Vụ tai nạn thảm khốc ở Long An: Bắt tạm giam tài xế xe container

(Dân Việt) Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc khiến 4 người tử vong, 18 người bị thương, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế xe container.

Bị can Phạm Thành Hiếu Chiều 3/1, Công an tỉnh Long An cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Phạm Thành Hiếu (32 tuổi, quê Long An) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trước đó, vào khoảng 15h20 ngày 2/1 xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng trên Quốc lộ 1 (đoạn ngã tư Bình Nhựt, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An). Ông Đặng Hoàng Tuấn, Phó giám đốc Sở GTVT Long An cho biết thời điểm trên xe container lưu thông trên Quốc lộ 1 hướng từ Long An về TP.HCM. Đến ngã tư Bình Nhựt, xe bất ngờ lách qua một xe tải phía trước rồi lao vào làn xe hai bánh tông hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ. Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 4 người tử vong, 18 người bị thương Xe container tiếp tục chạy tới cuốn nhiều xe máy khác vào gầm, kéo đi khoảng 200 m mới dừng lại. Tai nạn làm 4 người chết (3 nam, một nữ), 18 người khác bị thương. 21 xe máy bị biến dạng. Khi xảy ra tai nạn, xe container chạy tốc độ 45 km/h. 10 giây trước đó, vận tốc của xe là 54 km/h. Vị trí xảy ra tai nạn nằm ngoài khu dân cư, xe container được chạy tốc độ tối đa 70 km/h. Lực lượng chức năng đã xác định được người điều khiển xe container gây tai nạn là Phạm Thành Hiếu nên tổ chức truy tìm, vận động người thân đưa đối tượng ra trình diện. Đến 22h cùng ngày, Hiếu được cha ruột chở đến công an trình diện. 21 xe máy bị biến dạng, hư hỏng nặng khi bị xe container tông. Hiếu sau đó được công an đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An làm các xét nghiệm. Kết quả, Hiếu dương tính với ma túy, trong lần xét nghiệm đầu nồng độ cồn trong máu cao. Cơ quan chức năng xác định, Hiếu có giấy phép lái xe hạng FC (bằng lái xe container) do Sở Giao thông Vận tải TP HCM cấp năm 2015. Thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, xe container do tài xế Hiếu điều khiển mang nhãn hiệu HYUNDAI HD700, sản xuất năm 2015 tại Hàn Quốc, được kiểm định lần gần nhất ngày 30/3/2018 và có hạn kiểm định đến 29/3/2019, chủ xe theo giấy đăng ký là Công ty TNHH Thạnh Đức. Chiều 3/1 báo cáo của Cục Đăng kiểm gửi Bộ GTVT cho biết, hệ thống phanh của xe container gây tai nạn hoạt động hoàn toàn bình thường, không có tình trạng mất phanh.

Tag: container dam hang loat xe may, tai nan tham khoc, tham khoc o long an, bat tam giam tai xe