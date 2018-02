10 cách giảm đau lưng hiệu quả mà chẳng cần đến 1 viên thuốc

(Dân Việt) Nếu bị đau lưng, bạn nên tham khảo những phương pháp đơn giản dưới đây để giải quyết bệnh đau lưng hiệu quả.

1. Căng cơ và thư giãn

Các bài tập căng cơ cùng việc thường xuyên vận động sẽ giúp giải phóng endorphin, một loại hormone kích thích cảm giác hạnh phúc và giảm căng thẳng. Điều này sẽ giúp bạn cảm thấy khỏe mạnh và bệnh đau lưng cũng giảm khá nhiều.

2. Giữ ấm chân

Một số bệnh viêm vùng bụng như viêm phúc mạc, sẽ gây hệ quả là bệnh đau lưng về phần cơ. Trong thường hợp này, bạn cần chữa dứt điểm bệnh viêm ở ổ bụng và nhớ giữ ấm cơ thể, đặc biệt là bàn chân. Hoặc bạn có thể ngâm chân vào nước ấm có hòa với chút muối, gừng để lưu thông khí huyết, từ đó giảm triệu chứng đau lưng hiệu quả.

Nếu muốn biết lưng đau vì lý do gì bạn cần xác định vị trí đau lưng. Nếu đau ở vị trí số 1 như trong hình là đau lưng do căng thẳng, khi đau ở vị trí số 2 nghĩa là bạn bị đau lưng do bệnh viêm phúc mạc.

3. Chườm miếng dán nóng và lạnh

Nếu bạn bị đau lưng do hoạt động quá mạnh hoặc do chấn thương nào đó thì miếng dán lạnh sẽ phát huy tác dụng trong vòng 24-48 giờ. Sau đó, nếu không thấy đỡ hơn, bạn có thể chuyển sang dùng miếng dán nóng để cơ được giãn ra và bớt đau hơn.

4. Thay đổi thói quen khi đi ngủ

Nếu ngủ sai tư thế bạn sẽ dễ bị đau lưng khi thức dậy. Hãy thay đổi tư thế, tránh nằm cong lưng mà hãy cố gắng nằm thẳng kết hợp kê thêm một chiếc gối ở dưới đầu gối nhằm tăng thêm sự thoải mái.

5. Tập yoga

Bằng việc tập luyện yoga, sự linh hoạt và dẻo dai của cơ thể sẽ được giải phóng. Kết quả là chứng bệnh đau lưng cũng sẽ thuyên giảm. Một lợi ích nữa của yoga là giúp tâm trí trở nên thanh thản, an nhiên tuyệt vời.

6. Tập thể dục cho phần đùi

Nếu phần đùi bị căng cơ quá mức cũng sẽ gây nên hiện tượng đau lưng dưới và ảnh hưởng đến các khớp và dây thần kinh. Vì thế, hãy tập một số bài tập dành cho đùi để cải thiện tình trạng này hữu hiệu và giúp đẩy lùi bệnh đau lưng.

7. Giảm hoặc bỏ hút thuốc lá

Hút thuốc lá không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến phổi, máu và các cơ quan nội tạng khác mà còn khiến mạch máu bị co thắt. Lúc này, việc vận chuyển máu vào các mô mềm trở nên khó khăn, gây ra bệnh đau lưng.

8. Châm cứu

Phương pháp kích thích dây thần kinh này khá thành công trong việc điều trị một số bệnh mãn tính. Nhưng trước khi áp dụng châm cứu, hãy đi khám và nhờ tới sự tư vấn thật kỹ từ phía bác sĩ để đạt hiệu quả cao.

9. Thực hiện các bài tập cho lưng

Lưng và bụng hỗ trợ rất nhiều cho việc giữ thăng bằng cho phần trên cơ thể. Nếu hai vùng này không đủ khỏe, chúng sẽ tạo áp lực lên có bộ phận khác, gây hiện tượng đau đớn. Bằng cách thực hiện các bài tập thể dục tốt cho bụng dưới và lưng, chắc chắn hiện tượng đau lưng sẽ giảm rõ rệt.

10. Giải phóng tâm lý

Trong tâm lý học, đau lưng thường có liên quan đến sự lo lắng, căng thẳng. Hãy kết hợp cả việc tập thể dục cũng như giải phóng tinh thần để cơ thể thực sự thấy thoải mái. Phương pháp thiền và hít thở sâu có thể giúp bạn trong trường hợp này.

Nếu áp dụng tất cả các cách trên đều không thể giảm bệnh đau lưng thì tốt nhất bạn nên đến gặp bác sĩ để có được liệu pháp điều trị phù hợp. Và hãy chú ý một số mẹo để tránh bị đau lưng hằng ngày như:

- Không đi giày cao gót quá nhiều.

- Không đứng còng lưng, luôn phải đứng thẳng.

- Tránh ngồi quá lâu, quá nhiều. Nếu làm việc văn phòng, bạn nên tranh thủ vận động, đi lại.

- Tăng cường vitamin D cho cơ thể.