Công ty TNHH Lý Thảo (xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa). Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 24/1/2018 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-01S TP.HCM và có hạn kiểm định đến hết ngày 23/7/2019.

Trước đó, vào khoảng 17h30 chiều 5/3, tài xế Nguyễn Hữu Hậu điều khiển xe khách BKS 36B-027.16 lưu thông trên cao tốc Cầu Giẽ- Ninh Bình, hướng Hà Nam- Ninh Bình.

Khi tài xế đi đến km 244+350, thuộc huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đã bất ngờ đâm vào đuôi xe container đi cùng chiều phía trước. Vụ tai nạn khiến 4 người thương vong. Trong đó, một người tử vong tại hiện trường là bác sỹ L. T. V đang công tác tại Khoa gây mê hồi sức Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Còn thiếu tá công an Ng. X. M (SN 1978, thuộc đơn vị K208, K20 Bộ Công an) ngồi trên xe khách tử vong tại bệnh viện. Ngoài ra, hai nạn nhân khác bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Ninh Bình và bệnh viện tỉnh Hà Nam.