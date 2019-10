Xác định nguyên nhân vụ xe tải đâm hàng loạt phương tiện, 2 học sinh tử vong

(Dân Việt) Cơ quan công an đã xác định được nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn

Liên quan đến vụ xe tải đâm hàng loạt phương tiện khiến 2 học sinh tử vong trên đường đi học, ngày 7/10, Công an tỉnh Hải Dương cho biết Công an huyện Nam Sách phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã xác định được nguyên nhân ban đầu do lái xe ô tô đi sai phần đường. Qua kiểm tra trong cơ thể lái xe ô tô không có nồng độ cồn.

Theo Công an tỉnh Hải Dương, khoảng 11h50 ngày 30/9, tại đường huyện 5B, địa bàn xã An Lâm, huyện Nam Sách, xe ô tô BKS 12C-024.04 chở cơm hộp do anh Đặng Minh Thư (SN 1985, trú tại xã Phú Điền, Nam Sách điều khiển), chị Nguyễn Thu Hiền (SN 1988, là vợ anh Thư) ngồi trong xe đi hướng xã Phú Điền, thị trấn Nam Sách đã va chạm với xe máy điện không có BKS do cháu Lê Quang Liêm (SN 2004, trú tại xã Phú Điền, Nam Sách - là học sinh trường THPT Nam Sách 2) đang lưu thông hướng ngược chiều.

Chiếc xe tải chở cơm hộp lao xuống sông thủy nông ven đường

Sau đó, xe ô tô 12C-024.04 đã va chạm liên tiếp với các phương tiện đang lưu thông hướng ngược chiều, gồm: xe máy điện BKS MĐ1-172.37 do cháu Nguyễn Thị Huyền Thương (SN 2004, trú tại xã Phú Điền, Nam Sách- là họcsinh trường THPT Nam Sách 2) điều khiển; xe mô tô BKS 52U4-7665 do chị Vũ Thị Thủy (SN 1977, trú tại xã An Lâm, Nam Sách) điều khiển và xe máy điện BKS 34MĐ1-420.50 do cháu Đàm Thị Hà (SN 2003, trú tại xã An Bình, Nam Sách - là học sinh trường THPT Nam Sách 1) điều khiển. Sau khi va chạm, xe ô tô 12C-024.04 lao xuống sông thủy nông ven đường.

Hậu quả vụ tai nạn làm háu Lê Quang Liêm, cháu Nguyễn Thị Huyền Thương tử vong tại chỗ và chị Vũ Thị Thủy, cháu Đàm Thị Hà bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện, các phương tiện liên quan bị hư hỏng.